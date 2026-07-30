85 УК лишились статуса, а штрафы достигли 65 млн: как ГЖИ меняет правила для управляющих компаний в Самарской области

Одна из самых болезненных тем для жителей — отключение газа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В этом году самарцы столкнулись с массовыми отключениями газа в многоквартирных домах, а управляющие компании — с новыми правилами игры. Государственная жилищная инспекция региона меняет подход: вместо тотального отзыва лицензий у УК теперь будут забирать конкретные проблемные дома. О том, как это работает, почему отключают целые стояки и что ждет нерадивые компании, в интервью «КП-Самара» рассказал руководитель ГЖИ Самарской области Георгий Степанян.

«85 компаний лишились статуса УК»

Работа по стабилизации рынка управляющих компаний в Самарской области идет с февраля 2025 года. За полтора года 85 юридических лиц лишились статуса управляющей организации — по разным основаниям: грубые нарушения лицензионных требований, банкротство, судебные решения. Но главное, удалось остановить миграцию домов.

«Если раньше многоквартирный дом раз в полгода мог переходить из рук в руки одной компании, сейчас такой практики нет», — рассказывает Степанян. «За первую половину 2024 года мы зафиксировали более 1300 переходов. В первой половине 2026-го — не более 200. Почти в шесть раз сократили количество».

Добиться этого удалось благодаря изменениям в правоприменительной практике. Раньше компании сами себя продлевали — приходили с протоколом общего собрания и говорили: «Давайте мы продлим себе год». Теперь инспекция считает иначе: срок управления идет не с момента заключения договора, а с момента внесения изменений в реестр лицензий . Этот подход уже поддержал кассационный суд Поволжского округа.

Новая стратегия: забирать дома, а не лицензии

На оперативном совещании у губернатора Вячеслава Федорищева 27 июля Степанян предложил скорректировать прежний подход. Раньше ставили задачу сократить количество УК с 300 до 20 к концу 2026 года. Но практика показала: малые компании, управляющие одним-тремя домами, работают лучше крупных.

«Качество управления в разы лучше, если тремя домами управляет одна компания, а не та, у которой 50-150 домов».

На оперативном совещании у губернатора Вячеслава Федорищева 27 июля Степанян предложил скорректировать прежний подход

Теперь стратегия иная: не отбирать лицензию, а забирать конкретные проблемные дома . Если УК допустила два грубых нарушения лицензионных требований, дом исключают из реестра. Если нарушений много, могут исключить сразу все дома. Лицензия без домов никому не нужна.

«В первом квартале этого года уже две компании лишились порядка 200 домов за два грубых нарушения. Домов нет, лицензия осталась. Бессмысленно иметь лицензию без домов».

Отключение газа: почему страдает весь стояк

Одна из самых болезненных тем для жителей — отключение газа. С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в законодательстве: если при проверке вентиляционных и дымовых каналов выявлены нарушения, информация сразу направляется газораспределительной организации, и она отключает стояк. Изолировать одну квартиру не получится.

«в домадх советской постройки или девяностых годов технологически невозможно отключить только одну квартиру. Нужно иметь доступ, а его часто нет. День-два, которые понадобятся для судебного решения, могут стать опасными для остальных жильцов. Поэтому отключают стояк целиком».

На пике проблемы, по данным ГЖИ, было отключено порядка 900 квартир. Сейчас — 157 в 29 стояках . Большинство нарушений — не общедомовое имущество, а действия самих жильцов: закрытые вентканалы, установленные вентиляторы, нарушенная герметичность дымоходов .

«Управляющая компания может устранить нарушение в течение суток-двух, если оно касается общедомового имущества. Но если проблема в квартире, мы бессильны», — признает Степанян.

Штрафы выросли в три раза

В первом полугодии 2026 года ГЖИ наложила штрафов на 65 млн рублей. Для сравнения: за весь 2024 год — 20 млн . Ужесточение коснулось и директоров УК. В суды направлены 44 материала на дисквалификацию руководителей, которые систематически нарушают закон.

Важный нюанс: штрафы платятся только из прибыли управляющей компании.

«Ни в коем случае нельзя платить их с тарифов граждан. Тариф должен идти только на содержание и ремонт общедомового имущества», — подчеркивает Степанян.

Новые полномочия и рейтинг «светофор»

С мая этого года ГЖИ получила право контролировать не только жилые дома, но и благоустройство прилегающих территорий, включая нежилые здания . И уже начала применять автоматическую фиксацию нарушений. Камеры с искусственным интеллектом устанавливают на автомобили, и они фиксируют нарушения без участия инспектора.

«Порядка 4 тысяч нарушений мы выявили. Раньше даже за год административные комиссии не могли столько зафиксировать. Парковки на газонах, мусор, несвоевременный покос травы, а зимой — сосульки на нежилых зданиях. Раньше мы не могли привлечь владельца нежилого здания за сосульки, теперь можем».

Для жителей, которые выбирают управляющую компанию, работает рейтинг «светофор» . Критерии: количество жалоб, работа аварийно-диспетчерской службы, переходы домов, выявленные поддельные протоколы. Рейтинг публикуется на сайте ГЖИ. Можно зайти и посмотреть, кто в зеленой зоне, кому можно доверить свой дом.