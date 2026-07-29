Чертов мост, башня и пляж с видом на Самару: что посмотреть в селе Рождествено

Рождествено - одно из самых старейших сел Самарской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фотограф «КП-Самара» протестировала один из самых популярных однодневных маршрутов из Самары — в Рождествено. Рассказываем, как живет старинное село сейчас, что можно успеть посмотреть туристу-пешеходу за один день и где искать лучшие пляжи.

С палубы теплохода открывается вид на Самару. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

До Рождествено по воде можно добраться несколькими способами: на грузопассажирском пароме с Октябрьского спуска, на катере с Ульяновского и на теплоходе с речного вокзала. Я выбрала последний вариант — самый привычный и проверенный. Теплоходы ходят с шести утра до девяти вечера, взрослый билет в одну сторону стоит 120 рублей, время в пути — 35–40 минут. Его можно провести либо в пассажирском салоне, либо на палубе, любуясь на удаляющийся город.

На пристани в Рождествено многолюдно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Я заскочила на «ОМик» в последний момент, и почему-то было впечатление, что он полупустой. Тем удивительнее было оглянуться на пристани и увидеть вереницу выходящих людей. Судя по экипировке, кто-то из них — явные дачники, кто-то — туристы.

Часть прибывших сразу отправились в пункты проката, которых здесь множество, — за велосипедами. Аренда стоит в среднем 600 рублей в сутки и от 150 рублей в час, для оформления нужно не забыть паспорт. Я решаю гулять пешком, чтобы спокойно поснимать, пообщаться с жителями и заодно проверить, что можно успеть посмотреть за 5–6 часов.

В Рождествено можно встретить много велосипедистов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Я давно не была в Рождествено, и поэтому ожидание и реальность сталкиваются с первых же шагов. Вместо сельского спокойствия я вижу чуть ли не городской трафик с разными видами транспорта. Разница с городом лишь в том, что в транспортный поток уверенно вклиниваются коровы.

В центре села оживленное движение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Участники дорожного движения в Рождествено разнообразны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Первым делом я отправляюсь на пляж, который недалеко от пристани. Он песчаный, оборудован скамейками с навесом и в полдень пятницы немноголюден. Кабинок для переодевания не разглядела, но они наверняка где-то есть. Решаю здесь надолго не останавливаться, потому что наслышана о других, более уютных пляжах.

В Рождествено есть пляжи с видом на Самару. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По пути на этот пляж на улице Берег Воложки привлекает внимание здание с мозаикой. В 1943 году здесь организовали рыболовецкий колхоз имени Сталина, в 1960-е его переименовали в рыбартель «Волжскую», а с 1970 года здесь начали перерабатывать рыбу — и тогда же, вероятно, фасад украсили этими панно. Сейчас в здании кафе — наверное, единственное в селе со столиками.

На здании по улице Берег Воложки, 3 сохранились два мозаичных панно рыболовецкой тематики. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Проблем с покупкой еды в Рождествено нет. На торговой площади — пересечение улиц Пацаева и Фокина — пекарня, небольшой рынок и несколько продуктовых магазинов. В самом крупном из них даже глаза разбегаются, но быстро останавливаются на листе с суровым требованием: «Сетки не рвать!!!».

В Рождествено нет проблем с покупкой продуктов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На рынке я подошла пообщаться к женщине, продающей овощи. Приняла ее за старожила и не ошиблась. Елена Федоровна живет в Рождествено уже 65 лет, с детства. Раньше она работала здесь в женской колонии строгого режима, а теперь на пенсии. Говорит, что для пожилых людей это идеальное место — можно заниматься огородом, ходить на рыбалку, собирать грибы и ягоды.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Но для молодежи есть сложности, потому что в межсезонье бывают проблемы с переправой, а в самом селе не так много рабочих мест, и все они в основном в торговле. Поэтому население сокращается. Когда-то, в 60-е годы, здесь жило более 8 тысяч человек, а сейчас около 6,5 тысяч. Зато туристов с каждым годом все больше.

Рождественская церковь — один из немногих храмов в стиле классицизма в ближайших окрестностях Самары. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

От магазинов можно быстро дойти до Рождественской церкви. На этом месте в 1578 году воздвигли деревянную церковь Рождества Христова, вокруг которой появилось небольшое поселение — нынешнее Рождествено. В начале XIX века она сгорела, а в 1843 году на ее месте выстроили каменный храм в стиле классицизма. В 1938 году церковь закрыли, внутреннее убранство разграбили, а во время войны использовали как склад удобрений. Восстановительные работы начались только в конце 90-х, а в 2013 году она была включена в реестр памятников истории и культуры России. Сейчас это действующая церковь, но фасад еще полностью не отреставрирован.

Бывшая пожарная каланча — одна из самых колоритных достопримечательностей Рождествено. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Заброшенная деревянная башня на Совхозной, 13Б заметна издалека. Кажется пугающей, хлипкой и пожароопасной. Это кажется ироничным, потому что в середине 50-х годов прошлого века вышка служила пожарной каланчой. Ее высота — около 18 метров, на каждом ярусе — окна для обзора. В случае пожара днем дежурный поднимал красный кожаный шар, ночью — фонарь, а на первом ярусе били в колокол. Появление телефонной связи и пожарных машин сделали ее ненужной, но она до сих пор стоит.

