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Общество29 июля 2026 8:29

Чертов мост, башня и пляж с видом на Самару: что посмотреть в селе Рождествено

Показываем достопримечательности и лучшие пляжи Рождествено
Светлана МАКОВЕЕВА
Рождествено - одно из самых старейших сел Самарской области.

Рождествено - одно из самых старейших сел Самарской области.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Фотограф «КП-Самара» протестировала один из самых популярных однодневных маршрутов из Самары — в Рождествено. Рассказываем, как живет старинное село сейчас, что можно успеть посмотреть туристу-пешеходу за один день и где искать лучшие пляжи.

С палубы теплохода открывается вид на Самару.

С палубы теплохода открывается вид на Самару.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

До Рождествено по воде можно добраться несколькими способами: на грузопассажирском пароме с Октябрьского спуска, на катере с Ульяновского и на теплоходе с речного вокзала. Я выбрала последний вариант — самый привычный и проверенный. Теплоходы ходят с шести утра до девяти вечера, взрослый билет в одну сторону стоит 120 рублей, время в пути — 35–40 минут. Его можно провести либо в пассажирском салоне, либо на палубе, любуясь на удаляющийся город.

На пристани в Рождествено многолюдно.

На пристани в Рождествено многолюдно.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Я заскочила на «ОМик» в последний момент, и почему-то было впечатление, что он полупустой. Тем удивительнее было оглянуться на пристани и увидеть вереницу выходящих людей. Судя по экипировке, кто-то из них — явные дачники, кто-то — туристы.

Часть прибывших сразу отправились в пункты проката, которых здесь множество, — за велосипедами. Аренда стоит в среднем 600 рублей в сутки и от 150 рублей в час, для оформления нужно не забыть паспорт. Я решаю гулять пешком, чтобы спокойно поснимать, пообщаться с жителями и заодно проверить, что можно успеть посмотреть за 5–6 часов.

В Рождествено можно встретить много велосипедистов.

В Рождествено можно встретить много велосипедистов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Я давно не была в Рождествено, и поэтому ожидание и реальность сталкиваются с первых же шагов. Вместо сельского спокойствия я вижу чуть ли не городской трафик с разными видами транспорта. Разница с городом лишь в том, что в транспортный поток уверенно вклиниваются коровы.

В центре села оживленное движение.

В центре села оживленное движение.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Участники дорожного движения в Рождествено разнообразны.

Участники дорожного движения в Рождествено разнообразны.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Первым делом я отправляюсь на пляж, который недалеко от пристани. Он песчаный, оборудован скамейками с навесом и в полдень пятницы немноголюден. Кабинок для переодевания не разглядела, но они наверняка где-то есть. Решаю здесь надолго не останавливаться, потому что наслышана о других, более уютных пляжах.

В Рождествено есть пляжи с видом на Самару.

В Рождествено есть пляжи с видом на Самару.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По пути на этот пляж на улице Берег Воложки привлекает внимание здание с мозаикой. В 1943 году здесь организовали рыболовецкий колхоз имени Сталина, в 1960-е его переименовали в рыбартель «Волжскую», а с 1970 года здесь начали перерабатывать рыбу — и тогда же, вероятно, фасад украсили этими панно. Сейчас в здании кафе — наверное, единственное в селе со столиками.

На здании по улице Берег Воложки, 3 сохранились два мозаичных панно рыболовецкой тематики.

На здании по улице Берег Воложки, 3 сохранились два мозаичных панно рыболовецкой тематики.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Проблем с покупкой еды в Рождествено нет. На торговой площади — пересечение улиц Пацаева и Фокина — пекарня, небольшой рынок и несколько продуктовых магазинов. В самом крупном из них даже глаза разбегаются, но быстро останавливаются на листе с суровым требованием: «Сетки не рвать!!!».

В Рождествено нет проблем с покупкой продуктов.

