«Она мою жену ударила. Мою семью трогать нельзя»: в Тольятти мужчина зверски избил женщину в магазине

Видео инцидента опубликовали в социальных сетях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В продуктовом магазине в Тольятти мужчина ворвался за прилавок, схватил женщину за волосы, повалил на пол и начал избивать ногами и кулаками. Продавцы и покупатели пытались остановить его — он отшвырнул их и продолжил. По факту нападения полиция проводит проверку. «КП-Самара» разобралась в обстоятельствах инцидента.

«Она ударила мою жену!»

Как сообщают очевидцы в соцсетях, инцидент произошел в магазине на улице Никонова, 15. На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как мужчина входит в помещение, здоровается с каким-то покупателем, спокойно заходит за прилавок и без единого слова хватает женщину за голову.

Он резко бросает ее на пол и начинает избивать — коленом, кулаками, ногами. Она кричит, пытается закрыться руками. Мужчина не реагирует. Бьет лежачую.

Нападавший повалил женщину на пол и продолжает бить ногами и кулаками. Фото: скриншот видео/ЧП Тольятти

К пострадавшей подбегает женщина-продавец. Она пытается оттащить нападавшего, кричит: «Вы что творите, с ума сошли, что ли?» Но мужчина отталкивает ее и продолжает — снова хватает женщину за волосы, бьет по лицу, швыряет на пол. Жертва визжит и просит вызвать полицию.

Пожилой покупатель пытается вразумить нападавшего. Тот не слушает — просто хватает мужчину и выталкивает к выходу. Вторая покупательница от страха выходит из магазина.

«Да вы ее сейчас убьете!» — кричит продавец.

На угрозы мужчина отвечает одной фразой: «Она мою жену ударила. Мою семью трогать нельзя».

«Я защищалась, я ее не била»

В какой-то момент в магазин заходит его супруга. Она заметно крупнее пострадавшей. Подходит и бьет женщину кулаком по голове. Та ударяется головой об полку прилавка. Жертва пытается объяснить: «Я защищалась, я ее не била». Но ее не слушают.

Супруга пытается оттащить пострадавшую за прилавок. Нападающий помогает ей — хватает жертву за волосы, как куклу, вытаскивает из-за прилавка и швыряет на пол. Пострадавшая снова кричит, просит о помощи.

Пожилой покупатель пытался вразумить нападавшего, но мужчина прогнал его из магазина. Фото: скриншот видео/ЧП Тольятти

В ответ супруга нападавшего спокойно заявляет: «А она нормально мне сделала?» — видимо, имея в виду, что женщина ударила.

Мужчина подходит к лежащей на полу жертве, которая закрыла лицо руками, и приказывает: «Иди на улицу». Потасовка перемещается наружу.

Перепуганная женщина-продавец остается в магазине и по телефону сообщает: «Мужчина избивает женщину, очень крупный мужчина», называет адрес.

Ударила сумкой по лицу и придавила к холодильнику

Позже в сети появилось еще одно видео — с началом конфликта. Судя по всему, все началось не с нападения мужчины, а с перепалки между двумя женщинами.

На другом видео видно начало ссоры между двумя женщинами. Одна из них бьет оппонентку сумкой по лицу и придавливает к холодильнику. После этого она выходит и возвращается с мужчиной. Фото: скриншот видео/ЧП Тольятти

На кадрах, видно, как супруга нападавшего и другая покупательница сначала словесно выясняют отношения, а потом переходят к драке. Кто ударил первой — разобрать трудно. Но видно, как женщина бьет оппонентку сумкой по лицу и придавливает к холодильнику, та отпрыгивает и прячется за прилавком. Тогда другая женщина вышла из магазина и вернулась с «подкреплением» — мужчиной, который устроил зверскую расправу.

Полиция проводит проверку

В ГУ МВД России по Самарской области «КП-Самара» прокомментировали ситуацию:

«В отдел полиции по Комсомольскому району УМВД России по г. Тольятти обратилась местная жительница, которая сообщила, что в одном из продуктовых магазинов ей были причинены телесные повреждения. В настоящее время полицейские проводят проверку по обращению, устанавливают и опрашивают очевидцев и участников инцидента, выясняют все обстоятельства произошедшего».

Редакция «КП-Самара» продолжит следить за развитием событий.

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