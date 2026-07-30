«В жару к нам поступает больше пациентов»: самарский кардиолог рассказала, как пережить экстремально высокие температуры

В группу риска в жару входят люди с сердечно-сосудистыми болезнями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарскую область накрыла волна аномального зноя. Тема защиты населения от жары вышла на самый высокий уровень: губернатор Вячеслав Федорищев поручил региональному Минздраву оперативно развернуть стационарные пункты, в которых жители смогут переждать пиковые часы жары и получить питьевую воду. Какие экстремальные температуры бьют по нашему сердцу, мозгу и в целом по организму? Какие ошибки мы совершаем, пытаясь охладиться? Об этом в эфире радио «КП-Самара» поговорили с врачом-кардиологом Полиной Шацкой.

- Как вы относитесь к новой инициативе по созданию стационарных пунктов?

– Очень позитивно. Тема аномальных температур животрепещущая, и мы видим, насколько больше становится пациентов, которые обращаются к терапевтам и кардиологам. Эта мера помогает сохранить здоровье и спасти не одну жизнь. А водный баланс – это основополагающий момент в борьбе с такой аномальной жарой.

- Что происходит с телом человека, когда на улице температура превышает +30 градусов?

– В первую очередь происходит расширение сосудов, далее происходит включение компенсаторных механизмов организма, начинает снижаться артериальное давление, активизируется система, которая повышает частоту сердечных сокращений. И, соответственно, у нас все органы и системы начинают ощущать определенный дисбаланс. В результате человек может испытывать головную боль, резкое снижение или резкое повышение давления. Человек жалуется на приступы частого сердцебиения, с которыми мы уже встречаемся в нашей клинической практике.

В первую очередь сильная жара сказывается на сердечно-сосудистой системе – это сердце и головной мозг. Жара – это стресс, а в момент стресса организму нужна дополнительная нагрузка, дополнительная работа сердца, иногда оно может работать на износ. В группу риска входят люди с сердечно-сосудистыми болезнями, пожилые пациенты, беременные женщины, люди с лишним весом и дети.

- При высоких температурах пациентов становится больше?

– Да, я работаю в экстренном кардиологическом стационаре, и мы даже с коллегами иногда можем предсказать исход дежурства, на сколько больше пациентов мы сегодня увидим в нашем отделении. И действительно где-то на 5-10% больше обращений именно в те дни, когда на улице экстремальная жара.

- С какими симптомами обращаются самарцы в знойную жару?

– Жажда, чувство усталости, легкое недомогание и головокружение, а дальше уже идет вопрос о красных флагах, на которые мы обращаем пристальное внимание. Это потеря сознания, синкопальное состояние, вплоть до судорожного синдрома – это риск резкого снижения или повышения артериального давления. Это изменение частоты сердечных сокращений, потому что на жару естественная реакция организма – увеличение частоты сердечных сокращений.

- Сколько человеку нужно пить воды в аномально жаркие дни?

– По данным Всемирной организации здравоохранения, то это примерно 2,5 л воды в сутки. Но здесь нет какой-то идеальной формулы. Для каждого человека доза может быть подобрана индивидуально, в зависимости от роста, веса и сопутствующих патологий. Учитывается вся жидкость, которую человек употребляет в течение дня. Это и вода, и чай, и даже суп. Если вам тяжело считать количество воды в сутки, то каждый час выпивайте стакан питьевой воды и этого будет достаточно. Вода должна быть комнатной температуры. Иногда встречаются случаи (достаточно редко), когда ледяная вода провоцирует спазм пищевода.

- Как меняется пищевое поведение в жару?

– Человек не должен переедать. Организм находится в очень активной работе из-за жаркой погоды, и тяжела пища добавляет ему лишнюю работу. Снижение аппетита в жару нормальная история, главное, чтобы человек потреблял свою суточную норму КБЖУ (калории, белки, жиры и углеводы).

- Меняется ли прием лекарственных препаратов?

– Каждый раз, когда назначаю пациенту кардиологические препараты, я проговариваю: «Вот есть у вас препараты, дозировку и кратность приема, которых мы никогда не изменяем. Ни в какой ситуации, они постоянно на регулярной основе». Есть группа препаратов, где я могу сказать, что здесь можно немного изменить дозировку, где-то на полтаблетки увеличить, на полтаблетки уменьшить. Это проговаривается только для тех пациентов, кто проходит длительную терапию, годами, и они понимают свое самоощущение, где они могут увеличить или уменьшить дозу. Но большинство препаратов не изменяется.

- Резкие перепады из жары в холод могут привести к остановке сердца?

– Это действительно один из факторов, который может нарушать работу сердечно-сосудистой системы. Резкая смена температуры может приводить к коронарному спазму - кислород и питательные вещества, которые приходили к сердцу, начинают поступать к нему в меньшем объкме. Мы иногда сталкиваемся с такими случаями, когда пациенты приезжают с инфарктом миокарда после того, как они резко сменили климат, резко сменили температуру. Поэтому заходим в воду постепенно. Никаких резких заходов, никаких пробежек до воды. Это спокойный заход на оборудованных пляжах, где есть спасатели. Нужно дать себе возможность немножко постоять, намочить руки, намочить грудь и уже потом заходить полностью в воду.

- Как понять, что человек получил тепловой или солнечный удар?

– Первые тревожные симптомы именно теплового или солнечного удара – это головная боль, головокружение, вплоть до потери сознания. Это может быть тошнота и рвота. Может быть либо повышенное потоотделение, такой холодный липкий пот, или же наоборот, когда все компенсаторные механизмы отключаются, когда человек сухой и немного прохладный.

Как помочь человеку в такой ситуации? Если у него есть какие-то удушающие предметы одежды: галстук, плотно застегнутый ремень или пуговицы, мы, соответственно, это все расстегиваем. Мы обеспечиваем поток свежего воздуха, насколько это возможно. Если нет, то хотя бы какие-то механические воздействия можно совершать, помахать листом бумаги и т. д. Если мы говорим про воду, то обливать человека точно не нужно. Смочить тряпочку или какую-то ткань прохладной водой и приложить в область подмышек, где проходят магистральные сосуды, или можно приложить в область головы. Носите светлую одежду из натуральных тканей и головной убор.

- Как пережить жаркую погоду без вреда?

– Не находитесь на улице в пиковые часы с 11:00 до 14:00 и соблюдайте все вышесказанные правила.

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