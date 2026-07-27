Жара уйдет в конце недели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жара начнет постепенно уходить из Самарской области. На этой неделе в регион придут дожди и грозы, столбики термометров опустятся до +22 градусов. Рассказываем, какая погода будет в Самаре на рабочей неделе 27-31 июля 2026 года.

По информации Приволжского УГМС, в понедельник, 27 июля, ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит +35...+37 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, местами порывы достигнут 16-21 метра в секунду.

В ночь на вторник, 28 июля, пройдут небольшие дожди, возможна гроза. Днем температура воздуха составит +25...+30 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

В среду, 29 июля, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит +28...+33 градуса. Направление ветра изменится на юго-западное, он будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

В четверг, 30 июля, небольшие дожди сохранятся. Столбики термометров опустятся до +23...+28 градусов. Порывы западного, юго-западного ветра составят 7-12 метров в секунду.

В пятницу, 31 июля, ожидаются небольшие дожди и переменная облачность. Температура воздуха составит +19...+24 градуса. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду.

Синоптики Gismeteo прогнозируют солнечное начало недели с последующими осадками. В понедельник, 27 июля, температура воздуха составит +35 градусов. Во вторник, 28 июля, начнутся дожди, которые усилятся к пятнице. В конце рабочей недели в Самару придут грозы. Температурный фон понизится до +20 градусов. Средняя температура воздуха в течение рабочей недели составит +25...+30 градусов.

Метеорологи Яндекс Погоды обещают солнечное начало недели. Температура воздуха составит +26...+34 градуса. В среду, 29 июля, начнутся дожди. С их приходом температурный фон начнет снижаться, и к пятнице столбики термометров опустятся до +22 градусов.