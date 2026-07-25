Команды играли между собой шесть раз

Тольяттинский «Акрон» начнет сезон 2026/27 домашней игрой с действующим чемпионом РПЛ «Зенитом». Встреча пройдет на «Солидарность Самара Арене» и начнется в 16:15 по московскому времени (15:00 по самарскому).

«Акрон» - «Зенит» 25 июля 2026 года, онлайн-трансляция первого тура РПЛ

Посмотреть игру «Акрон» - «Зенит» можно в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер». Начало трансляции в 16:15 по московскому времени (15:00 по самарскому).

Прогнозы, статистика и история личных встреч «Акрон» - «Зенит»

В шести матчах, сыгранных между командами, тольяттинцы смогли одержать две победы. Причем первую в дебютном сезоне по пенальти на групповом этапе Кубка России, а вторую в чемпионате того же сезона на выезде. Еще один раз клубы сыграли вничью (11 тур РПЛ прошлого сезона), а также дважды в РПЛ и один раз в Кубке побеждал питерский гранд.

«Зенит» стал чемпионом РПЛ в прошлом сезоне, набрав в 30 встречах 68 очков. Питерский клуб пропустил меньше всех в лиге («Акрон» наоборот – второй по количеству пропущенных). В нынешнем сезоне подопечные Сергея Семака будут отстаивать чемпионское звание.

Сезон для «Зенита» начался раньше других команд – матчем за Суперкубок России с московским «Спартаком». Встреча в основное время завершилась вничью, а серии послематчевых пенальти коллектив Семака был точнее и одержал победу. «Зенит» начал игровой год с трофея и проверкой с серьезным соперником.

«Акрон» был на грани вылета в прошлом сезоне. Тольяттинцы финишировали на 13 месте и попали в стыковые матчи. По итогу двухматчевого противостояния с волгоградским «Ротором» красно-черные сохранили прописку в РПЛ.

У «Акрона» сменился тренерский штаб. Команду возглавил серб Срджан Благоевич. Специалист тренировал в Сербии, Казахстане и Венгрии. Последнее время Благоевич работал в «Партизане». Помимо нового тренера изменился и состав. «Акрон» покинул звездный нападающий Артем Дзюба. Теперь главной ударной силы должен стать еще один серб – Слободан Тедич, который с 2020 по 2024 год принадлежал «Манчестер Сити», а прошедший сезон провел на родине в «Чукаричках».

«Зенит» является очевидным фаворитом в матче. Однако «Акрон» не самый удобный соперник для команды Семака. Дважды питерский клуб терял очки в Самаре – поражение по пенальти в Кубке, и в РПЛ в следующем сезоне. Да и на выезде тольяттинцы уже один раз одолели нынешнего чемпиона страны. Посмотрим, чем питерский клуб удивит обновленный «Акрон» под руководством Благоевича.