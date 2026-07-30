«Вернул шахматную корону»: тольяттинский гроссмейстер одержал победу на чемпионате Азии

Алексей Гребнев стал чемпионом Азии по быстрым шахматам. Фото: федерация шахмат Гонконга

В Гонконге 29 июля завершился чемпионат Азии по быстрым шахматам (рапид) среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие 178 спортсменов из 13 стран, среди которых 25 россиян. Победу в соревнованиях одержал гроссмейстер из Тольятти Алексей Гребнев. Директор МБУДО СШ №4 «Шахматы» Гульнара Салахова рассказала о воспитаннике «КП-Самара».

Талант проявился с детства

Гульнара Салахова призналась, что Алексей начал ходить в шахматную школу с самого детства. Его талант отметили сразу.

«Алексей пришел к нам в шесть лет. Он с родителями проходил мимо школы, они жили рядом, и решили остановиться. Так он попал в группу начальной подготовки и обучался у тренера Алексея Белова. Талант проявился почти сразу, как он научился играть. Мы отправили его на первые турниры, а потом пригласили заниматься еще и в школу гроссмейстеров», - вспоминает директор.

Алексей с детства шел на контакт. Молодой человек до сих пор активно участвует в жизни школы.

«Многие считают, что шахматисты замкнутые, но Леша всегда активно участвовал в мероприятиях, играл в футбол с ребятами, в настольный теннис, он ходит в тренажерный зал. Даже сейчас, когда стал чемпионом, он с удовольствием общается с младшими товарищами».

«Наш первый чемпион»

Победа Алексея в чемпионате стала не просто радостью, а огромным событием для мира российских шахматистов. По словам директора школы, молодому победителю удалось вернуть шахматную корону. Последняя победа в этом разряде среди россиян датируется 2008 годом.

«Я счастлива, что наша школа продолжает традиции и показывает высокий уровень подготовки. У нас были ребята и чемпионы России, и гроссмейстеры, многие лидеры сборных команд других стран прошли через нашу школу, но Леша пошел дальше. Он собирает медали всех достоинств».

Алексей Гребнев начал свой путь победителя с завоевания первенства России до 13 лет. Потом он подтвердил свое звание в 18 лет, в 2023 году он стал чемпионом мира среди юношей.

«Сейчас он уже перешел во взрослые шахматы. Приятно, что он не потерялся. Я думаю, что шахматы сейчас для Алексея на первом месте. Он всегда был трудоспособным, когда приходит в школу, то решает задачи, смотрит партии, общается с тренерами. Вся его работа нацелена на концентрацию и достижение целей».

Алексей вернется в Тольятти в начале августа. Фото: Артем Пугачев

Следующий чемпионат с высоким результатом

Помимо чемпионата по быстрым шахматам, сегодня Алексей принял участие в чемпионате по блицу. Результаты участия уже известны.

«Алексей на шестом месте, практически один из лучших результатов среди россиян. Очень сложно побеждать и в рапиде, и в блице. То, что Леша завоевал золото, – это много стоит. Блиц забирает еще больше сил. По своему стартовому номеру он выступил выше, чем был в начале стартовой таблицы».

Самарская область уже ждет Алексея домой. Представители шахматной школы, педагогический состав и ученики планируют встретить победителя на вокзале.

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