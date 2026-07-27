Отец ребенка, которого сторож насадил на пику забора: «Моего сына неоднократно дергали вверх и вниз, мой сын погиб»

Фото: Предоставлено "Комсомолке".
23 июля, Тольятти… Трое друзей-мальчишек играли неподалеку от дома. Как говорится, «бесились», - в какой-то момент через забор коммунального предприятия улетели солнцезащитные очки. Через забор, - обыкновенный, железный, полезли все вместе, доставать.
В этот момент ребят увидел 58-летний охранник, ЧОПовец. Решил во что бы то ни стало поймать «хулиганов». Двое, Павлик и Рома, успели перелезть через ограждение и чуть отбежать. А 10-летнего Ваню сторож ухватил за штанину.
Отец Вани, Михаил Гаврильченко, находит в себе силы говорить с журналистами. Дает фото сына. Для него сейчас важно добиться справедливого наказания. Говорит односложно, «протокольно»: он уже не раз дал показания следствию, сейчас повторяет факты – о тех ужасных минутах, что мучился его сын.
- Сторож выбежал из своей будки с криками, грозил физической расправой и побежал в сторону детей. Дети в состоянии шока и паники, опасаясь за свою жизнь, стали быстро покидать территорию кто как мог. Мой сын находился там, где под воротами пролезть было невозможно – только перелезать сверху. На заборе были заостренные металлические пруты высотой более 20 сантиметров с наконечниками и пиками…, - рассказал он журналисту «КП-Самара».
- Заостренные пики попали в брюшную полость. Из-за того, что они находились внутри тела и моего сына неоднократно дергали вверх и вниз, у него было повреждено большое количество внутренних органов. Мой сын погиб.
Ни его сын, ни друзья, ничего не воровали и не собирались выносить с территории. Да даже если бы и воровали, - произошедшее объяснить, оправдать невозможно никак.
Ребята поделать ничего не могли. Но видели, как охранник, стащив окровавленного Ваню с забора, понес его подальше, на парковку. Видимо, туда, где нет камер... Ваня пытался звать на помощь. И успел позвонить отцу.
Михаил прилетел на место буквально тут же. Подбежав к воротам, собственными руками снял замок, и вбежал на территорию. Он увидел лежавшего на асфальте сына, который был весь в крови. Рядом стоял мужчина, который почему-то до сих пор не вызвал скорую помощь.
- Изо рта Вани шла кровь, – тихо говорит Михаил в беседе с журналистом «КП-Самара». И снова, как следствию:
- Когда я нашел сына, я не знал, что рядом с ним находится убийца. Он был одет в гражданскую одежду, не в форму охранника. То, что он был в гражданской одежде и перемещал моего сына по территории, заставляет меня предположить, что он переодевался, чтобы скрыть свою причастность, скрыть следы крови. Также скорая помощь не вызывалась – почему? Ведь он видел, что ребенок сильно ранен. Он был в трезвом уме, не в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, отдавал себе полный отчет.
Он вынес сына на руках, довез в больницу, так было быстрее, чем вызов «скорой». Врачи боролись за жизнь ребенка всю ночь, но слишком серьезными оказались повреждения внутренних органов.
Фото: Предоставлено "Комсомолке".
Тому самому ЧОПовцу – 58 лет, не пьет, не дебоширит. Детей нет, но женат, причем супруга работает в церкви.
«Ко мне на объект зашли трое мальчишек», - из его показаний. – «Я вышел, хотел пресечь их действия. Двое убежали, один попал на пику».
«По версии следствия, вечером 23 июля мужчина, находясь по месту работы у здания ресурсоснабжающей организации в Тольятти, увидел на охраняемой территории 10-летнего мальчика, перебирающегося через забор, - официально прокомментировали В СУ СК по Самарской области. - Он схватил ребенка и с силой потащил на себя. В результате прутьями забора ребенку были причинены телесные повреждения».
В отношении охранника завели уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Михаил Гаврильченко обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с требованием переквалифицировать статью на 105 УК РФ (умышленное убийство).
Представители компании ПАО «Т Плюс» (частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения), на территории которой произошла трагедия, опубликовали официальное сообщение:
«Мы потрясены произошедшей трагедией и выражаем искренние соболезнования семье погибшего ребенка. Инцидент произошел на объекте, который охраняется сторонней подрядной организацией. Мы уже инициировали внутреннее расследование и передали всю необходимую информацию правоохранительным органам. Компания оказывает полное содействие следствию в установлении всех обстоятельств произошедшего. Компания окажет всестороннюю помощь семье погибшего мальчика».