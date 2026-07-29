Выкинуть нельзя подарить: как самарцы дарят вторую жизнь домашним библиотекам

Жители Самары делятся своими книгами в рамках акций. Фото: Алена ПРОВКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Пока одни бережно десятилетиями собирают домашние библиотеки, другие просто отправляют книги на свалку. Свидетелями такой картины стали жители Самары: на Заводском шоссе около пункта приема лома горой лежат сотни книг. Среди хаоса можно разглядеть произведения Льва Толстого, Захара Сорокина, мемуары Валерия Золотухина. Настоящий клад для книголюба небрежно разбросан по земле. Возмущенные самарцы обратились в «КП-Самара» с просьбой: спасти то, что еще можно спасти. О том, как подарить книгам новую жизнь, не равняя их с мусором – в нашем материале.

Брошенные книги самарцы заметили на Заводском шоссе. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Из Самары на Донбасс

1 января 2023 года в Самаре и Тольятти стартовала акция «Подарим книги Донбассу». Жителям предложили принять участие в восстановлении библиотечного фонда Донбасса. В нескольких районах города разместились яркие, красочные боксы с одноименной надписью – пропустить их сложно. Всего 80 штук. Горожане наполняли их самой разной литературой: художественной, технической, научно-познавательной, справочной, детской.

В сентябре 2023 года в Донецк отправили 40 тысяч книг. В марте 2024 года их количество превысило 40 тысяч экземпляров. Каждая книга была чьим-то личным выбором, частичкой домашнего тепла, переданного в чужие руки.

Реализацией проекта занималась Ульяновская общественная историческая библиотека, которая стала победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив. На текущий момент акция «Подарим книги Донбассу» уже завершена, но Самарская область присоединилась к новому, не менее масштабному проекту Ульяновской исторической библиотеки.

Акция стартовала в 2023 году. Фото: Ульяновская общественная историческая библиотека

Возрождение библиотечного фонда

«Поволжский книжный центр» - новый проект, в рамках которого жители Самарской области могут помочь сельским библиотекам. Он стартовал в апреле 2026 года. Смысл тот же: самарцы могут принести книги в специальные боксы. Это те же боксы, которые были установлены в рамках акции «Подарим книги Донбассу».

«Изготовление боксов обошлось в 5 миллионов рублей. Мы общественная организация, а ребрендиг или замена боксов требует больших средств. Но людям, в принципе, все равно, куда дарить книги, главное, чтобы они были востребованы, чтобы ими кто-то воспользовался», - рассказал «КП-Самара» исполнительный директор Ульяновской общественной исторической библиотеки Владимир Романов.

Проект охватывает сразу несколько регионов: он работает в Самарской области, Ульяновске, Чебоксарах и Саранске. Но сбор книг – только половина дела. Дальше начинается кропотливая работа, книги тщательно отбираются и сортируются. Не все издания подходят для библиотек, иногда люди выбрасывают в боксы макулатуру, рваные экземпляры.

«Мы отбираем только хорошие книги и передаем их в сельские библиотеки. Они с удовольствием принимают наши книги, благодарят. Дарить можно любые книги. Но в сельских библиотеках ощущается особый дефицит детской литературы и книг о Великой Отечественной войне. Современных изданий на военную тему почти нет, потому что они только выходят. Также принимаем отраслевую литературу, справочники, научные издания. Для них мы всегда находим место либо в библиотеках, либо через партнерские сети. Нам главное, чтобы книги жили, а не лежали на полках мертвым грузом», - пояснил Владимир Романов.

За всю историю существования в сельские библиотеки «уехали» более полумиллиона экземпляров, в том числе в библиотеки Донбасса. Это примерно 12 фур. В этом году из Самарской области было отправлено порядка 20 тысяч книг. Сейчас развоз по библиотекам приостановлен из-за отпусков, но сбор продолжается. В сентябре книги вновь поедут по селам. В планах на этот год – передать еще более 50 тысяч книг в библиотеки Самарской области.

Присоединиться к акции могут все желающие. А в случае с большой домашней библиотекой организаторы даже готовы помочь:

«Если у вас дома скопилось более 100 книг, мы поможем вывезти их безвозмездно. Для этого необходимо позвонить по телефону, указанному на каждом боксе: 254 -02-84 в Самаре и 93-00-29 в Тольятти».

Одна книга может изменить чью-то жизнь, а тысячи – возродить ни одну библиотеку. Акция продлится до 31 ноября 2026 года, поэтому у каждого жителя Самары есть шанс внести свой вклад в сохранение литературного наследия.