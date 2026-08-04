Самый пик активности Персеид придется на середину августа. Фото: Евгений Баранский

Август – лучшее время, чтобы насладиться красивейшими астрономическими явлениями. Небо становится похожим на переполненную чашу: одно мгновение, и оно прольется звездным дождем. Метеорные потоки, которые в народе зовут звездопады, возможность увидеть сразу несколько планет – небосвод устраивает настоящее астрономическое шоу, словно прощаясь с летом. Рассказываем все об астрономических явлениях в Самаре в августе 2026 года: Персеиды, парад планет, солнечное затмение, когда и как посмотреть.

Метеорные потоки над Землей

Звездопад – самое любимое астрономическое явление, активность которого приходится как раз на август. Такое название прижилось в народе, а на деле мы видим в небе метеорные потоки.

«Это момент, когда Земля, двигаясь по своей орбите вокруг Солнца в космическом пространстве время от времени заходит в рой частиц, оставленный хвостатыми странницами – кометами. Каждая частичка размером с песчинку пляжа реки Волги. Эти песчинки на огромной скорости влетают в атмосферу Земли, нагреваются, воспламеняются и сгорают. Увидев это, обыватели обычно говорят: «О, звезда упала!», - рассказал журналисту «КП-Самара» директор самарского клуба любителей астрономии «АстроСамара» Евгений Баранский.

На август приходится большое количество метеорных потоков, поэтому многие зовут его периодом звездопадов и, по традиции, спешат загадывать желание. Одни потоки более разреженные и имеют малое количество метеоров в час, другие – очень мощные, как те самые знаменитые Персеиды.

«Персеиды активны с 17 июля по 25 августа, но максимум активности в этом году приходится на ночь с 12 на 13 августа. В эту ночь ожидается свыше 100 метеоров в час. В былые времена этот метеорный поток в максимум мог достигать значений и 200-250 метеоров в час», - пояснил Евгений Баранский.

Чтобы по максимуму насладиться красотой звездного неба, самарцам лучше уехать подальше от города и тысячи городских огней. Подобрать наилучшее место для наблюдений можно при помощи карты «засветки», которая покажет самые «синие» зоны. Единственным источником света останется Луна, но и она в этом году не станет преградой на пути к наблюдениям.

«Луна в этот раз не помешает своим светом, будет в фазе около новолуния. Метеоры видно на всем небосводе, поэтому лучше принять горизонтальное положение и смотреть в небо чисто глазами. Другие вспомогательные оптические приборы для этих целей не требуются», - отмечает астроном.

Шесть планет выстроятся в ряд

Еще одно долгожданное событие – парад планет. Но это не парад в его буквальном смысле.

«Дело в том, что данное понятие абсолютно не значит, что планеты выстроятся в рядок на территории одного из созвездий небосвода, такое бывает крайне редко! Парад планет в нашем случае - это период времени, когда несколько различных планет выстраиваются и наблюдаются в пределах одной линии на небосводе, но на больших расстояниях на небе», - уточняет Евгений Баранский.

В глобальном масштабе это означает, что планеты будут находиться в одном и том же секторе относительно Солнца в проекции Солнечной системы. Увидеть их можно перед рассветом – на небосклоне появятся сразу шесть планет.

«Самый ближний к Солнцу будет Юпитер, за ним западнее Меркурий, оба они будут находиться в созвездии Рака. Далее Марс ровно между Близнецами и Тельцом, Уран в Тельце, Сатурн и Нептун в Рыбах. Визуально, без дополнительной оптики, можно будет заметить только Юпитер и Меркурий в свете восходящей зари, а также Марс и Сатурн на более темном небе. Для наблюдения Нептуна и Урана потребуется телескоп», - поясняет астроном.

Максимальное выравнивание планет придется на 12 августа, но сам «парад» продлится чуть ли не весь месяц. Красоты астрономическому явлению добавит стареющая Луна. Она будет сопровождать его до 12 августа включительно.

Солнечное затмение обойдет стороной

А вот солнечное затмение самарцам, к сожалению, увидеть не получится. В нашем регионе его не будет видно совсем. На территории России полную фазу можно будет наблюдать только на полуострове Таймыр. Частичную фазу – на территории северных регионов европейской части страны, включая города Мурманск, Санкт-Петербург и Псков.

«Перекрытие Солнечного диска там составит приблизительно 80%. Полоса полной фазы затмения пройдет через полуостров Таймыр, Северный Ледовитый океан, Гренландию, Исландию и северную часть Испании. Нам, самарцам, снова не повезло, увы», - поделился Евгений Баранский.

Переживать не стоит: самарцы смогут полюбоваться затмением в режиме онлайн. Клуб «АстроСамара» поделится ссылками на ресурсы, где будет вестись трансляция.