В Рождествено нет проблем с покупкой продуктов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На рынке я подошла пообщаться к женщине, продающей овощи. Приняла ее за старожила и не ошиблась. Елена Федоровна живет в Рождествено уже 65 лет, с детства. Раньше она работала здесь в женской колонии строгого режима, а теперь на пенсии. Говорит, что для пожилых людей это идеальное место — можно заниматься огородом, ходить на рыбалку, собирать грибы и ягоды.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Но для молодежи есть сложности, потому что в межсезонье бывают проблемы с переправой, а в самом селе не так много рабочих мест, и все они в основном в торговле. Поэтому население сокращается. Когда-то, в 60-е годы, здесь жило более 8 тысяч человек, а сейчас около 6,5 тысяч. Зато туристов с каждым годом все больше.

Рождественская церковь — один из немногих храмов в стиле классицизма в ближайших окрестностях Самары.

Рождественская церковь — один из немногих храмов в стиле классицизма в ближайших окрестностях Самары.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

От магазинов можно быстро дойти до Рождественской церкви. На этом месте в 1578 году воздвигли деревянную церковь Рождества Христова, вокруг которой появилось небольшое поселение — нынешнее Рождествено. В начале XIX века она сгорела, а в 1843 году на ее месте выстроили каменный храм в стиле классицизма. В 1938 году церковь закрыли, внутреннее убранство разграбили, а во время войны использовали как склад удобрений. Восстановительные работы начались только в конце 90-х, а в 2013 году она была включена в реестр памятников истории и культуры России. Сейчас это действующая церковь, но фасад еще полностью не отреставрирован.

Бывшая пожарная каланча — одна из самых колоритных достопримечательностей Рождествено.

Бывшая пожарная каланча — одна из самых колоритных достопримечательностей Рождествено.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Заброшенная деревянная башня на Совхозной, 13Б заметна издалека. Кажется пугающей, хлипкой и пожароопасной. Это кажется ироничным, потому что в середине 50-х годов прошлого века вышка служила пожарной каланчой. Ее высота — около 18 метров, на каждом ярусе — окна для обзора. В случае пожара днем дежурный поднимал красный кожаный шар, ночью — фонарь, а на первом ярусе били в колокол. Появление телефонной связи и пожарных машин сделали ее ненужной, но она до сих пор стоит.

Водонапорная башня похожа на средневековую крепость.

Водонапорная башня похожа на средневековую крепость.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Есть в селе и другая башня, напоминающая средневековую крепость, — водонапорная. Ее построили в 1907 году для купеческой семьи Ушковых, в собственности у которых село было с конца XIX века. Константин Ушков владел промышленными предприятиями по всей России, именно при нем в Рождествено появилось несколько заводов, в том числе винокуренный. Забегая вперед, скажу, что до этого здания дойти я не успела — оно находится на окраине села, на улице Шоссейной.

Водонапорная башня до 2022 года находилась в полуразрушенном состоянии, потом началась реставрация, которая еще не завершена. Сейчас не видно, чтобы велись какие-то работы.

Особняк Новосильцевой сейчас в запустении.

Особняк Новосильцевой сейчас в запустении.

Фото: Яндекс. Карты.

Увлекшись башнями, я совершенно непростительно пропустила одно из старейших зданий в селе на Совхозной, 2 — дом начала XIX века, принадлежавший Екатерине Новосильцевой. Она была старшей дочерью графа Владимира Орлова, младшего из пяти знаменитых братьев Орловых, и крестницей императрицы Екатерины II. В «доме с мезонином», который позже вошел в усадьбу Ушковых, гостили певец Федор Шаляпин, художник Иван Шишкин, режиссер Владимир Немирович-Данченко.

Судьба Екатерины была трагичной: она потеряла единственного сына на дуэли, после посвятила себя молитвам и благотворительности. Именно ее образ, по местным преданиям, связан с легендой о «даме в белом», которая якобы охраняет старый особняк. Вероятно, охраняет от полного разрушения, но, судя по фото, не от запустения.

