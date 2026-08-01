От игр в песочнице до всероссийских конкурсов: водитель автобуса из Тольятти вошел в пятерку лучших по стране

Павел Лябаев вошел в пятерку лучших водителей автобуса страны. Фото: Павел Лябаев

Когда пассажиры заходят в автобус, они редко задумываются, кто сидит за рулем. Между тем именно от мастерства водителя зависят безопасность, комфорт и точность каждой поездки. Водитель из Тольятти Павел Лябаев уже не первый год доказывает, что его профессия настоящее искусство. На конкурсе «Лучший водитель автобуса регулярных городских пассажирских маршрутов», где за победу боролись 50 шоферов из 42 городов России и Белоруссии, он вошел в пятерку лучших, заняв почетное пятое место. «КП-Самара» узнала, как проходят соревнования такого уровня, что скрывается за виртуозным управлением многотонным автобусом и почему спустя годы работы Павел Лябаев по-прежнему с удовольствием выходит на маршрут.

От песочницы до водительского руля

Сегодня Павлу 52 года, и уже 30 лет он работает водителем автобуса. Любовь к транспорту зародилась у него еще в детстве. В те годы личный автомобиль был настоящей редкостью, и, как многие мальчишки, Павел мечтал оказаться за рулем. Даже играя в песочнице, он строил себе импровизированное водительское место: лепил сиденье, приборную панель, рычаг переключения передач и руль, а затем представлял, как уверенно едет по городским улицам. Правда, путь к профессии оказался не таким прямым. Повзрослев, Павел сначала освоил специальность слесаря и устроился работать по профессии, а мечта стать водителем автобуса ушла на второй план. Спустя время он решил пройти курсы водителей автобуса.

«Прошел их бесплатно, а дальше нужно было либо отработать два года, либо вернуть стоимость обучения. Я решил, что открою себе две категории и верну деньги. Сходил в отпуск, вернулся из него, и денег совсем не осталось. Тогда я подумал, что поработаю немного, накоплю денег, отдам за обучение и уволюсь. Но вот уже 30 лет я работаю на любимой работе. Вот как, оказывается, детские мечты сбываются», – со смехом вспоминает Павел.

Работа Павла отличается от привычных городских маршрутов. Уже много лет он доставляет сотрудников тольяттинского автозавода на предприятие и обратно. За это время среди пассажиров появились постоянные лица, с некоторыми сложились добрые приятельские отношения. Однако за дружеской атмосферой скрывается большая ответственность.

Маршрут проходит по дорогам, где зачастую нет других автобусов, поэтому в случае поломки пересадить людей на другой транспорт просто невозможно. Часть пути пролегает через лесной массив, и любая неисправность может сорвать поездку и привести к тому, что десятки людей опоздают на работу. Именно поэтому Павел тщательно следит за техническим состоянием автобуса, а за рулем всегда остается максимально сосредоточенным. Его главная задача – безопасно и точно по расписанию доставить пассажиров из точки А в точку Б.

«У всех поднималось давление от волнения»

Нынешний успех для Павла далеко не случайность. Свой путь в конкурсах профессионального мастерства он начал еще в 1999 году, когда впервые принял участие в городских соревнованиях среди водителей автобусов и сразу завоевал второе место. С тех пор подобные состязания стали важной частью его профессиональной жизни. За плечами у Павла несколько всероссийских конкурсов, где он неизменно демонстрирует высокий уровень подготовки и мастерства. Из года в год он входит в число сильнейших водителей страны.

«У меня большой опыт участия в конкурсах. Конкурс в Набережных Челнах, скажем так, был для меня обыденным что ли. Я знал, что меня ждет, знал, какие будут испытания. Подготовка была тяжелая, вечером после работы я оставался и отрабатывал навыки».

Конкурс состоял из трех этапов, каждый из которых проверял разные профессиональные навыки водителей. Сначала участникам предстояло пройти трассу скоростного маневрирования, где важны были не только скорость, но и ювелирная точность при выполнении упражнений. Затем испытание становилось еще сложнее, в салоне автобуса устанавливали сосуд с водой, который необходимо было провезти по маршруту, не пролив ни капли. Финальным испытанием стал экзамен на знание ПДД.

«У всех участников давление поднималось от переживаний. Казалось бы, это просто конкурс, без пассажиров внутри, но все равно, каждый очень переживал».

За рулем автобуса нет права на ошибку. Каждое решение водителя, каждое нажатие на педаль или поворот руля напрямую влияют на безопасность десятков пассажиров. Поэтому профессиональный водитель должен не только безупречно знать дорогу и чувствовать габариты многотонной машины, но и уметь сохранять спокойствие в любой ситуации.

Павел Лябаев убежден: работа водителя маршрутного автобуса – одна из самых ответственных профессий. Она требует максимальной концентрации, выдержки и самообладания. Иногда приходится сдерживать эмоции из-за поведения других участников движения, мгновенно принимать решения в сложных дорожных ситуациях и на протяжении всей смены оставаться предельно внимательным. Именно эти качества, по словам Павла, и отличают настоящего профессионала.

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