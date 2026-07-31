В Самаре 31 июля прошел сильный ливень Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

После затяжной жары погода в Самаре резко изменила настроение. Вместо палящего солнца на город обрушился мощный ливень, который больше напоминал настоящий тропический дождь. Потоки воды за считанные минуты затопили улицы, а на лужах вздувались крупные пузыри. Самарцы спешили укрыться под крышами остановок, в магазинах и переходах. Показываем, как самарцы встретили резкую смену погоды.

Шапки на голове и холодный ветер

Контраст ощущался буквально во всем. Утро пятницы, 31 июля 2026 года, встретило самарцев непривычной прохладой, столбики термометров опустились до +16 градусов, а сильный порывистый ветер лишь усиливал ощущение осени.

Люди были одеты по-осеннему Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Если еще накануне горожане спасались от изнуряющей жары в шортах, топах, легких платьях и кепках, то сегодня многие достали из шкафов ветровки, утепленные куртки и худи. На улицах можно было встретить и тех, кто решил не рисковать здоровьем и вышел в шапках. Погода больше напоминала начало октября, чем последний день июля, заставив жителей Самары всего за одну ночь полностью сменить летний гардероб на осенний.

Пузыри на лужах и машины в «потоке»

С 8:00 до 10:00 в Самаре шел небольшой дождь, для дороги на работу было достаточно обычного зонта. Однако уже спустя полчаса погода резко изменилась.

Из-за сильного дождя была плохая видимость

На город обрушился настоящий ливень. Потоки воды были настолько сильными, что зонтики перестали спасать прохожих. Особенно интенсивные осадки прошли в районе Центрального автовокзала, где видимость заметно ухудшилась.

Дождь был настолько сильный, что на лужах появлялись пузыри Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Водители один за другим включали стеклоочистители на максимальную скорость, но даже они с трудом справлялись с потоками воды на лобовых стеклах. Люди спешили укрыться под крышами остановок и в магазинах, а ливневая канализация не успевала отводить воду. На дорогах быстро образовались глубокие лужи, из-за которых автомобили скорее плыли, чем ехали. Пешеходам приходилось перепрыгивать через огромные разливы, пытаясь сохранить обувь сухой, однако удавалось это далеко не всем.

На дорогах образовывались большие лужи Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Мощный ливень превратил дороги Самары в реки 31 июля

К 10:50 дождь снова прекратился, однако ощущение осени по-прежнему не покидает горожан. При этом синоптики предупреждают, что осадки могут периодически возвращаться как минимум до 19:00. Впрочем, переживать о том, что лето внезапно уступило место осени, не стоит. Уже в выходные погода вернется к привычному летнему сценарию.

В субботу воздух прогреется до +22…+27 градусов, осадков не ожидается, а в воскресенье станет еще теплее от +23 до +28 градусов. Лето вновь напомнит о себе, а кратковременное похолодание и дожди станут лишь приятной передышкой от изнуряющей жары.

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