Здание колледжа раньше было частью усадьбы Ушковых.

Здание колледжа раньше было частью усадьбы Ушковых.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Здание технологического колледжа по улице Шоссейной, 1а тоже когда-то было частью усадьбы Ушковых. Сейчас это одна из самых хорошо сохранившихся старинных построек в селе.

По территории рядом с колледжем приятно погулять: здесь тихо и пасутся коровы.

— Что это за интересное белое здание с колоннами? — спрашиваю я у местного жителя.

— А разве оно интересное? Это бывшее общежитие, теперь в запустении, — говорит мужчина, представившийся Андреем Алексеевичем.

В Рождествено он живет уже семь лет — перебрался из Самары, осуществив свою мечту. Говорит, что многое нравится, но есть проблемы с дорогами — ямы, которые давно не ремонтировали, а еще с переправой в межсезонье. Работает он в селе, в город выбирается в основном за продуктами. По его оценке, в Рождествено они дороже примерно на 5% из-за логистики. Еще сетует на туристов-велосипедистов, которые не соблюдают правил.

По Рождествено гуляют квадроберы.

По Рождествено гуляют квадроберы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Дальше я сбилась с запланированного маршрута на пляж, потому что увидела квадробера. Это, конечно, не белый кролик, как в известной сказке, но я за ним последовала. Оказалось, что девочка идет к местному дому культуры.

— Интересный у тебя образ, ты кто? — спросила ее, сравнявшись.

— Ну котик, разве не видно? Подругу жду, гулять пойдем, — ответила она.

Вообще котов (настоящих) в селе много. Один из них, едва меня завидев, помчался навстречу и начал нежиться в моей тени — жарко, а укрыться негде. Каждая встреча с котами радовала, и каждый раз я чувствовала облегчение: очень боялась, что где-нибудь навстречу побегут не они, а злобные бездомные собаки. Но, к счастью, за всю дорогу не попалась ни одна.

В Рождествено очень много котиков.

В Рождествено очень много котиков.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мне очень хотелось посмотреть, как выглядит пляж рядом с сосновым лесом. На карте он отмечен напротив здания Лесной кордон, 3. Чтобы туда попасть, оказалось, что предстоит пройти настоящее испытание — перейти так называемый Чертов мост через протоку Недошивино. Появился он здесь еще в дореволюционные времена, позже его ремонтировали, но это знание утешало мало. Я ждала, пока кто-нибудь пройдет передо мной. За десять минут его уверенно преодолели три человека, не провалились, отважилась и я. Прошла, цепляясь за тросы по бокам. Назад решила возвращаться как угодно, но не здесь.

Чертов мост в Рождествено живописен, но ходить по нему страшно.

Чертов мост в Рождествено живописен, но ходить по нему страшно.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пляж оказался очень приятным. В отличие от того, который рядом с пристанью, здесь можно спрятаться в тени деревьев. Захотелось посмотреть еще один пляж — тот, с которого, судя по карте, открывается вид на город.

Пляж в Рождествено рядом с сосновым лесом.

Пляж в Рождествено рядом с сосновым лесом.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Через 15 минут я до него дошла. Город действительно было видно, но и отдыхающих здесь оказалось гораздо больше. Как следствие — громкая музыка, шум. Но благодаря наплыву людей приплыл сюда и розовый фламинго, идеально смотрящийся в кадре на фоне голубого неба.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Назад к пристани я пошла через лес. Немного страшно, много комаров, но в то же время там прекрасно дышится, а по краю дороги много земляничных кустов — в сезон стоит приехать за ягодами.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Назад я уехала на час позже, чем планировала, — в шесть вечера. Очереди на теплоход не было, пришел он вовремя. В пассажирский салон снова не хотелось, потому что Самару с воды хочется фотографировать бесконечно.

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