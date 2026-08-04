Разгром, серьезный разговор с болельщиками и поддержка губернатора: что было после матча «Акрон» - «Ростов» 4 августа 2026 года

Срджан Благоевич извинился перед болельщиками «Акрона» Фото: ФК «Акрон» (Тольятти)

4 августа тольяттинский «Акрон» в Самаре принимал «Ростов» в рамках первого тура группового этапа Кубка России. Встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 0:4.

Команды очень активно начали матч. Тольяттинцы в первой же атаке вывели Железнова на ударную позицию. Юрий получил мяч буквально в 10 метрах от ворот, находясь в полном одиночестве. Однако Железнов немного замешкался и пробил не слишком удачно – защитник выбил мяч на угловой.

В течение следующих пяти минут ростовчане дважды огорчили волжан. Сначала дальним ударом ворота поразил Олусегун, а затем точным ударом из-за пределов штрафной отличился Михайлов.

В самом начале второго тайма гости довели счет до разгромного. Азнауров получил мяч при входе в штрафную и с близкого расстояния прошил Тереховского. На 65 минуте встречи Пряхин установил итоговый счет – вновь дальним ударом.

Разговор с болельщиками

«Акрон» провел очередной ужасный матч. В первом туре разгромно проиграли «Зениту» (0:5), но пытались что-то создавать. Во втором уступили «Рубину», но всего 1:2. Однако в обоих матчах команда плохо реализовывала свои моменты, а пропускала в основном из-за ужасных ошибок.

Игра с «Ротовом» не стала исключением. Игроки «Акрона» весь матч ошибались и предоставляли соперникам возможности забить. При этом сами тольяттинцы не могли создать хоть какую-то угрозу воротам южан.

После матча футболисты «Акрона» подошли к фанатской трибуне, где состоялся не самый приятный для них разговор. Фанаты были крайне недовольны увиденным. Болельщики команды пригрозили игрокам, что с такой игрой скоро на трибунах людей совсем не останется. Также фанаты были разочарованы блеклой игрой любимого клуба и количеством результативных ошибок. Болельщики попросили футболистов сыграть ради них в ближайшем матче с «Локомотивом».

Марат Бокоев на правах капитана взял слово, признал, что у него и партнеров нет объяснения произошедшему, и заявил, что в клубе нет равнодушных.

«Мне стыдно»

После игры главный тренер «Акрона» Срджан Благоевич прокомментировал итоги встречи. Специалист сказал, что не может сравнить эту игру с двумя матчами чемпионата, так как в них тольяттинцы создавали хоть что-то. Серб заявил, что ему стыдно за то, как играет его команда:

«Нужно все проанализировать, принять какие то решения. Я не могу сравнить этот матч с играми в чемпионате, потому что в тех поражениях мы искали и находили моменты. Но сейчас нет оправдания, мне стыдно от того, как команда выглядела на поле, как будто не работаем на тренировках. Не было желания, агрессии, борьбы, что является основой для того, чтобы что-то тактически и технически получилось».

Благоевич принес извинения болельщикам «Акрона», а также пояснил, почему не подошел к фанатом после игры вместе с командой:

«Хочу извиниться перед болельщиками «Акрона», потому что знаю, как они переживают. Я никогда не хожу к болельщикам. Не потому, что их не уважаю, - это мой принцип. Ни в одном клубе не подходил к трибунам – ни после поражения, ни после победы».

«Понимаем, что у этой команды есть точки роста»

На вопросы журналистов ответил генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев. Клюшев, как и Благоевич, признался, что ему стыдно за игру. Однако Константин отметил, что у команды есть точки роста:

«За игру стыдно. Прежде всего, за командную игру. Собрали лидеров и тренерский штаб, оговорили с ребятами. Понимаем, что у этой команды точки роста точно есть. Не хватает агрессии, не хватает характера, но я уверен, что мы его найдем».

Генеральный директор также прокомментировал предположение, что тольяттинцы продолжают искать на поле Дзюбу и теряются без него:

«Перестроиться тяжело. Принципы нового тренерского штаба сильно отличаются от принципов предыдущего. На это нужно время. Мы это понимали, знали этот риск. Но не думали, что он настолько сильно ударит по нам».

Кроме этого, Константин Клюшев рассказал, что говорил в раздевалке губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По словам гендиректора «Акрона», Федорищев поддержал команду, сказал напутственные слова и отметил важность того, что уже третий год в Премьер-лиге играют два клуба из Самарской области.