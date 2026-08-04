«Главное — не медали, а дети»: как боксер из Новокуйбышевска Олег Саитов взял свое первое олимпийское золото в 1996 году

Олег Саитов на Олимпиаде-1996 в Атланте. В финале он победил кубинца со счетом 14:9 и завоевал первое олимпийское золото. Фото: ГАУ ДО СО "СШОР Nº 3 имени Олега Саитова"

Ровно 30 лет назад, 4 августа 1996 года, уроженец Новокуйбышевска Олег Саитов победил в финале Олимпийских игр в Атланте кубинца Хуана Эрнандеса Сиерру со счетом 14:9 и завоевал свое первое олимпийское золото. Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы — он стал первым российским боксером, которому покорились и чемпионат мира, и Олимпийские игры. «КП-Самара» решила вспомнить, как складывалась судьба одного из самых титулованных боксеров в истории страны.

«Самая главная вершина»

Олег Саитов родился 26 мая 1974 года в Новокуйбышевске в семье шофера и медсестры. В бокс его привел старший брат Вадим, который уже занимался этим видом спорта. Первый серьезный успех пришел в 14 лет — второе место на юношеском первенстве России. А уже в 1992 году, выступая за сборную СНГ, Саитов выиграл чемпионат Европы среди юниоров в Эдинбурге и чемпионат мира среди юниоров в Оттаве, где получил Кубок лучшего боксера турнира.

Уроженец Новокуйбышевска Олег Саитов начал заниматься боксом благодаря старшему брату. Уже в 14 лет он занял второе место на юношеском первенстве России. Фото: личная страница Олега Саитова в соцсетях

В 1996 году, перед Олимпиадой в Атланте, тренеры сборной не ждали от Саитова золота. Но он вышел на ринг и победил. В финале со счетом 14:9 был повержен кубинец Хуан Эрнандес Сиерра.

Позже, в интервью «КП-Самара», Саитов признавался, что Олимпийские игры остаются для него главной вершиной.

«Как себя не представляй, все-таки Олимпийские игры — это самая главная вершина спортивной деятельности. На нее далеко не каждому получается взобраться. Поэтому, когда говорят, что олимпийский чемпион — это хорошо».

После завершения карьеры Олег Саитов ушел в политику и госслужбу — был министром спорта Сахалинской области и депутатом. Сегодня он — в исполкоме Федерации бокса России. Фото: личная страница Олега Саитова в соцсетях

Самый запоминающийся бой в своей карьере он тоже называл первый финал Олимпиады: «Очень волновался, не мог уснуть, даже принял снотворное. Победил, но последние минуты третьего раунда были самыми долгими в жизни — победа была близка, и не хотелось ее упустить».

В 2000 году в Сиднее он повторил успех, а в 2004-м в Афинах добавил к коллекции бронзу.

Первый из первых

Олег Саитов стал первым российским боксером, который покорил и чемпионат мира, и Олимпийские игры — в 1997 году он выиграл титул чемпиона мира. На его счету также два чемпионата Европы (1998, 2004), три чемпионата России и Кубок Вэла Баркера — приз лучшему техническому боксеру Олимпиады-2000.

После завершения карьеры в 2004 году Саитов поступил на факультет журналистики Казанского государственного университета. А затем ушел в политику и госслужбу: был руководителем департамента спорта Самарской области, заместителем министра, и.о. министра спорта региона, а затем — министром спорта Сахалинской области. В 2017 году стал депутатом Сахалинской областной думы. В 2021-м основал всероссийское движение «Здоровое Отечество», а в 2025-м вошел в состав исполнительного комитета Федерации бокса России.

«Отец пятерых детей» — это главное

В том же интервью «КП-Самара» Саитов рассказал, что его главное достижение в жизни — не олимпийские медали. Когда он избирался в депутаты, люди сидели с закрытыми руками и слушали про награды без особого интереса. А когда он говорил: «Женат, у меня пятеро детей», реакция была совсем другой.

Олег Саитов сегодня — двукратный олимпийский чемпион и отец пятерых детей. Фото: ГАУ ДО СО "СШОР Nº 3 имени Олега Саитова"

«Я понял, что основное и самое главное — это то, что женат и отец пятерых детей. Но родить — это одно, а вырастить их — это труд. На самом деле большой труд», — признавался он.

Напомним, в Самарской области планируют построить универсальный спортивный комплекс имени Олега Саитова. В нем предусмотрят залы для занятий боксом и единоборствами.

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