«Пронизывает до глубины души»: певица из Самарской области Юлия Гаврилова выпустила песню о родном доме

Юлия Гаврилова выпустила новый трек. Фото: Юлия Гаврилова

Юлия Гаврилова Из Самарской области - яркий пример того, как талант, помноженный на упорство, способен покорять сердца зрителей снова и снова. В историю российского шоу «Голос» певица вошла дважды, сначала как одна из немногих участниц детской версии проекта, сумевшая развернуть кресла всех наставников, а спустя годы уже на «взрослой сцене», где в 2026 году вновь впечатлила жюри своим сильным вокалом и артистизмом. Сегодня Юлия уверенно строит сольную карьеру, пишет музыку и продолжает развиваться как исполнитель. Недавно она представила новую песню «Возвращайся всегда домой» - искреннюю композицию, посвященную родной Самарской области, где навсегда осталась часть ее души.

Песня о родном доме

Юлия с юных лет проявляла яркий музыкальный талант. Она родилась в селе Кинель-Черкассы, где впервые вышла на сцену и сделала свои первые шаги в творчестве. Любовь к музыке, упорство и постоянное стремление к развитию позволили ей пройти большой путь и дважды войти в историю российского шоу «Голос». Несмотря на всероссийскую известность, артистка не забывает свои корни. Искреннюю привязанность к родному дому она выразила в авторской песне «Возвращайтесь всегда домой», которая стала настоящим признанием в любви к малой родине.

«Возвращайтесь всегда домой, там осталась наша душа. Песня мамы и бал выпускной, и признания нежно дыша. Возвращайтесь всегда домой, что потеряно и болит. Заживет на земле родной, и свободно душа зазвучит», – гласят строки новой песни Юлии.

Песня нашла живой отклик у слушателей и тронула сердца сотен людей. В комментариях многие признавались, что не смогли сдержать слез после прослушивания, отмечая искренность композиции, ее глубокий смысл и проникновенное исполнение. Слушатели писали, что песня напоминает о самых дорогих людях, родном доме и ценности семейных встреч, а искренний вокал Юлии делает каждое слово особенно близким и трогательным.

Поклонники любят творчество девушки. Фото: Юлия Гаврилова

«Песня такая душевная! Юлечка, как всегда, очень красиво, шикарная работа! Исполнение огонь, красотка просто невероятная! Браво дорогая».

«До слез, до глубины души пронизывает песня».

«Мне понравился смысл песни! Такая уютная, домашняя, слушала и сразу захотелось приехать в родной дом».

Прилетела домой

Юлия продолжает активно развивать свою музыкальную карьеру, регулярно радуя поклонников новыми композициями. Несмотря на насыщенный график, артистка всегда находит время для семьи. Сейчас она прилетела в Самарский край, чтобы навестить родителей и вновь побывать в родном доме.

Девушка прилетела в гости к родителям. Фото: Юлия Гаврилова

«Друзья, я дома. Отключаю уведомления, включаю семейные посиделки и красоты природы. Все видео – строго на домашнем вайбе», – подписала Юлия совместную фотографию с семьей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал