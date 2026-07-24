«С прошлого сезона осталась недосказанность»: Марат Бокоев о подготовке к началу чемпионата, новом форварде «Акрона» и календаре

Марат Бокоев пообщался с корреспондентом «КП-Самара» Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

Защитник тольяттинского «Акрона» Марат Бокоев пообщался с корреспондентом «КП-Самара» перед началом нового сезона. Футболист рассказал об ожиданиях от старта чемпионата, проблема прошлого сезона, новом форварде и первых играх грядущего сезона.

- Прошлый сезон вышел не очень удачным. Какие ожидания от нового сезона?

- У всех игроков с прошлого сезона осталась недосказанность: самое главное, что мы остались в Премьер-лиге. Тот сезон остался в прошлом. Ожидания от нового максимально положительные и высокие. Мы провели хорошие сборы, каждый доволен тренировочным процессом и ставит перед собой самые высокие цели. Хочется побеждать в каждой игре: будем делать на поле все, что от нас зависит. Наша задача – показывать свой максимум и выкладываться на все 100%.

- «Акрон» стал вторым в РПЛ по количеству пропущенных мячей. Обновленный тренерский штаб делает акцент на этом факте? Как избежать подобного в новом сезоне?

- Нет такого, что тренерский штаб делает больше акцента на обороне или на атаке. Мы комплексно работаем над всеми компонентами игры, становимся с каждым днем лучше и лучше. Будем прибавлять от игры к игре в новом сезоне.

- Какие впечатления от работы с новым тренерским штабом?

- Впечатления максимально положительные – не только у меня, но и у всей команды, в целом. Было тяжело на сборах, но мы проделали очень хорошую и нужную работу. Все с нетерпением ждут старта чемпионата.

- Что Вы можете сказать о новом нападающем Слободане Тедиче?

- С первых тренировок было видно, что Слободан хорошо обучен: с ним удобно играть, он подстраивается под любые передачи. Также Тедич очень хорош в единоборствах. Желаю ему забить как можно больше мячей – пусть его личные, как и командные, цели воплотятся.

- В первом туре «Акрон» примет действующего чемпиона. Затем будут «Рубин», «Локомотив» и самарское дерби. Очень тяжелые игры. Можно ли сказать, что «Акрону» не повезло с календарем в начале чемпионата?

- Не сказал бы, что не повезло или повезло. Все ждали начала чемпионата, и вот оно уже не за горами. Все мысли пока только о стартовой игре, дальше мы будем двигаться постепенно. В любом случае, с этими командами мы будем играть. Особой разницы нет – в начале или в конце чемпионата.

- Каково это - начинать сезон с чемпионом страны? Поможет ли статус домашнего матча?

- Это будет большой матч для нас против действующего чемпиона России. Возможность для каждого проявить себя и порадовать болельщиков в начале сезона. С нетерпением ждем официального старта и встречи с болельщиками.