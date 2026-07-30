Как самарцам экономить на связи до 50%: пять проверенных способов

Самарцы нередко переплачивают из-за подключенных подписок и дополнительных опций Фото: Shutterstock.

Для жителей Самарской области вопрос экономии на мобильной связи стоит остро: тарифные планы дорожают, а потребление интернет-трафика только растет. Редакция «КП-Самара» выяснила – какие инструменты позволяют сократить ежемесячные траты на 30–50% без потери качества услуг. В этом материале мы собрали пять работающих советов от экспертов МТС и узнали, как самарцы экономят на связи.

Скидки за лояльность

По данным МТС, одним из эффективных способов экономии является использование специальных условий или определенных способов оплаты. Например, специалисты рассказали, как снизить ежемесячный счет за абонентскую плату практически на треть – на ряде тарифов при оплате абонентской платы с помощью платежных инструментов компании и использования такого метода каждый месяц можно получить скидку 30%.

Кроме того, для тех, кто не готов платить большие суммы сразу, существуют специальные тарифы. Их особенность - понедельная оплата. Как отмечают в компании, это решение специально разработано для тех, кто хочет контролировать бюджет без крупных списаний раз в месяц.

Своим опытом поделилась жительница Самары и читательница «КП» Анна Макарова, которая перешла на тариф с понедельной оплатой два месяца назад.

«Раньше я покупала пакет на месяц, но часто не использовала все минуты, а интернет заканчивался к середине периода, - рассказала Анна. - Сейчас я плачу небольшими суммами, и у меня всегда есть безлимитный интернет. Это оказалось действительно удобнее и дешевле, чем мой старый тариф».

Эксперты рекомендуют самарцам раз в полгода пересматривать свои тарифные планы Фото: Shutterstock.

Контроль расходов и семейная выгода

Часто незаметные, но регулярные списания происходят из-за подключенных подписок и дополнительных опций, о которых абонент может забыть. Эксперты МТС подчеркивают, что контролировать все траты можно в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте компании. Чтобы избежать проблем с забытыми подписками, эксперты рекомендуют регулярно заходить в раздел с подключенными услугами или отправлять запрос с телефона.

«У меня была ситуация, когда я подключила роуминг перед поездкой, а отключить забыла, - рассказала жительница Самары Екатерина Калашникова. - Месяц списывались небольшие суммы за поддержку опции, пока я не заметила в приложении свои забытые подписки. За три месяца я потратила порядка 3 тысяч рублей за дополнительные услуги, о существовании которых я и не помнила. Теперь я проверяю этот раздел пару раз в месяц, чтобы проверить актуальность подписок и отключить то, чем уже не пользуюсь».

Еще один инструмент для существенной экономии бюджета – создание так называемой «Семейной группы». Как сообщили эксперты, в такую группу можно объединить до девяти номеров. Экономия для всех участников может достигать 40% ежемесячно. Особенно это выгодно для семей, где есть дети или пожилые родственники, которые не нуждаются в больших пакетах услуг, но хотят оставаться на связи. Общий счет обычно становится заметно меньше, кроме того, абоненты таких групп могут звонить друг другу без ограничений.

Нередко семьи сталкиваются с тем, что длительный период времени пользуются услугами одного и того же оператора. Однако цены на тарифы растут, а выгодные предложения не появляются. В таких случаях встает вопрос – переходить ли к новому оператору связи или оставаться с прежним, но регулярно переплачивать?

«Я живу в микрорайоне «Кошелев», где есть компания-монополист, услугами связи которой мы пользовались ранее, - рассказала «КП» самарчанка Татьяна Жаркова. - Только за интернет я платила 750 рублей в месяц. Плюс еще 210 рублей за телевидение. Кроме того, каждый месяц я оплачивала отдельно мобильную связь себе и дочке - еще около 800 рублей. Итого: услуги связи обходились в 1750-1800 рублей. И не могу сказать, что качество связи было хорошим. Позже у нас появился еще один оператор. Пакет связи с мобильным интернетом, звонками, телевидением и домашним интернетом обошелся в 500 рублей. Я, не задумываясь, подключилась».

По словам Татьяны Жарковой, экономия в месяц составила 1300 рублей! А в год доходит до 12-15 тысяч рублей.

Эффективный инструмент для существенной экономии бюджета – создание «Семейной группы». Фото: Shutterstock.

Кэшбек за покупки и роуминг без стресса

Еще один способ сэкономить семейный бюджет – пользоваться кешбэком. Например, накопленными баллами можно оплачивать связь, подписки на сервисы, а также товары и услуги у партнеров.

«Я не задумывалась, что на обычных покупках в супермаркете можно копить баллы и тратить их на связь, - рассказала «КП» самарчанка Ирина Егорова. - За три месяца я накопила на полную оплату тарифа для ребенка. Это был приятный сюрприз».

Особого внимания заслуживает роуминг. Многие боятся пользоваться интернетом за границей из-за высоких счетов. Однако сейчас операторы предлагают разные системы роуминга. Например, есть тарифы, благодаря которым можно пользоваться некоторыми услугами вообще без доплат. Если требуется активное использование интернета, стоит подключить расширенные режимы.

Подводя итог, эксперты рекомендуют самарцам раз в полгода пересматривать свои тарифные планы. Меняются привычки использования связи, меняются и предложения операторов. То, что было выгодно год назад, сегодня может оказаться неоптимальным. Современные инструменты - приложения, команды управления, бонусные системы - позволяют полностью контролировать свои расходы и не платить за лишние услуги.

Финансовая грамотность в быту начинается с мелочей. И если вы можете сэкономить 30–50% на связи, не жертвуя качеством, - это не просто разумный шаг, а привычка, которая сберегает десятки тысяч рублей в год.