Отец ребенка, которого сторож насадил на пику забора: «Моего сына неоднократно дергали вверх и вниз, мой сын погиб»

Ваня был веселым мальчиком, в этом году он окончил третий класс. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

23 июля, Тольятти… Трое друзей-мальчишек играли неподалеку от дома. Как говорится, «бесились», - в какой-то момент через забор коммунального предприятия улетели солнцезащитные очки. Через забор, - обыкновенный, железный, полезли все вместе, доставать.

В этот момент ребят увидел 58-летний охранник, ЧОПовец. Решил во что бы то ни стало поймать «хулиганов». Двое, Павлик и Рома, успели перелезть через ограждение и чуть отбежать. А 10-летнего Ваню сторож ухватил за штанину.

Отец Вани, Михаил Гаврильченко, находит в себе силы говорить с журналистами. Дает фото сына. Для него сейчас важно добиться справедливого наказания. Говорит односложно, «протокольно»: он уже не раз дал показания следствию, сейчас повторяет факты – о тех ужасных минутах, что мучился его сын.

- Сторож выбежал из своей будки с криками, грозил физической расправой и побежал в сторону детей. Дети в состоянии шока и паники, опасаясь за свою жизнь, стали быстро покидать территорию кто как мог. Мой сын находился там, где под воротами пролезть было невозможно – только перелезать сверху. На заборе были заостренные металлические пруты высотой более 20 сантиметров с наконечниками и пиками…, - рассказал он журналисту «КП-Самара».

- Заостренные пики попали в брюшную полость. Из-за того, что они находились внутри тела и моего сына неоднократно дергали вверх и вниз, у него было повреждено большое количество внутренних органов. Мой сын погиб.

Ни его сын, ни друзья, ничего не воровали и не собирались выносить с территории. Да даже если бы и воровали, - произошедшее объяснить, оправдать невозможно никак.

Ребята поделать ничего не могли. Но видели, как охранник, стащив окровавленного Ваню с забора, понес его подальше, на парковку. Видимо, туда, где нет камер... Ваня пытался звать на помощь. И успел позвонить отцу.

Михаил прилетел на место буквально тут же. Подбежав к воротам, собственными руками снял замок, и вбежал на территорию. Он увидел лежавшего на асфальте сына, который был весь в крови. Рядом стоял мужчина, который почему-то до сих пор не вызвал скорую помощь.

- Изо рта Вани шла кровь, – тихо говорит Михаил в беседе с журналистом «КП-Самара». И снова, как следствию:

- Когда я нашел сына, я не знал, что рядом с ним находится убийца. Он был одет в гражданскую одежду, не в форму охранника. То, что он был в гражданской одежде и перемещал моего сына по территории, заставляет меня предположить, что он переодевался, чтобы скрыть свою причастность, скрыть следы крови. Также скорая помощь не вызывалась – почему? Ведь он видел, что ребенок сильно ранен. Он был в трезвом уме, не в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, отдавал себе полный отчет.

Он вынес сына на руках, довез в больницу, так было быстрее, чем вызов «скорой». Врачи боролись за жизнь ребенка всю ночь, но слишком серьезными оказались повреждения внутренних органов.

Михаил намерен сделать все, чтобы убийца сына получил по заслугам. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

«Хотел пресечь действия мальчишек»

Тому самому ЧОПовцу – 58 лет, не пьет, не дебоширит. Детей нет, но женат, причем супруга работает в церкви.

«Ко мне на объект зашли трое мальчишек», - из его показаний. – «Я вышел, хотел пресечь их действия. Двое убежали, один попал на пику».

КОММЕНТАРИЙ СЛЕДКОМА

«По версии следствия, вечером 23 июля мужчина, находясь по месту работы у здания ресурсоснабжающей организации в Тольятти, увидел на охраняемой территории 10-летнего мальчика, перебирающегося через забор, - официально прокомментировали В СУ СК по Самарской области. - Он схватил ребенка и с силой потащил на себя. В результате прутьями забора ребенку были причинены телесные повреждения».

В отношении охранника завели уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Михаил Гаврильченко обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с требованием переквалифицировать статью на 105 УК РФ (умышленное убийство).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Представители компании ПАО «Т Плюс» (частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения), на территории которой произошла трагедия, опубликовали официальное сообщение:

«Мы потрясены произошедшей трагедией и выражаем искренние соболезнования семье погибшего ребенка. Инцидент произошел на объекте, который охраняется сторонней подрядной организацией. Мы уже инициировали внутреннее расследование и передали всю необходимую информацию правоохранительным органам. Компания оказывает полное содействие следствию в установлении всех обстоятельств произошедшего. Компания окажет всестороннюю помощь семье погибшего мальчика».