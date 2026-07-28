«Поставили ложный диагноз и подали в опеку»: в Тольятти девочке с четвертой стадией болезни почек отказывают в инвалидности

В поликлинике Тольятти, как утверждает женщина, к которой прикреплена семья, решение областных врачей проигнорировали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

У 14-летней девочки из Тольятти практически не работает левая почка. Правая функционирует на 83,3%. Мать утверждает, что врачи областной больницы назначили лечение и рекомендовали оформлять инвалидность. Но, по ее словам, в поликлинике Тольятти, где прикреплена несовершеннолетняя, уже дважды отказали в направлении на медико-социальную экспертизу (комиссия, которая решает, давать инвалидность или нет - прим. ред.), не дают направления на компьютерную томографию, поставили ложный диагноз и подали на мать жалобу в опеку. Женщина прошла все инстанции — от поликлиники до администрации президента. Подробнее – в материале «КП-Самара».

«С четырех лет под наблюдением»

Жительница Тольятти воспитывает дочь. У девочки врожденная патология: левая почка почти не работает с детства, правая — единственная, которая хоть как-то справляется. По словам матери, в марте 2026 года в Самарской областной клинической больнице имени Середавина девочке сделали сцинтиграфию — исследование, которое показывает работоспособность каждой почки.

Сцинтиграфия от 10 марта 2026 года. Фото: предоставлено "КП-Самара"

По данным документа, который есть у женщины, левая почка работает на 16,7% от нормы. Правая — на 83,3%. Как говорит мать девочки, это соответствует 4 стадии хронической болезни почек, при которой пациенту положена инвалидность.

Женщина рассказала, что врач-нефролог (специалист по болезням почек) областной больницы 12 марта 2026 года письменно рекомендовала направить ребенка на медико-социальную экспертизу для оформления инвалидности.

Заявление о том, что мать «отказывается от лечения». Со слов матери, она отказалась только от второстепенных консультаций, которые не относятся к лечению почек. Фото: предоставлено "КП-Самара"

«Ребенок болеет с четырех лет, мы постоянно под наблюдением. Когда в апреле на УЗИ врач испугался и сказал, что не видит вторую почку, я потребовала обследования. Нас положили в областную больницу. Там назначили лечение и сказали оформлять инвалидность», — рассказала женщина корреспонденту «КП-Самара».

Два отказа и спорный диагноз

Но в поликлинике Тольятти, как утверждает женщина, решение областных врачей проигнорировали. По ее словам, 20 апреля 2026 года комиссия выдала первый отказ в направлении на МСЭ с формулировкой «отсутствие критериев инвалидности». 21 мая последовал повторный отказ с той же формулировкой. Комиссия в составе нескольких врачей оставила диагноз «ХБП 1 стадия», хотя при показателе СКФ (скорость клубочковой фильтрации — показатель, как хорошо почки очищают кровь; норма — 80–120) 16,7 мл/мин это соответствует 4 стадии.

Первый отказ в направлении на МСЭ. Формулировка — «отсутствие критериев инвалидности». Фото: предоставлено "КП-Самара"

«Они ссылаются на то, что якобы Самара выставила такой диагноз. Но у меня есть аудиозапись с врачом-нефрологом, где она говорит, что они не видят документы, и что поликлиника уже дважды получала рекомендации направить ребенка на МСЭ».

Она неоднократно требовала исправить диагноз в письменной форме. 2 июня 2026 года поликлиника, по ее словам, ответила отказом, указав, что диагноз «подтвержден выпиской СОКБ».

«Нам нужно лечение, а не окулист»

Как рассказывает женщина, параллельно с отказом в инвалидности поликлиника начала отправлять ребенка на второстепенные консультации — к окулисту, неврологу.

«У дочери болят почки, воспалительный процесс, пиелонефрит, а они отправляют нас глаза смотреть. Зачем нам окулист? Я не вижу в этом смысла».

15 июня она подала письменное заявление с отказом от второстепенных консультаций с требованием пояснить их необходимость. Отказ был от конкретных консультаций — окулиста, невролога, СМАД. Основное лечение по болезни почек она выполняет. В поликлинике, по словам матери, это расценили как «отказ от лечения» и подали ложную жалобу в органы опеки.

«Опека дала мне сфотографировать заявление. Там написано, что я избегаю лечения и у ребенка может ухудшиться состояние. Хотя это неправда. Я отказалась только от второстепенных консультаций, а не от лечения».

Заявление о том, что мать «отказывается от лечения». Со слов матери, она отказалась только от второстепенных консультаций, которые не относятся к лечению почек. Фото: предоставлено "КП-Самара"

По словам женщины, она подала заявление в полицию об ознакомлении с материалами проверки по жалобе. Заявление зарегистрировано, ответа пока нет.

Нарушение сроков КТ

Еще одно нарушение, о котором рассказывает мать девочки, — направление на компьютерную томографию (исследование, которое показывает структуру органов). 25 июня 2026 года она подала письменное заявление о выдаче направления. По закону, диагностические исследования, включая КТ, должны проводиться в течение 14 рабочих дней со дня назначения. Однако, по ее словам, в поликлинике предложили дату на 2 сентября, что является грубым нарушением сроков.

«Мы должны были пройти КТ до 3 августа. Они просто отодвигают судебный процесс и ухудшают состояние ребенка».

Когда женщина попросила дубликат ответа на заявление о выдаче направления на КТ, чтобы иметь подтверждение, ей отказали. Со слов матери девочки, сотрудники поликлиники предоставили бумагу, в которой указано, что «ответ был отправлен по почте». Однако, как утверждает мать девочки, она ничего не получала.

«Прошла все инстанции»

Мать девочки обращалась во все возможные инстанции: прокуратуру, министерство здравоохранения Самарской области, Росздравнадзор, Следственный комитет, аппарат уполномоченного по правам ребенка при президенте, к уполномоченному по правам человека в Самарской области и даже в администрацию президента. Но результата не последовало.

«Я обращалась в полицию на врача-нефролога за клевету — она сказала на консилиуме, что писала заключение под давлением. Хотя наш разговор записан на аудио, и никакого давления не было».

«Дочь устает, много пропускает»

Несмотря на болезнь, девочка остается обычным ребенком, но болезнь отнимает много сил. Мама рассказывает, что из-за болезни она часто пропускает школу и очень устает после занятий.

У девочки врожденная патология: левая почка практически не работает с детства. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Сейчас женщина готовится к суду — он назначен на 23 сентября. Она собрала все документы: сцинтиграфию, выписки, отказы поликлиники, ответы чиновников, заявления в опеку и полицию.

В министерстве здравоохранения Самарской области на запрос «КП-Самара» ответили, что не могут комментировать ситуацию, ссылаясь на врачебную тайну. Также в ведомстве пояснили, что при несогласии с решением врачебной комиссии законный представитель может обратиться в бюро медико-социальной экспертизы самостоятельно.

Редакция «КП-Самара» также направила запросы в региональную прокуратуру и Росздравнадзор. Мы продолжим следить за ситуацией.

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