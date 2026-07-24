В Самарской области открылась передвижная выставка о краснокнижном орлане-белохвосте

На выставке представлены уникальные кадры из многолетних наблюдений за редкой птицей.

От науки - к сердцам детей

Величественный орлан белохвост - одна из самых впечатляющих птиц Поволжья. На днях в Самарской губернии открылась передвижная фотовыставка «Орлан-белохвост - крылатый символ Самарской Луки». Это красочный результат многолетнего наблюдения и усилий по сохранению вида - совместной работы, которую ведут ученые национального парка «Самарская Лука», Сызранский НПЗ и другие предприятия Самарской площадки ПАО «НК «Роснефть».

Экспозиция «Орлан белохвост - крылатый символ Самарской Луки» состоит из 16 фотополотен с редкими кадрами птицы и фактами о ее жизни. Огромные (до 2,5 метра в размахе крыльев) орланы - удивительно нежные и верные супруги и родители. Образовав пару, они не расстаются на протяжении всей жизни, каждый год возвращаются к одному и тому же гнезду, достраивая и укрепляя его. Со временем такое родовое гнездо превращается в огромное сооружение - до двух метров в диаметре и 500 кг веса, которое могут использовать несколько поколений птиц.

Орлан-белохвост - крылатый символ Самарской губернии. Фото: В. Шебаршенко

Первыми посетителями выставки стали более 600 детей, отдыхавших в загородном лагере на территории нацпарка: для них провели лекцию о редких видах Самарской области, краеведческую викторину, интерактивный квест и творческий мастер класс. До конца года передвижная экспозиция побывает на 11 площадках в Тольятти, Жигулевске, Новокуйбышевске, Самаре и Сызрани. С материалами о редкой птице смогут познакомиться несколько тысяч учащихся и посетителей нацпарка «Самарская Лука».

Наука без вторжения

- НК «Роснефть» уже много лет проводит в регионах России мероприятия, направленные на защиту таких редких животных и птиц, как белый медведь, амурский тигр, атлантический морж, белая чайка, - рассказали журналисту «КП» в пресс-службе Сызранского НПЗ. - В Самарской области в качестве объекта защиты выбран «трижды краснокнижный» орлан-белохвост: он занесен в международную, российскую и областную Красные книги. С 2023 года мы поддерживаем научно-исследовательскую, организационную, просветительскую работу в целях сохранения популяции орлана.

Ученые ведут мониторинг, стараясь не тревожить пернатых. При поддержке нефтяников закуплена современная фото- и видеоаппаратура: она позволяет наблюдать за птицами на расстоянии, фиксировать появление птенцов, изучать повадки и уклад птичьей семьи.

В 2026 году зафиксировано 10 гнездовий, где подрастают до 20 птенцов. Самарская Лука стала своеобразным донором для соседних регионов - отсюда разлетаются взрослые птицы.

Также благодаря дистанционному наблюдению удалось понять, как именно человек влияет на поведение птиц и что можно сделать для обеспечения эффективной защиты орлана-белохвоста. Таким образом, проект помогает не только изучить популяцию, но и напомнить, что даже самое сильное крыло нуждается в защите, сформировать бережное отношение к природе у каждого из нас, а особенно - у подрастающего поколения, в руках которого экологическое будущее региона.

Воспитывать любовь к природе и стремление ее защищать важно с самого детства. Фото: Предоставлено "КП".

Ранее в рамках проекта был издан красочный буклет для учащихся, рассказывающий о жизни и повадках орлана-белохвоста. А всего на предприятиях Самарской площадки нефтяной компании ежегодно проводятся десятки мероприятий, направленных на поддержку биологического разнообразия и просвещения населения: выпуск молоди рыбы, посадка леса, экологические фестивали, мастер-классы и экоуроки.