Старания Гудиева и полный разгром: что произошло в матче «Акрон» - «Зенит» 25 июля 2026 года

«Акрон» в Самаре проиграл «Зениту» со счетом 0:5 Фото: ФК "Зенит".

Тольяттинский «Акрон» начал новый сезон РПЛ с разгромного поражения от «Зенита». Встреча состоялась 25 июля в Самаре и завершилась со счетом 0:5 в пользу действующего чемпиона России.

Штанга, перекладина и разгром в первом тайме

Первый тайм получил ярким и богатым на события. Опасные моменты начали возникать с первой минуты игры.

Практически сразу после начала голкипер гостей Адамов вынес мяч на чужую половину поля. Глушенков выбежал из-за спины Бокоева и устремился к воротам тольяттинцев. Удар у Максима получился не совсем удачным, и Гудиев с ним справился. На добивании первым был Нино, но вновь на пути мяча оказался вратарь «Акрона».

Несмотря на старания Гудиева, счет в матче был открыт достаточно быстро – через пять минут после момента Глушенкова. Педро прошел по флангу и прострелил вдоль ворот, а Соболев закатил мяч в пустые ворота.

На 18 минуте Джурасович запутался в мяче перед своей штрафной. Глушенков обокрал полузащитника, игровой снаряд оказался у Соболева. Нападающий решил сразу пробить, не входя в штрафную, и попал в самый угол ворот. 0:2 и дубль Соболева.

После второго пропущенного мяча «Акрон» как будто бы проснулся, а «Зенит» наоборот – подсел. На 10 минут тольяттинцы забрали мяч под свой контроль и штурмовали штрафную соперника. На 22 минуте Дмитриев подал в штрафную, а Тедич пробил головой – штанга спасла гостей. Атака продолжилась, Бардыбахин прострелил с фланга, Лончар пробил первым касанием – неточно.

Несколько минут спустя волжане провели быструю атаку. Лончар покатил на ход Аревало, который ворвался в штрафную. Защитник не пустил уругвайца к воротам, но атака хозяев поля продолжилась и закончилась ударом с линии штрафной, с которым Адамов справился не без труда. Еще через четыре минуты Лончара забросил в штрафную «Зенита», Тедич опередил защитника и пробил – удар вышел несильным и пришелся в руки голкиперу.

После 30 минуты «Зенит» вернул мяч себе. А через четыре минуты провели оппозиционную атаку. Тольяттинцы почти всей командой оказались в своей штрафной. Мяч оказался у Мантуана за пределами штрафной. Бразилец решился на удар и попал в дальнюю девятку – без шансов для Гудиева. 0:3. Разгром к 35 минуте.

Ближе к концу тайма «Акрон» вновь мог размочить счет на табло. Аревало пробил из-за пределов штрафной. Адамов отбил мяч прямо на Лончара. Стефан пробил с лета, но игровой снаряд угодил в перекладину.

До перерыва «Зенит» мог увеличивать преимущество. Вега на фланге прошел Бардыбахина и пробивал между ног Гудиеву из убойной позиции. Вратарь волжан справился с ударом.

Спасения Гудиева и отмененный гол Бокоева

С начала второго тайма «Акрон» попытался забрать мяч себе и прижать «Зенит» к воротам. Однако первый по-настоящему серьезный момент возник именно у питерской команды.

На 60 минуте гости провели комбинацию в центре поля, после чего Вега ворвался в штрафную и пробил в дальний угол. Гудиев спас команду от очередного гола. «Зенит» подал угловой – Аугусто выиграл верх и пробил головой буквально с нескольких метров. Но и на этот раз Гудиев был очень хорош – среагировал и отбил сложнейший удар.

На 68 минуте «Акрон» заработал угловой. Последовала подача в штрафную, и Бокоев головой пробил в левый от себя угол. Удар получился недосягаемым для Адамова. Однако судья зафиксировал нарушение со стороны защитника хозяев в борьбе с Нино.

Через 10 минут «Зенит» перехватил мяч на чужой половине. Соболев отадал передачу Джону Джону, а тот дошел до линии штрафной, сместился в центр и пробил в дальний угол – без шансов для Гудиева. 0:4. На 84 минуте Аугусто подхватил мяч в центре поля, прошел к штрафной и пробил в дальний угол – игровой снаряд от штанги влетел в сетку. 0:5.

На 88 минуте Нино потерял мяч в собственной штрафной. Железнов тут же прострелил Тедичу. Казалось, Слободан замкнет передачу, но Дивеев успел накрыть удар и помешал нападающему забить гол престижа. Игра завершилась со счетом 0:5.