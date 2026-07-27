«Я настроен добиться места в составе «Крыльев Советов»: голкипер Никита Кокарев о переходе в самарский клуб, болельщиках, городе, партнерах и своей мечте

Голкипер «Крыльев Советов» Никита Кокарев дал эксклюзивное интервью «КП-Самара» Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Никита Кокарев перешел в самарские «Крылья Советов» перед началом сезона 2025/26 и провел за зелено-бело-голубых 10 матчей в Кубке России. Голкипер дал интервью «КП-Самара» и рассказал о переходе в самарский клуб, болельщиках, городе, партнерах, Сергее Булатове и своей футбольной мечте.

- Расскажите, как возник вариант с переходом в «Крылья Советов»?

- После распада «Химок» был без клуба. В это время руководство «Крыльев Советов» вышло на меня с хорошим предложением, на которое я согласился.

- Долго ли думали над этим предложением?

- Все согласовали достаточно быстро.

- Когда переходили в «КС», у команды еще были проблемы с долгами. Не было опасения, что в Самаре может повториться история «Химок»?

- Нет, страха не было. Я понимал, что у клуба были определенные сложности, но видел желание и план руководства исправить ситуацию.

- После перехода в самарский клуб Вам сразу обозначили, что будете играть именно в Кубке?

- Понимал, что прихожу в команду с высокой конкуренцией на своей позиции. Никто не обещал место в стартовом составе, но и не говорил, что я буду исключительно кубковым вратарем. Я всегда стараюсь доказывать свою состоятельность на тренировках и использовать каждую возможность, которую дает тренер. К сожалению, в прошлом сезоне в чемпионате шанса не получил. Моя задача - быть готовым и приносить пользу команде в любой момент, когда мне представится этот шанс.

- Верите, что в новом сезоне сыграете в матчах РПЛ?

- Переходил в «Крылья» с желанием играть в основном составе. И это желание никуда не исчезло. Каждый день работаю, чтобы заслужить место на поле. Когда получал шанс в Кубке, старался использовать его максимально. Рад, что получилось дойти с командой до полуфинала Кубка России. Поэтому никогда не воспринимал себя как запасного. Продолжаю работать и ждать возможности сыграть в составе «Крыльев» в РПЛ.

- Если, например, появится вариант с арендой в клуб РПЛ - согласитесь?

- Для любого футболиста важно играть. Но сейчас я настроен добиться места в составе «Крыльев Советов». Поэтому о возможной аренде я не думаю. Если в будущем возникнет такой вариант, то тогда будем принимать решение вместе с клубом.

- Ходили слухи, что Вы якобы летом можете покинуть команду. Насколько они были правдивы?

- В период трансферного окна всегда появляется много разных слухов, но далеко не все они соответствуют действительности. Конечно, какие-то разговоры могут возникать, но я был сосредоточен на своей работе и не придавал этому большого значения.

- Какие у Вас взаимоотношения с другими голкиперами команды Сергеем Песьяковым и Евгением Фроловым?

- У нас хорошие рабочие взаимоотношения. Мы отлично коммуницируем друг с другом. Тренировочный процесс проходит с удовольствием.

- С кем ближе всего сдружились в команде?

- В команде общаюсь со всеми. У нас хороший сплоченный коллектив.

- Что в команде изменилось после того, как главным тренером был назначен Сергей Булатов?

- Сергей Александрович, по моим ощущениям, принес в коллектив спокойствие и сразу обозначил, что конкретно хочет видеть на футбольном поле. Многие из его требований очень помогли нам в концовке чемпионата.

- Какая сейчас атмосфере в команде и как Вы оцениваете уровень готовности к сезону?

- Атмосфера классная. Мы здорово подготовились на тренировочных сборах, находимся в хороших физических кондициях.

- Прошлый сезон был непростым. В новом сезоне «Крылья Советов» могут выступить лучше?

- Конечно, мы в это верим и работаем для этого.

- К Вам в свое время был интерес из Португалии. Вы говорили, что хотите играть в топ-командах Европы. В каком клубе или лиге хотели бы проверить свои силы?

- Не хотел бы говорить о будущем. Сейчас все мысли только о предстоящем сезоне. Тем более, мне есть что доказывать и за что бороться.

- В рамках подготовки к сезону «Крылья» проводили матч против команды Медиалиги «Матч ТВ». Во втором тайме Вы играли в воротах, а потом пришлось выйти в поле. Как отреагировали на такое развитие событий?

- Не ожидал такого поворота событий. Но мое мнение - ты всегда должен быть готов к любой ситуации.

- Был ранее опыт игры в поле?

- Когда я был в академии «Краснодара», в матче молодежного первенства случился форс-мажор, и меня выпустили на замену в поле. Так что опыт уже имелся.

- Вы не только вышли играть в поле, но и смогли забить гол. Помните, как это произошло?

- Это лучше увидеть своими глазами. Если коротко, то увидел открытую зону, получил мяч и ударил между ног вратарю.

- Какие эмоции испытали?

- Радость, что получилось отличиться. Теперь, если вдруг надо будет помочь команде в официальной игре, буду более уверен, и в нападении тоже.

- Как отдыхаете от футбола и проводите свое свободное время?

- В свободное время люблю хорошо выспаться и подготовиться к ближайшей тренировочной неделе. Иногда хожу в бассейн или тренажерный зал, когда этого требует мой организм. Благо, в этом деле мне помогает мой индивидуальный тренер по физподготовке.

- Ваша футбольная мечта?

- Футбольная мечта со мной с самого раннего детства - стать чемпионом мира. Но есть еще цель - выйти на поле под гимн Лиги чемпионов.

- Как Вам Самара? Какие места нравятся больше всего?

- Самара – очень красивый город, особенно в теплое время года. Весь центр прошел пешком, посетил места, которые рекомендовали ребята из команды. Сейчас очень часто выходим с женой прогуляться по вечерам по набережной. Восхитительные закаты на фоне Волги.

- Какое впечатление от самарских болельщиков? У «Химок», например, не такая большая фан-база.

- Болельщики - одно из самых главных оружий «Крыльев»! Играя в кубковых матчах, сполна получилось оценить поддержку нашего активного сектора. Очень надеюсь, что в этом году получится снова ощутить те эмоции, которые были, к примеру, после серии пенальти с «Локомотивом». Поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим болельщикам: приходите на наши матчи, мы вас очень ждем!