«Хотим быть быстрой командой и кусаться в играх с любым соперником»: что произошло после матча «Динамо» - «Крылья Советов» 25 июля 2026 года

«Крылья Советов» удовлетворены ничьей с «Динамо» Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

25 июля самарские «Крылья Советов» в рамках первого тура Российской премьер-лиги сыграли вничью со столичным «Динамо». Встреча прошла в Москве и завершилась без забитых мячей – 0:0.

«Ничьей удовлетворены, хотя, конечно, хотели победить»

Главный тренер самарского клуба Сергей Булатов заявил, что матч был интересным, хоть в нем и не было голов. Наставник также отметил, что «Крылья» выглядели лучше в конце игры:

«Несмотря на счет, матч получился интересным, с большим количеством моментов. Голы всегда украшают игру, но, видимо, оставили их на следующие встречи. Доволен, что в концовке мы выглядели даже свежее. Нужно лучше доводить подходы и моменты до логического завершения».

Специалист рассказал, что зелено-бело-синие в первую очередь пытались не дать «Динамо» играть в свой футбол, а уже потом создавать моменты. В целом, Сергей Булатов остался доволен игрой и результатом:

«Мы изучали «Динамо» и сами хотим играть в футбол. Но аплодировать одной рукой невозможно: сначала пытались разрушить игру соперника, а затем создавать свои моменты. Хотим быть быстрой командой и кусаться в матчах с любым соперником. Впереди большая дорога, сейчас сделан только маленький шаг. По большому счету ничьей удовлетворены, хотя, конечно, хотели победить».

То, что самарцы удовлетворены результатом первого тура, подтвердил и защитник волжан Сергей Божин:

«Одно очко на выезде с одним из лидеров чемпионата – я думаю, приемлемый и даже хороший результат».

«Мяч не летел в ворота»

Динамовцы же после матча были не так довольны. Об этом в том числе высказался главный тренер московской команды Сандро Шварц. Немец считает, что проблема была во втором тайме. По словам наставника, «Динамо» нужно прибавлять в интенсивности и работе с мячом:

«Мы увидели два разных тайма в нашем исполнении. В первом мы контролировали игру, создали много хороших моментов, но не использовали их. Проблема была во второй половине. В самом начале тайма самарцы создали момент, после этого мы потеряли нити игры и не смогли создать хорошие возможности для взятия ворот. В итоге матч завершился нулевой ничьей. Мы недовольны результатом и игрой во втором тайме, так что нам нужно прибавлять в интенсивности и работе с мячом».

Противоречивое впечатление от игры было и у генерального директора «Динамо» Павла Пивоварова. В интервью Sport24 Пивоваров сказал, что ему понравился первый тайм, но команде есть над чем работать:

«Впечатление от матча достаточно противоречивое. С одной стороны, мы потеряли два очка, а с другой - первый тайм лично мне понравился. Очевидно, нам есть над чем работать. Команду и тренерский штаб клуб во всем поддерживает».

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, который имел несколько возможностей забить, в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что мяч просто не шел в ворота:

«Первый тайм был лучше, посмотрим на теории, разберем. Еще куча игр, будем готовиться к следующей игре. Были полумоменты, из которых можно было выжать максимум. Но к сожалению, мяч не летел в ворота».