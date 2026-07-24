«Дом строили 23 года, а он сгорел за час»: фермеры из Малой Царевщины лишились жилья из-за пожара

Дом восстановлению не подлежит — новый будут отстраивать с нуля

В селе Малая Царевщина Самарской области сгорел дом семьи Зеленцовых. Две семьи — Анатолий и Мария с младшей дочерью Любовью, а также их сын Андрей с супругой Анастасией — остались без крыши над головой. Вместе с домом пострадала сыроварня, которую семья развивала с 2017 года. Но Зеленцовы не опускают руки и собираются восстановить все то, что строилось годами. «КП-Самара» связалась с семьей и узнала подробности трагедии.

Анатолий, Мария, Любовь, Андрей и Анастасия — две семьи, которые остались без жилья

«Я прибежала с работы и увидела огонь»

В субботу, 18 июля, в семье Зеленцовых случилась беда. Дом на улице Нагорной, 10а в Малой Царевщине, который Анатолий начал строить вместе со своим отцом 23 года назад, сгорел полностью. Пожар произошел около 11:10 — со слов семьи, из-за халатности электросетей. У Зеленцовых будет следствие и суд.

се, что наживалось годами, пострадало

На момент пожара дочь Любовь была на работе.

«На работу я ушла в 11 часов. Спустя 30 минут мне позвонила мама, — вспоминает она. — Я сорвалась и прибежала домой. Увидела, как отец вместе с пожарными уже на крыше пытается сбить огонь, спасти дом».

Все эти годы дом Анатолий строил своими руками. Мужчина делал ремонты, старался сделать его уютнее. И когда казалось, что все готово, дом сгорел за считанные минуты.

«По счастливой случайности никто не пострадал. Это главное», — говорят Зеленцовы.

Животные выжили. Они ждут, когда семья вновь сможет заботиться о них и вернется к любимому делу

Варили сыры почти 10 лет

Зеленцовы занимаются фермерством много лет. С 2017 года Мария варит ремесленные сыры, у которых появились преданные ценители. Семья держит сельхозживотных, и их продукция хорошо знакома местным жителям.

«Мама отдавалась этому делу полностью, горела им, любила создавать что-то новое. Ей очень дороги наши покупатели, которые всегда возвращались к нам и относились как к своей семье», — рассказывает Любовь.

Мария варит сыр с 2017 года. Ее продукцию знают и любят в Малой Царевщине и далеко за ее пределами

Но из-за пожара производство пришлось остановить. Помещение сыроварни пострадало, коммуникации уничтожены. Животные, к счастью, выжили.

Сейчас Зеленцовых приютила гостиница, где работают Любовь и ее брат Андрей. Документы, фотографии, часть одежды и техники удалось спасти. Дом восстановлению не подлежит — новый будут строить на том же месте с нуля.

«Мы поняли, какие люди вокруг нас»

Новость о трагедии быстро разлетелась в соцсетях. Семью поддержала популярный самарский дизайнер Маша Горячева. Ее подписчики присоединились — под постом сотни слов поддержки.

Сама Мария Зеленцова написала в соцсетях:

«Мы погорельцы. Всегда этого боялась, для меня самое страшное — это пожар. Но благодаря этому происшествию мы поняли, какие люди вокруг нас. Просто замечательные люди! Безмерно благодарны каждому за помощь, за заботу, за сочувствие. Мы опустили бы руки без вашей поддержки. Но! Дом будет восстановлен! Мы в это верим! Мы снова будем варить сыр! Обнимаем каждого».

«Будем рады любой помощи»

Зеленцовы решили восстанавливать и дом, и дело. Но своими силами справиться трудно. Больше всего сейчас нужны доски и цокольный кирпич. Также семья будет благодарна за любую финансовую помощь.

Помочь можно по ссылкам:

Ссылка на сбор средств на имя - Зеленцова Мария Александровна (Сбер), и на имя Зеленцова Любовь Анатольевна (Т банк).