Водонапорная башня похожа на средневековую крепость. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Есть в селе и другая башня, напоминающая средневековую крепость, — водонапорная. Ее построили в 1907 году для купеческой семьи Ушковых, в собственности у которых село было с конца XIX века. Константин Ушков владел промышленными предприятиями по всей России, именно при нем в Рождествено появилось несколько заводов, в том числе винокуренный. Забегая вперед, скажу, что до этого здания дойти я не успела — оно находится на окраине села, на улице Шоссейной.

Водонапорная башня до 2022 года находилась в полуразрушенном состоянии, потом началась реставрация, которая еще не завершена. Сейчас не видно, чтобы велись какие-то работы.

Особняк Новосильцевой сейчас в запустении. Фото: Яндекс. Карты.

Увлекшись башнями, я совершенно непростительно пропустила одно из старейших зданий в селе на Совхозной, 2 — дом начала XIX века, принадлежавший Екатерине Новосильцевой. Она была старшей дочерью графа Владимира Орлова, младшего из пяти знаменитых братьев Орловых, и крестницей императрицы Екатерины II. В «доме с мезонином», который позже вошел в усадьбу Ушковых, гостили певец Федор Шаляпин, художник Иван Шишкин, режиссер Владимир Немирович-Данченко.

Судьба Екатерины была трагичной: она потеряла единственного сына на дуэли, после посвятила себя молитвам и благотворительности. Именно ее образ, по местным преданиям, связан с легендой о «даме в белом», которая якобы охраняет старый особняк. Вероятно, охраняет от полного разрушения, но, судя по фото, не от запустения.

Здание колледжа раньше было частью усадьбы Ушковых. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Здание технологического колледжа по улице Шоссейной, 1а тоже когда-то было частью усадьбы Ушковых. Сейчас это одна из самых хорошо сохранившихся старинных построек в селе.

По территории рядом с колледжем приятно погулять: здесь тихо и пасутся коровы.

— Что это за интересное белое здание с колоннами? — спрашиваю я у местного жителя.

— А разве оно интересное? Это бывшее общежитие, теперь в запустении, — говорит мужчина, представившийся Андреем Алексеевичем.

В Рождествено он живет уже семь лет — перебрался из Самары, осуществив свою мечту. Говорит, что многое нравится, но есть проблемы с дорогами — ямы, которые давно не ремонтировали, а еще с переправой в межсезонье. Работает он в селе, в город выбирается в основном за продуктами. По его оценке, в Рождествено они дороже примерно на 5% из-за логистики. Еще сетует на туристов-велосипедистов, которые не соблюдают правил.

По Рождествено гуляют квадроберы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Дальше я сбилась с запланированного маршрута на пляж, потому что увидела квадробера. Это, конечно, не белый кролик, как в известной сказке, но я за ним последовала. Оказалось, что девочка идет к местному дому культуры.

— Интересный у тебя образ, ты кто? — спросила ее, сравнявшись.

— Ну котик, разве не видно? Подругу жду, гулять пойдем, — ответила она.

Вообще котов (настоящих) в селе много. Один из них, едва меня завидев, помчался навстречу и начал нежиться в моей тени — жарко, а укрыться негде. Каждая встреча с котами радовала, и каждый раз я чувствовала облегчение: очень боялась, что где-нибудь навстречу побегут не они, а злобные бездомные собаки. Но, к счастью, за всю дорогу не попалась ни одна.

В Рождествено очень много котиков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мне очень хотелось посмотреть, как выглядит пляж рядом с сосновым лесом. На карте он отмечен напротив здания Лесной кордон, 3. Чтобы туда попасть, оказалось, что предстоит пройти настоящее испытание — перейти так называемый Чертов мост через протоку Недошивино. Появился он здесь еще в дореволюционные времена, позже его ремонтировали, но это знание утешало мало. Я ждала, пока кто-нибудь пройдет передо мной. За десять минут его уверенно преодолели три человека, не провалились, отважилась и я. Прошла, цепляясь за тросы по бокам. Назад решила возвращаться как угодно, но не здесь.

Чертов мост в Рождествено живописен, но ходить по нему страшно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пляж оказался очень приятным. В отличие от того, который рядом с пристанью, здесь можно спрятаться в тени деревьев. Захотелось посмотреть еще один пляж — тот, с которого, судя по карте, открывается вид на город.

Пляж в Рождествено рядом с сосновым лесом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Через 15 минут я до него дошла. Город действительно было видно, но и отдыхающих здесь оказалось гораздо больше. Как следствие — громкая музыка, шум. Но благодаря наплыву людей приплыл сюда и розовый фламинго, идеально смотрящийся в кадре на фоне голубого неба.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Назад к пристани я пошла через лес. Немного страшно, много комаров, но в то же время там прекрасно дышится, а по краю дороги много земляничных кустов — в сезон стоит приехать за ягодами.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Назад я уехала на час позже, чем планировала, — в шесть вечера. Очереди на теплоход не было, пришел он вовремя. В пассажирский салон снова не хотелось, потому что Самару с воды хочется фотографировать бесконечно.

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