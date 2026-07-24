«Всем жарко — и людям, и зверям»: как самарцам защитить питомцев в летний зной

Животным может стать хуже из-за жары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие выходные, 25-26 июля, в Самарской области ожидается экстремальная жара. Столбики термометров поднимутся до отметки +37 °C, однако многие горожане полагают, что на открытом солнце температура будет ощутимо выше. Местные жители всерьез обеспокоены состоянием домашнего скота и питомцев. О том, как аномальная погода повлияет на братьев наших меньших, «КП-Самара» рассказала кандидат биологических наук, доцент Самарского государственного социально-педагогического университета Валентина Ильина.

Крупных животных лучше уводить в тень

В социальных сетях сельчане уже делятся тревогой: из-за жары многие уличные животные чувствуют себя неважно. В поселках и селах крупный рогатый скот ищет спасения от солнечных лучей, питомцы часто ложатся на землю и тяжело дышат.

«Всем жарко — и людям, и зверям. Как пережить выходные в такую погоду?» — спрашивают жители в общих чатах.

По словам биолога, аномальные температуры закономерно скажутся на всех живых организмах, включая животных.

«Обычно фауна нашего климата приспосабливается к перепадам температур, но резкая экстремальная жара может серьезно ухудшить самочувствие. Животные, как и люди, подвержены солнечным и тепловым ударам, поэтому по возможности лучше помочь им облегчить состояние».

Эксперт рекомендует перевести животных в более прохладные места — в тенек, а также обеспечить им постоянный доступ к прохладной и чистой воде. Кроме того, если есть возможность снизить температуру с помощью вентиляторов или кондиционеров, это станет хорошим подспорьем в жаркие дни.

Выгуливать собак лучше ранним утром и вечером

Под удар попадут не только сельские, но и «городские» питомцы. При выгуле собак особенно важно правильно выбирать время и место.

«Лучше всего выводить животных в часы с наименьшей солнечной активностью — ранним утром или вечером».

Стоит обратить внимание и на поверхность для прогулок. Особую опасность представляет раскаленный городской асфальт: для собак с чувствительными подушечками лап это может обернуться серьезными проблемами.

«Дома питомцам будет легче, если работают кондиционер или организовано хорошее проветривание. Многие владельцы собак и кошек задумываются о стрижке, однако здесь нужен индивидуальный подход. Если после стрижки животное хуже себя чувствует, мерзнет или остро реагирует на процедуру, лучше выбрать другие способы охлаждения либо вовсе отказаться от этой идеи».

Эксперт напоминает: шерсть домашних животных часто выступает естественной защитой и важной «прослойкой», участвующей в терморегуляции. Поэтому решение о стрижке должно быть взвешенным.

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