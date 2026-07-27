Самарцам рассказали о ядовитых пауках Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

По всей стране жители забили тревогу из-за распространения смертельно опасных пауков каракуртов. Все больше пострадавших жалуются на укусы и боятся миграции пауков в свои регионы. Заведующий Зоологическим музеем им. Д.Н. Флорова Евгений Белослудцев рассказал «КП-Самара», какова вероятность встретить каракурта, которого также называют черной вдовой, в Самарской области.

Перемещаются в грузовых отсеках

Опасные пауки напугали уже немало граждан России. Каракуртов стали замечать даже в тех местах, которые не характерны для их ареала обитания. Пауков находят в Омской, Саратовской и Свердловской областях.

По словам Евгения Белослудцева, особь каракурта была замечена в прошлом году и в Самарской области.

«Они уже есть в Самарской области. В 2025 году была замечена самка каракурта в Борском районе. Главное, их не трогать. Обычно они селятся в темных местах, в густом кустарнике», — объясняет эксперт.

Обычно каракурты живут в Казахстане, Узбекистане и даже выбирают Астраханскую область. О наличии таких пауков известно давно, и люди к такому соседству уже привыкли.

«Обычно пауки не нападают на крупных особей, то есть людей. Свой яд они используют для жертв, мы не входим в эту категорию, но они могут защищаться, если потревожить их покой».

Эксперт рекомендует быть осторожнее во время прогулок на природе. Пауки селятся в темных местах, кустарниках и плетут там свою паутину. Если залезть в нее рукой, каракурт может воспринять это как нападение и начнет защищаться.

Что делать, если укусил опасный паук

Каракурты не проявляют активной агрессии, поэтому бояться прогулок не стоит. Но особенно важно смотреть, куда вы наступаете, и не пытаться пролезть через заросли, если вы не видите за листвой дорогу.

«Если произошел укус, пострадавшему сразу нужно обеспечить обильное питье и обратиться за помощью к медикам. Действие яда не мгновенное, но противоядие лучше ввести как можно быстрее. Можно сказать, что угроза летального исхода минует только спустя три дня от укуса. Главное – не паниковать, сразу сообщить в скорую, что это укус паука, и по возможности описать его внешний облик».

Самка паука каракурта имеет черное бархатистое тело, в длину они обычно достигают 10–20 мм. Самец значительно меньше — от 4 до 7 мм. На верхней стороне брюшка у каракуртов расположены характерные пятна красного или оранжевого цвета. Иногда пятна имеют белое окаймление, а у полностью созревших особей они могут исчезнуть, и тогда паук становится просто черным и блестящим.

Самцы из-за своих размеров не всегда могут прокусить человеческую кожу. Главную опасность представляет самка каракурта. Яд действует на нервную систему человека. Многие эксперты отмечают, что время миграции таких пауков как раз приходится на июнь и июль.

«Особи появляются в Самарской области из-за поставок фруктов, овощей, ягод. Пауки цепляются за чемоданы, контейнеры, проезжают в продуктах, а после ищут благоприятное место для жизни. Пока неизвестно, сколько именно особей есть в регионе и могут ли они пережить зиму, но с учетом потепления климат сейчас подходит для их жизни».

Каких пауков стоит остерегаться самарцам

Каракурты — не единственные пауки, которые могут доставить проблемы людям своими укусами. Еще один вид ядовитых пауков обитает у воды – это южнорусский тарантул.

«Этот паук находится в Красной книге Самарской области, и лучше его не трогать. Тарантулы обитают у берегов рек и на островах. Если вы увидели их, можно сделать фотографию и не более. Сами тарантулы не нападают первыми, но могут сделать предупреждение».

Южнорусский тарантул (или мизгирь) для человека менее опасен, чем каракурт. Он достаточно крупный: самки достигают 3–5 см в длину. Окрас обычно буро-рыжий, иногда почти черный, с характерной темной «шапочкой» на голове. Они живут в глубоких вертикальных норках, из которых выползают ночью, чтобы охотиться на насекомых.

Их укус болезненный, но не представляет такой опасности для человека. Серьезные последствия крайне редки. Яд не вызывает сильной общей интоксикации организма.

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