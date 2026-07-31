Дожди в Самаре не задержатся. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В конце недели в Самарскую область пришли дожди и грозы. Хорошая новость: непогода надолго не задержится. Уже в ближайшие дни ей на сменупридутсолнце и тепло. Рассказываем, какая погода будет в Самаре в выходные 1-2 августа 2026 года.

По информации Приволжского УГМС, в ночь на субботу, 1 августа, местами по Самарской области все еще будут идти дожди, ожидаются грозы. Температура воздуха составит +13…+17 градусов. Днем потеплеет до +22…+27 градусов, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

В воскресенье, 2 августа, воздух прогреется до +23…+28 градусов. Осадков не будет, порывы северо-западного ветра достигнут 8-13 м/с.

Синоптики Gismeteo обещают самарцам солнечные и теплые выходные. В субботу, 1 августа, температура воздуха составит +25 градусов. В воскресенье, 2 августа, потеплеет до +27 градусов. Дождей не будет.

Метеорологи Яндекс Погоды прогнозируют в Самаре облачную с прояснениями погоду в субботу, 1 августа. Днем ожидается +25 градусов, ночью +20 градусов. В воскресенье, 2 августа, будет малооблачно, без осадков. Столбики термометров поднимутся до +27 градусов.

Наши предки верили, что по погоде в начале августа можно понять, какой будет осень. Если начало последнего летнего месяца выдалось погожим и сухим – значит, осенняя погода будет теплой.