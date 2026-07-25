Последний матч между командами закончился разгромной победой динамовцев со счетом 4:0 Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Самарские «Крылья Советов» проведут первый матч сезона 2026/27 в Москве. Соперником в первом туре РПЛ станет столичное «Динамо». Встреча пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 14:00 по московскому времени (15:00 по самарскому).

«Динамо» - «Крылья Советов» 25 июля 2026 года, онлайн-трансляция первого тура РПЛ

Посмотреть игру «Динамо» - «Крылья Советов» можно в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер». Начало трансляции в 14:00 по московскому времени (15:00 по самарскому).

Прогнозы, статистика и история личных встреч «Динамо» - «Крылья Советов»

«Крылья Советов» и московское «Динамо» играли между собой 70 раз. 12 матчей прошли в рамках Кубка России. Пять раз победу одерживали динамовцы и столько же раз самарцы (одна была по пенальти). Еще две встречи завершились ничьей. В Премьер-лиге клубы играли 58 раз. Столичная команда побеждала 27 раз. «Крылья» же праздновали победу 18 раз.

В прошлом сезоне команда «Динамо» финишировала в чемпионате седьмой. В новом сезоне команду возглавил немецкий специалист Сандро Шварц. Наставник уже работал в «Динамо» в 2020-2022 годах. После ухода из «Динамо» Шварц меньше года тренировал «Герту», а затем «Нью-Йорк Ред Буллз».

Интересный факт: под руководством Сандро Шварца «Динамо» ни разу не обыгрывало «Крылья Советов». В свой первый заход в РПЛ команда Шварца трижды сыграла с самарцами: дважды в чемпионате и один раз в Кубке. Все игры закончились победами волжан – 5:2, 1:0 и 2:0.

«Крылья Советов» заняли 11 место по итогам сезона 2025/26. С апреля команду возглавил Сергей Булатов, который сменил на посту Магомеда Адиева. Булатов остался наставником на новый сезон.

Последний раз «Крылья Советов» обыгрывали «Динамо» в основное время в 2022 году в 1/4 финала Кубка России. В прошлом сезоне самарцы смогли одержать победу по пенальти в третьем туре группового этапа Кубка. В чемпионате волжане обыгрывали бело-голубых в 28 туре сезона 2021/22 (как раз при Шварце).

Букмекеры фаворитом матча считают столичное «Динамо». Бело-голубые хорошо играют против самарской команды. Даже в неудачном для себя прошлом сезоне динамовцы трижды обыграли волжан и лишь раз уступили по пенальти в Кубке. Однако не стоит забывать статистику нового тренера москвичей в играх с «Крыльями Советов».