«Почти как домашние кошки, только крупнее»: как живут амурский и белый бенгальский тигры в самарском зоопарке

В самарском зоопарке живут два тигра - амурский Амур и белый бенгальские Барфи. У каждого свой характер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 29 июля, во всем мире отмечают День тигра. В самарском зоопарке живут два вида этих грациозных хищников — амурский тигр Амур и белый бенгальский тигр Барфи. У каждого свой характер и привычки. Корреспондент «КП-Самара» расспросила сотрудников зоопарка о жизни полосатых питомцев и узнала, что они любят, как играют и почему один из них испугался собственного подарка на день рождения.

«Тигры — как домашние кошки, только крупнее»

В самарском зоопарке живут два вида тигров — амурский и бенгальский. Амурский тигр — самая крупная дикая кошка в мире. Его зовут Амур, ему пять лет. Он активный, любит играть, бегать и купаться.

«Он в рассвете сил, общительный. Вообще, дикие кошки по поведению чем-то напоминают домашних. Тоже любят играть и кушать. У них быстро меняется настроение: только что терлись о решетку, а через секунду уже огрызаются», — рассказали сотрудники зоопарка.

Игрушка-канистра живет не больше 10 минут. Мощные лапы и острые когти не оставляют шансов. Зато хищнику весело. Фото: ГБУ «Самарский зоопарк»

У Амура есть игрушки — ему дают канистры, с которыми он играет примерно 10 минут, от них мало, что остается. А еще у крупных хищников есть любимый желтый буй, который «путешествует» из одного вольера в другой. Каждый раз он пахнет по-новому, поэтому животные с удовольствием с ним возятся.

День рождения - важное событие даже для хищников. Команды зоопарка всегда готовит сюрпризы животным. Фото: ГБУ «Самарский зоопарк»

Барфи — белый бенгальский тигр с характером

Второй обитатель — белый бенгальский тигр Барфи. В этом году ему исполнилось два года, и 1 июля в зоопарке прошло празднование его дня рождения. Сейчас для него строят отдельный новый вольер.

Барфи попал в зоопарк маленьким котенком, его выкармливали из бутылочки. Поэтому он очень привязан к сотрудникам отдела млекопитающих.

Барфи на день рождения подарили коробку с мясом. Подошел, понюхал, но открывать не решился. Фото: ГБУ «Самарский зоопарк»

«Когда видит их, сразу подходит к решетке, начинает тереться и издавать звуки, как у котенка. Правда, голос уже взрослого тигра. Это звучит как утробное мычание — он так разговаривает», — поделились сотрудники.

По характеру Барфи очень общительный, любит купаться, особенно когда в бассейн наливают воду из шланга. Но есть у него и особенность — он трусоватый.

«На день рождения мы подарили ему большую праздничную коробку с мясом. Он подошел, понюхал и так и не решился ее открыть. Пришлось самим доставать угощение. А другие кошки, например рыси или леопарды, сразу залезают в коробки, играют с ними», — рассказали «КП-Самара» в зоопарке.

Белому бенгальскому тигру два года. Его выкормили из бутылочки, поэтому он очень привязан к сотрудникам. Фото: ГБУ «Самарский зоопарк»

А в январе этого года в вольер Барфи установили елки. Большая кошка вопросительными глазами смотрела на снимающих его на видео сотрудников, это очень забавно — тигр чуть ли не на цыпочках крадется мимо деревьев.

В зоопарке уверены: тигры, как и любые домашние питомцы, нуждаются в заботе и внимании. Подарки для них — не просто игрушки. Это способ разнообразить их жизнь, заставить думать, двигаться, проявлять естественные инстинкты.

«Игрушки нужны, чтобы они не скучали. Это так называемое обогащение среды. Когда мы даем им что-то новое — у них меняется поведение, они начинают исследовать, играть», — рассказывают сотрудники зоопарка. «Для хищников это важно. В природе они постоянно заняты: охотятся, патрулируют территорию. В зоопарке мы должны создавать им похожие условия».

Когда отмечают День тигра

В самарском зоопарке традиционно отмечают День амурского тигра осенью — в сентябре. Это связано с тем, что амурский тигр занесен в Красную книгу России и Международную красную книгу. Например, в прошлом году День амурского тигра прошел 26 сентября. Гостям тогда рассказывали о биологических особенностях хищников, их повадках, провели показательное кормление тигра и угостили его мясом.

После активных игр – заслуженный отдых. Амур может быть грозным, а может просто лежать и наблюдать за посетителями. Фото: ГБУ «Самарский зоопарк»

Каждую среду в зоопарке проходят тематические дни животных, где можно узнать больше о его обитателях. А тигры — одни из самых любимых питомцев у посетителей. На них приходят смотреть, их поздравляют с днями рождения, и они всегда в центре внимания.

Редакция «КП-Самара» поздравляет всех с Днем тигра и приглашает самарцев заглянуть в зоопарк, чтобы лично познакомиться с полосатыми красавцами.