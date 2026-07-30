В самарской «кузнице» экономистов обновлен состав Наблюдательного совета

От обновленного состава Наблюдательного совета ждут повышения качества стратегического управления университетом. Фото: Анастасия Карпова

Качество стратегического управления

Кадровые изменения закономерны: полномочия предыдущего Совета, работавшего в течение пяти лет, истекли 7 мая 2026 года. При сохранении численности, в новый состав вошли четыре новых участника.

- Мы учитывали не только формальные критерии, но и наличие долгосрочных партнерских связей, отраслевую экспертизу кандидатов, - подчеркнула исполняющая обязанности ректора СГЭУ Елена Кандрашина. - Убеждена, что обновленный состав позволит повысить качество стратегического управления университетом на ближайшую пятилетнюю перспективу.

В составе совета – руководители, экономисты и депутат ГД

Одним из членов обновленного Совета стал Александр Юдин – первый заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Ракетно-космический центр «Прогресс». Предприятие является стратегическим партнером университета и одним из главных работодателей выпускников. В интересах госкорпорации в СГЭУ ведется разработка образовательных программ разных уровней – бакалавриата, магистратуры и дополнительного профессионального образования. Еще один новый член Наблюдательного совета - известный экономист Андрей Подойницын, директор АНО «ГлавИнтеллектПлан». Его экспертиза в области стратегического прогнозирования и макроэкономического планирования востребована для научно-методологической работы университета и корректировки исследовательских треков вуза.

Третьей заменой стал Андрей Вершинин – начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). Его участие в совете обеспечивает соблюдение баланса интересов государства и университета при управлении имущественным комплексом и реализацию федеральных нормативных требований в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях», предусматривающим участие представителей Росимущества в наблюдательных советах.

Шаги для развития университета

Еще один новичок - депутат Государственной Думы РФ Владимир Кошелев - избран председателем Наблюдательного совета. Владимир Алексеевич не только давно сотрудничает с университетом как один из руководителей общероссийской общественной организации «Деловая Россия», но и является выпускником вуза: здесь он подготовил и защитил кандидатскую диссертацию. Парламентарий подчеркивает: вхождение в Наблюдательный совет ведущих специалистов и представителей крупнейших предприятий неоценимо для повышения уровня образования.

- Для меня принципиально важно, чтобы Наблюдательный совет СГЭУ был не формальным органом, а рабочей командой, которая соединяет академическую науку с запросами реального сектора экономики, мостом между теорией и практикой, - отметил Владимир Кошелев.

Задача новой команды — соединить академическую науку с запросами реального сектора экономики. От обновленного состава Наблюдательного совета ждут повышения качества стратегического управления университетом. Фото: Анастасия Карпова

Задача новой команды — соединить академическую науку с запросами реального сектора экономики. От обновленного состава Наблюдательного совета ждут повышения качества стратегического управления университетом. Фото: Анастасия Карпова

По словам председателя Совета, усиление его состава дает СГЭУ как центру компетенций прямой выход на практику. Университет получит не только стажировки для студентов, но и совместные кафедры, проектные семинары с предприятиями и возможность корректировать образовательные программы в режиме реального времени, исходя из сигналов с рынка, а не из абстрактных стандартов. Владимир Кошелев убежден: чтобы СГЭУ укреплял позиции как ведущий экономический вуз страны через прямую связь с практикой в программе стратегического развития университета необходимо предусмотреть несколько практических шагов.

- Первый шаг - междисциплинарность через реальные проекты и через внедрение модулей по управлению высокотехнологичными проектами для всех экономических направлений, - сказал Владимир Кошелев. - Но не в формате лекций, а в формате работы над реальными заданиями предприятий. Второй - практика и гарантированное трудоустройство. Каждый студент СГЭУ со второго курса должен быть закреплен за предприятием-партнером: стажировка, наставник, реальный проект в портфолио, который затем ложится в основу выпускной квалификационной работы. Третий - прикладная наука на заказ. Государство и бизнес ждут расчетов эффективности мер поддержки, прогнозов развития отраслей. СГЭУ должен получить статус научно-методологического центра Поволжья. Это означает, что исследовательские проекты будут выполняться по заказу министерств и корпораций, результаты внедряться, а не только публиковаться в узких научных журналах.

Вуз будущего

В этом году СГЭУ исполняется 95 лет. Преподаватели здесь не только дают теоретические знания, но и формируют научные школы и передают опыт, а студенты доказывают победами в различных конкурсах, что вуз готовит профессионалов будущего.

- Я хочу пожелать университету смелости, - сказал председатель Наблюдательного совета. - Смелости пересматривать устаревшие программы, внедрять проектный подход, идти в инженерию и цифру. Сегодня экономист - это не кабинетный счетовод, а управленец, который понимает производство, технологии и людей. Именно таких специалистов должен выпускать вуз.