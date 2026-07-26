«Не ожидал, что так будет»: что произошло после матча «Акрон» - «Зенит» 25 июля 2026 года

Срджан Благоевич признался, что не ожидал такого результата

25 июля тольяттинский «Акрон» разгромно проиграл «Зениту» в Самаре. Матч прошел в рамках первого тура РПЛ сезона 2026/27. Матч завершился уверенной победой действующего чемпиона лиги и обладателя Суперкубка России со счетом 0:5.

«Неприятно и больно»

Главный тренер «Акрон» Срджан Благоевич после матча признался, что не ожидал такого результата. По словам специалиста, его подопечные слишком уважительно относились к сопернику на поле, а также не показали того, что делали на сборах:

«Неприятно и больно, слишком большая разница в счете, я не ожидал, что так будет. Мы уважаем чемпиона страны, знали, что будет тяжело. Я не увидел ту команду, которая была на сборах. Мы слишком много уважали соперника и боялись делать вещи, которые показывали в матчах на сборах. Это моя главная претензия к команде. Я сказал ребятам, что мы можем проиграть, но только в нашем стиле. Не стыдно проиграть чемпиону, но теперь нам предстоит большая работа».

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев в разговоре со СМИ заявил, что пока рано делать какие-либо выводы об игре команды, так как сезон только начался:

«Пока рано делать какие-либо выводы. Сезон только начался. Ребята еще не показали тот футбол, который мы бы хотели видеть совместно с тренерским штабом. Мы все это прекрасно понимаем. Обсуждали уже это после игры и с футболистами в коротких беседах. Дорогу осилит идущий. Мы точно будем двигаться в заданном нами направлении».

Также Клюшев прокомментировал возможные летние трансферы тольяттинского клуба. Генеральный директор отметил, что все позиции в команде продублированы, но в «Акроне» знают о необходимости усилиться:

«У нас на текущий момент все позиции продублированы. Мы понимаем наши проблемные места. Обсуждаем это на регулярной основе совместно с тренерским штабом. Знаем наши возможности, знаем наше пространство для маневра. Здесь должна произойти системная работа».

Так играть с «Зенитом» - смерти подобно

Бывший игрок «Зенита» Алексей Гасилин подвел итоги встречи в эфире «Матч ТВ». Гасилин заявил, что «Акрону» нельзя было играть с действующим чемпионом РПЛ в открытый футбол. Бывший футболист считает, что после нескольких игр с лидерами лиги Срджан Благоевич перейдет на игру в оборонительный футбол:

««Играть с «Зенитом» в такой открытый футбол и давать столько много пространства смерти подобно. «Зенит» уже на первой минуте мог забить. Думаю, что еще пару таких игр с соперниками, которые выше тебя классом, и тренер «Акрона» Благоевич будет играть в «автобус», очки нужно набирать в любом случае. Если в каждом матче пропускать по пять мячей, то тебя снимут и найдут другого наставника».

«Акрон» мог легко забить, а игра сложиться совсем по-другому»

Игру прокомментировал и наставник «Зенита» Сергей Семак. Несмотря на счет, специалист обратил внимание на ошибки своих подопечных в обороне. По словам Семака, тольяттинцы были близки к голу, а если бы забили, то матч сложился иначе:

«Игра получилась хорошая в плане наших атакующих действий, забитых мячей. По обороне есть вопросы: грубая ошибка и в конце матча, и в середине первого тайма был промежуток времени при 2:0, где мы не дорабатывали так, как этого требовала ситуация. 2:0 – это не тот счет, когда нужно выключаться. Такой для нас звоночек был, «Акрон» мог легко забить при этом счете – и игра могла сложиться совсем по-другому».