Отдых на Волге, полив асфальта и мороженое для медведя: как Самара переживает аномальную жару

Как Самара переживает жаркий зной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Последние дни выдались для Самары по-настоящему жаркими, настолько, что в городе шутливо прозвали этот период «Сам-Тропе», проведя параллель с известным курортом. Когда столбики термометров уверенно держались на высоких отметках, привычный ритм жизни самарцев заметно изменился, одни искали спасение у Волги и на пляжах, другие прятались от палящего солнца в тени парков и в прохладных помещениях с кондиционером. Рассказываем, как Самара переживала жаркие летние дни.

Нет свободной песчинки

Наверное, если захотеть увидеть всех самарцев разом, то смело можно отправляться на набережную. Все выходные пляжи были буквально заполонены отдыхающими, люди арендовали шезлонги и зонтики, приносили с собой пледы и старались занять место поближе к воде. Свободного пространства на песке практически не оставалось, каждый хотел понежиться под солнцем и окунуться в прохладные воды Волги. Проходящие мимо горожане и туристы не упускали возможности сфотографировать эту картину, с удивлением наблюдая за таким ажиотажем. И неудивительно, ведь Волга - главное место притяжения не только для самарцев, но и для гостей города, а в жаркий зной отдых у воды становится настоящим спасением.

Было тяжело найти свободный участок на пляже Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным администрации Самары, 27 июля температура воды в Волге достигла +22,8 °C. Для сравнения: в Сочи сейчас вода прогрелась до +26 °C. Так что, если вы еще не успели окунуться в теплые воды Волги, самое время взять солнцезащитный крем, отправиться на пляж и насладиться летним отдыхом у реки.

Люди с удивлением делали снимки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Поливают асфальт

В Самаре в жаркие дни проводят аэрацию улиц, поливают дорожное полотно, чтобы охладить раскаленный асфальт, предотвратить деформацию дорог и сделать воздух в городе свежее. Так что даже в самый знойный день можно найти уголок, где есть свежесть и прохлада.

В городе поливают дороги. Фото: Департамент ГХиЭ г.о. Самара

Мороженое из ягод и душ из шланга

А как же переживают зной те, кто не может снять с себя лишнюю «одежду» и вынужден проводить жаркие дни в теплой шубке? В Самарском зоопарке о своих подопечных заботятся особенно тщательно, в жару животным чаще меняют свежую воду, по несколько раз в день. А любимца публики Умку и вовсе балуют специальным прохладительным лакомством - замороженными ягодами с водой, а для сладости иногда добавляют немного варенья. Животным помогают пережить летний зной, но на самом деле они сами умеют справляться с высокими температурами.

Умку балуют мороженой ягодой. Фото: ГБУ "Самарский зоопарк"

«В жаркий период животные меньше двигаются, меньше едят, отдыхают в тенечке. Животные охлаждают свой организм своим способом – открывают рот и чаще дышат. Многих людей это вводит в заблуждение, но физиологически животное так остужает свой организм. У животных есть и свои лайфхаки. В вольерах, где есть песок, животные раскапывают себе ямку и ложатся в холодный песок», – рассказали журналисту «КП-Самара» в зоопарке.

Животные умеют охлаждать себя сами. Фото: ГБУ "Самарский зоопарк"

У мелких хищников тоже есть свои способы справляться с жарой. Например, они нередко выливают воду из мисок, а затем ложатся прямо в образовавшуюся лужицу, чтобы немного охладиться. Поэтому сотрудникам зоопарка приходится внимательно следить за тем, чтобы у животных всегда был доступ к свежей воде. Бассейны есть у медведя и диких кошек, воду в них регулярно меняют, чтобы она не успевала застаиваться и «зацветать». В жаркие дни животных также обливают из шланга, прохладный душ принимают Умка и эму, освежают и хищных птиц, пони, ослика и других парнокопытных обитателей зоопарка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал