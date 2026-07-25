Равная борьба и хорошая игра вратарей: что произошло в матче «Динамо» - «Крылья Советов» 25 июля 2025 года

«Крылья Советов» и «Динамо» не смогли забить друг другу Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

25 июля «Крылья Советов» сыграли вничью на выезде с московским «Динамо» в рамках первого тура Российской премьер-лиги. За 90 минут команды так и не смогли открыть счет в матче – 0:0.

Надежная игра вратарей

Первый тайм матча остался скорее за «Динамо». Хозяева поля намного больше владели мячом (более 60% времени) и чаще били по воротам. Однако самарцы создавали опасные моменты.

Первый момент в игре возник у волжан. Олейников в борьбе с двумя защитниками после заброса попробовал первым касанием перекинуть Лунева с дальнего расстояния – совсем немного неточно.

Первый удар в створ случился на девятой минуте. Бителло пробил из-за пределов штрафной точно в руки Песьякову. Через минуту Глебов после удачно отскока также из-за штрафной пытался пробить в угол – Песьяков вновь на месте.

Через несколько мгновений голкипер самарцев ошибся в передаче, но Витюгов исправил оплошность партнера.

На 14 минуте «Динамо» провело быструю контратаку. После навеса Тюкавин из выгодной позиции пробил головой. Удар получился совсем неточным. На 19 минуте «Динамо» заработало штрафной. После навеса мяч отскочил к Зайдензалю. Леон то ли бил, то ли отдавал на дальнюю штангу, но мяч прилетел к Тюкавину, который мог расстреливать ворота «Крыльев». Однако нападающий не попал в створ.

На 23 минуте возник первый по-настоящему опасный момент у гостей. Баньяц навесил с углового, а Божин пробил головой с линии вратарской. Лунев успел среагировать и спас московскую команду. В ответной атаке Бителло пробивал ножницами из пределов штрафной. Мяч прошел над перекладиной да и арбитр зафиксировал офсайд.

На 27 минуте Олейников (возможно находясь в офсайде) получил пас на фланге, обыграл защитника динамовцев и ворвался в штрафную. Казалось, Иван должен открывать счет в матче, Однако Лунев совершил прекрасное спасение. Сразу после этого эпизода самарцы перехватили мяч на чужой половине, и Олейников вновь пробил по воротам – на этот раз из-за пределов штрафной и неточно.

Несколько минут спустя спасать свою команду пришлось уже Песьякову. Артур смещался с фланга вдоль линии штрафной и мощно пробил низом в ближний угол. Голкипер «Крыльев» успел сложиться и отбил мяч.

Открыть счет в первом тайме клубам так и не удалось.

Мало моментов и дебют Крамарича с Макаровым

Второй тайм «Крылья Советов» начали очень активно. На первых же минутах самарцы вбросили аут рядом с чужими воротами. Мяч оказался у Олейникова. Иван хлестко пробил с линии штрафной, к тому же мяч зацепил защитника «Динамо». Несмотря на рикошет, Лунев снова был на высоте.

Дальше достаточно долго команды по очереди искали подходы к воротам друг друга. Дело дошло до замен. На 64 минуте Крамарич, Макаров и Галдамес сменили Рахмановича, Баньяца и Рассказова.

На 67 минуте Крамарич (который, как и Макаров, провел дебютный матч за «Крылья») и Олейников сыграли в стенку у чужой штрафной. Словенец прокинул мяч партнеру, а Иван возвращал мяч прострелом вдоль ворот. Однако Мартин немного не успел к этому прострелу и не смог завершить комбинацию. Через несколько минут мяч метался по штрафной «Динамо», но пробить самарцам так и не удалось.

Лишь на 81 минуте «Динамо» смогло нанести удар по воротам «Крыльев». Бителло пробовал закрутить мяч в дальний угол издали – Песьяков без особых проблем забрал игровой снаряд.

Создать что-то еще команды не смогли.