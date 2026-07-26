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Спорт26 июля 2026 10:35

«Не ожидал, что так будет»: что произошло после матча «Акрон» - «Зенит» 25 июля 2026 года

Срджан Благоевич: Не стыдно проиграть чемпиону, но теперь предстоит много работы
Роман ГЕРАСЬКОВ
Срджан Благоевич признался, что не ожидал такого результата

Срджан Благоевич признался, что не ожидал такого результата

25 июля тольяттинский «Акрон» разгромно проиграл «Зениту» в Самаре. Матч прошел в рамках первого тура РПЛ сезона 2026/27. Матч завершился уверенной победой действующего чемпиона лиги и обладателя Суперкубка России со счетом 0:5.

«Неприятно и больно»

Главный тренер «Акрон» Срджан Благоевич после матча признался, что не ожидал такого результата. По словам специалиста, его подопечные слишком уважительно относились к сопернику на поле, а также не показали того, что делали на сборах:

«Неприятно и больно, слишком большая разница в счете, я не ожидал, что так будет. Мы уважаем чемпиона страны, знали, что будет тяжело. Я не увидел ту команду, которая была на сборах. Мы слишком много уважали соперника и боялись делать вещи, которые показывали в матчах на сборах. Это моя главная претензия к команде. Я сказал ребятам, что мы можем проиграть, но только в нашем стиле. Не стыдно проиграть чемпиону, но теперь нам предстоит большая работа».

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев в разговоре со СМИ заявил, что пока рано делать какие-либо выводы об игре команды, так как сезон только начался:

«Пока рано делать какие-либо выводы. Сезон только начался. Ребята еще не показали тот футбол, который мы бы хотели видеть совместно с тренерским штабом. Мы все это прекрасно понимаем. Обсуждали уже это после игры и с футболистами в коротких беседах. Дорогу осилит идущий. Мы точно будем двигаться в заданном нами направлении».

Также Клюшев прокомментировал возможные летние трансферы тольяттинского клуба. Генеральный директор отметил, что все позиции в команде продублированы, но в «Акроне» знают о необходимости усилиться:

«У нас на текущий момент все позиции продублированы. Мы понимаем наши проблемные места. Обсуждаем это на регулярной основе совместно с тренерским штабом. Знаем наши возможности, знаем наше пространство для маневра. Здесь должна произойти системная работа».

Так играть с «Зенитом» - смерти подобно

Бывший игрок «Зенита» Алексей Гасилин подвел итоги встречи в эфире «Матч ТВ». Гасилин заявил, что «Акрону» нельзя было играть с действующим чемпионом РПЛ в открытый футбол. Бывший футболист считает, что после нескольких игр с лидерами лиги Срджан Благоевич перейдет на игру в оборонительный футбол:

««Играть с «Зенитом» в такой открытый футбол и давать столько много пространства смерти подобно. «Зенит» уже на первой минуте мог забить. Думаю, что еще пару таких игр с соперниками, которые выше тебя классом, и тренер «Акрона» Благоевич будет играть в «автобус», очки нужно набирать в любом случае. Если в каждом матче пропускать по пять мячей, то тебя снимут и найдут другого наставника».

«Акрон» мог легко забить, а игра сложиться совсем по-другому»

Игру прокомментировал и наставник «Зенита» Сергей Семак. Несмотря на счет, специалист обратил внимание на ошибки своих подопечных в обороне. По словам Семака, тольяттинцы были близки к голу, а если бы забили, то матч сложился иначе:

«Игра получилась хорошая в плане наших атакующих действий, забитых мячей. По обороне есть вопросы: грубая ошибка и в конце матча, и в середине первого тайма был промежуток времени при 2:0, где мы не дорабатывали так, как этого требовала ситуация. 2:0 – это не тот счет, когда нужно выключаться. Такой для нас звоночек был, «Акрон» мог легко забить при этом счете – и игра могла сложиться совсем по-другому».