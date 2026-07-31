Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.
После затяжной жары погода в Самаре резко изменила настроение. Вместо палящего солнца на город обрушился мощный ливень, который больше напоминал настоящий тропический дождь. Потоки воды за считанные минуты затопили улицы, а на лужах вздувались крупные пузыри. Самарцы спешили укрыться под крышами остановок, в магазинах и переходах. Показываем, как самарцы встретили резкую смену погоды.
Контраст ощущался буквально во всем. Утро пятницы, 31 июля 2026 года, встретило самарцев непривычной прохладой, столбики термометров опустились до +16 градусов, а сильный порывистый ветер лишь усиливал ощущение осени.
Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.
Если еще накануне горожане спасались от изнуряющей жары в шортах, топах, легких платьях и кепках, то сегодня многие достали из шкафов ветровки, утепленные куртки и худи. На улицах можно было встретить и тех, кто решил не рисковать здоровьем и вышел в шапках. Погода больше напоминала начало октября, чем последний день июля, заставив жителей Самары всего за одну ночь полностью сменить летний гардероб на осенний.
С 8:00 до 10:00 в Самаре шел небольшой дождь, для дороги на работу было достаточно обычного зонта. Однако уже спустя полчаса погода резко изменилась.
На город обрушился настоящий ливень. Потоки воды были настолько сильными, что зонтики перестали спасать прохожих. Особенно интенсивные осадки прошли в районе Центрального автовокзала, где видимость заметно ухудшилась.
Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.
Водители один за другим включали стеклоочистители на максимальную скорость, но даже они с трудом справлялись с потоками воды на лобовых стеклах. Люди спешили укрыться под крышами остановок и в магазинах, а ливневая канализация не успевала отводить воду. На дорогах быстро образовались глубокие лужи, из-за которых автомобили скорее плыли, чем ехали. Пешеходам приходилось перепрыгивать через огромные разливы, пытаясь сохранить обувь сухой, однако удавалось это далеко не всем.
Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.
К 10:50 дождь снова прекратился, однако ощущение осени по-прежнему не покидает горожан. При этом синоптики предупреждают, что осадки могут периодически возвращаться как минимум до 19:00. Впрочем, переживать о том, что лето внезапно уступило место осени, не стоит. Уже в выходные погода вернется к привычному летнему сценарию.
В субботу воздух прогреется до +22…+27 градусов, осадков не ожидается, а в воскресенье станет еще теплее от +23 до +28 градусов. Лето вновь напомнит о себе, а кратковременное похолодание и дожди станут лишь приятной передышкой от изнуряющей жары.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал