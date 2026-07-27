Отдых на Волге, полив асфальта и мороженое для медведя: как Самара переживает аномальную жару

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Последние дни выдались для Самары по-настоящему жаркими, настолько, что в городе шутливо прозвали этот период «Сам-Тропе», проведя параллель с известным курортом. Когда столбики термометров уверенно держались на высоких отметках, привычный ритм жизни самарцев заметно изменился, одни искали спасение у Волги и на пляжах, другие прятались от палящего солнца в тени парков и в прохладных помещениях с кондиционером. Рассказываем, как Самара переживала жаркие летние дни.
Наверное, если захотеть увидеть всех самарцев разом, то смело можно отправляться на набережную. Все выходные пляжи были буквально заполонены отдыхающими, люди арендовали шезлонги и зонтики, приносили с собой пледы и старались занять место поближе к воде. Свободного пространства на песке практически не оставалось, каждый хотел понежиться под солнцем и окунуться в прохладные воды Волги. Проходящие мимо горожане и туристы не упускали возможности сфотографировать эту картину, с удивлением наблюдая за таким ажиотажем. И неудивительно, ведь Волга - главное место притяжения не только для самарцев, но и для гостей города, а в жаркий зной отдых у воды становится настоящим спасением.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
По данным администрации Самары, 27 июля температура воды в Волге достигла +22,8 °C. Для сравнения: в Сочи сейчас вода прогрелась до +26 °C. Так что, если вы еще не успели окунуться в теплые воды Волги, самое время взять солнцезащитный крем, отправиться на пляж и насладиться летним отдыхом у реки.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Самаре в жаркие дни проводят аэрацию улиц, поливают дорожное полотно, чтобы охладить раскаленный асфальт, предотвратить деформацию дорог и сделать воздух в городе свежее. Так что даже в самый знойный день можно найти уголок, где есть свежесть и прохлада.
А как же переживают зной те, кто не может снять с себя лишнюю «одежду» и вынужден проводить жаркие дни в теплой шубке? В Самарском зоопарке о своих подопечных заботятся особенно тщательно, в жару животным чаще меняют свежую воду, по несколько раз в день. А любимца публики Умку и вовсе балуют специальным прохладительным лакомством - замороженными ягодами с водой, а для сладости иногда добавляют немного варенья. Животным помогают пережить летний зной, но на самом деле они сами умеют справляться с высокими температурами.
«В жаркий период животные меньше двигаются, меньше едят, отдыхают в тенечке. Животные охлаждают свой организм своим способом – открывают рот и чаще дышат. Многих людей это вводит в заблуждение, но физиологически животное так остужает свой организм. У животных есть и свои лайфхаки. В вольерах, где есть песок, животные раскапывают себе ямку и ложатся в холодный песок», – рассказали журналисту «КП-Самара» в зоопарке.
У мелких хищников тоже есть свои способы справляться с жарой. Например, они нередко выливают воду из мисок, а затем ложатся прямо в образовавшуюся лужицу, чтобы немного охладиться. Поэтому сотрудникам зоопарка приходится внимательно следить за тем, чтобы у животных всегда был доступ к свежей воде. Бассейны есть у медведя и диких кошек, воду в них регулярно меняют, чтобы она не успевала застаиваться и «зацветать». В жаркие дни животных также обливают из шланга, прохладный душ принимают Умка и эму, освежают и хищных птиц, пони, ослика и других парнокопытных обитателей зоопарка.
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