«Важно сохранить зеленый каркас города»: Иван Носков – о причинах и планах по вырубке аварийных деревьев в Самаре

В Самаре насчитывается около 20 тысяч аварийных деревьев. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

20 тысяч аварийных деревьев

Жители Самары вновь обратили внимание на состояние деревьев в городе. Многие находятся в аварийном состоянии. Некоторые пытаются лечить, но не всегда это помогает. Тогда единственный выход – вырубка. В связи с этим горожане предложили провести городскую экологическую экспертизу деревьев.

«В Самаре много участков, требующих внимания специалистов. Очень жаль сохнущие деревья на проспекте Металлургов и на Московском шоссе. Если деревья больны, нужно их лечить и опиливать. Здоровые – поливать и удобрять. Также важно высаживать новые деревья и ухаживать за ними. Можно создать в городе волонтерские экоотряды», - написала в соцсетях местная жительница.

«Дальше прятать голову в песок уже невозможно»

На обращение горожанки отреагировал глава Самары Иван Носков. По его словам, экспертизу деревьев провели еще в прошлом году.

«В городе примерно 20 тысяч аварийных деревьев - сухих, больных, прогнивших и т.д. В прошлом году начали их лечить, но без особого эффекта - ясеневой златкой нужно было заниматься на этапе ее появления. По оценкам специалистов дендрологов - лет 5-6 назад», - сказал мэр.

Аварийные деревья начали активно сносить. Некоторые деревья убирают, поскольку они находятся в охранной зоне инженерных коммуникаций.

«Пока ничего не происходило, создавалось ощущение, что все в порядке с зелеными насаждениями. Но дальше прятать голову в песок уже невозможно. Поэтому аварийные деревья сносили, сносим и будем сносить», - отметил Иван Носков.

Вырубка - крайняя мера

По данным департамента городского хозяйства и экологии, все работы по сносу деревьев в Самаре проводят только по порубочному билету, полученному от районных администраций. Деревья вырубают только тогда, когда они действительно аварийные и угрожают безопасности жителей.

«Если дерево имеет признаки жизнеспособности, специалисты департамента всегда стараются сохранить его. Снос дерева – крайняя мера», - подчеркнули в департаменте.

По словам Ивана Носкова, активнее всего работа по вырубке аварийных деревьев пойдет в августе. Позаботятся в Самаре и о «молодняке». Уже идет подготовка площадок под осеннюю высадку.

«Важно сейчас принять все меры, чтобы сохранить зеленый каркас Самары», - добавил глава города.

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