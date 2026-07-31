Первая авиакатастрофа в Самаре: подробности трагедии 1936 года на Безымянке

Самолет П-5 мог нести на борту до 400 кг груза / Фото: авиару.рф

Ровно 90 лет назад в Куйбышеве, как тогда называлась Самара, произошла первая в регионе авиакатастрофа. Разбился легкий транспортно-пассажирский самолет П-5, перевозивший почту из Актюбинска в Москву. Пилот погиб, самолет полностью сгорел. «КП-Самара» вспомнила историю, которая потрясла город на Волге.

Трагедия 1936 года

Первый куйбышевский аэродром был оборудован в 1930 году неподалеку от железнодорожной станции Безымянка. Оттуда регулярно вылетали рейсы в Москву и Ташкент. До столицы СССР можно было долететь за 6 часов с посадкой в Пензе, до столицы Узбекистана за 22 часа с четырьмя пересадками. И, конечно, аэродром использовался для гражданских и военных нужд. Там построили ангары, здание аэростанции, мастерские и гаражи. Рядом появился поселок Авиагородок для руководства школ Осоавиахима, которая также располагалась на аэродроме. А первым трагическим инцидентом, который заставил задуматься руководство о целесообразности аэродрома в этом месте, стала трагедия 1936 года, когда там разбился самолет П-5.

31 июля 1936 года. Рано утром из Актюбинска вылетел самолет П-5. Он выполнял почтовый рейс. Что-то нужно было выгрузить в Куйбышеве, что-то поднять на борт. Здесь же, на волжской земле, предстояла дозаправка. Борт был загружен письмами и посылками, всего 400 кг. Пилот 25 отряда Северо-Казахского управления гражданского воздушного флота подошел на высоте 700 м к аэродрому «Куйбышев» и пошел на посадку.

В Куйбышеве самолет должны были дозаправить / Фото: авиару.рф

Самолет П-5 – это гражданская версия разведчика-бомбардировщика Р-5 конструкции Поликарпова. Такие машины выпускали с 1931 года. И их использовали именно при почтовых перевозках. Самолет мог перевозить 400 кг груза и до 3 пассажиров. Таким образом, судно, направлявшееся из Актюбинска в Куйбышев, было загружено «под завязку».

В 9.30 утра машина коснулась колесами взлетно-посадочной полосы. Но пилот ошибся с расчетом и посадил самолет в 80 метрах от точки «Т». Дальше судно прокатилось еще порядка 30-40 метров, и летчик, понимая, что может врезаться в служебное здание аэродрома, решил идти на второй круг. Резкий газ, взлет, самолет чудом разминулся с крышей аэровокзала. Нервы на пределе, пилот старается набрать высоту на невысокой скорости и… не замечает 30-метровую кирпичную трубу завода запасных частей им. Куйбышева (будущий 9 ГПЗ, прим. ред.). Машина врезается в конструкцию на высоте 25-27 метров. Самолет загорается еще в воздухе, падает неподалеку от литейного цеха и взрывается. По свидетельствам очевидцев, пилот погиб мгновенно. Остатки воздушного судна потушили рабочие и приехавшая пожарная команда завода.

Виновным признали пилота

Виновными в катастрофе Главная инспекция гражданского воздушного флота решила признать пилота за «грубейшие ошибки в технике пилотирования при посадке и попытке уйти на второй круг» и начальника аэродрома за «беспечное отношение к несению аэродромной службы».

Нужно пояснить, что летное поле в 30-х годах прошлого века представляло из себя именно поле со скошенной травой. Взлетные и посадочные полосы могли быть направлены то в одну сторону, то в другую. Все зависело от фактической погоды и ветра. Точку посадки в виде буквы «Т» выкладывали вручную из двух полотнищ белого цвета, где длинное 8-метровое полотно указывало направление посадки. Решение по «разбивке старта» принимал начальник аэродрома.

Материалы о возбуждении уголовного дело в отношении руководства аэродрома «Куйбышев» было направлено в Главную военную прокуратуру. Но дело так и не открыли. Военные прокуроры решили, что старт был разбит правильно и в катастрофе повинен пилот, который до полета мало и плохо спал.

Позже на самарской земле еще не раз случались небольшие авиационные инциденты и серьезные катастрофы.

Но случай 31 июля 1936 года останется в истории, как первая авиакатастрофа в Самарской области.

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