Температура воздуха в августе будет чуть выше обычного. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Лето плавно близится к завершению. Август уже на пороге, но теплая погода не спешит уходить из Самарской области. Синоптики обещают комфортную температуру воздуха и незначительное количество осадков. Рассказываем, какая погода будет в Самаре в августе 2026 года.

По сведениям Гидрометцентра России, температура воздуха в августе будет чуть выше обычного:

«Средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах +19,0...+21,7 градусов. Это на 0,7 градусов выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков будет в пределах нормы».

Согласно прогнозу метеорологов Gismeteo, месяц начнется с довольно высоких температурных показателей – в первую неделю августа ожидается +28…+30 градусов. Сухая погода будет сменяться периодическими дождями, а 6 августа Самарскую область накроет туман.

Во второй половине августа на Самару обрушатся грозы. 12 августа пройдет сильный ливень, который затянется до 14 августа. Он повлечет за собой постепенное снижение температурного фона. Столбики термометров опустятся до +20…+22 градусов, сохраняя эти показатели до конца месяца.

Похожий прогноз у специалистов Яндекс Погоды. В первую неделю августа температура воздуха составит +28 градусов, а 8 числа воздух прогреется до +31 градуса. В это же время начнутся небольшие осадки, которые продлятся до 12 августа. Отметим, сильных гроз синоптики не обещают, только дожди.

Вторая половина месяца будет сухой и солнечной. Вплоть до сентября температура воздуха будет варьироваться в пределах +22…+23 градусов. Августовские ночи тоже будут довольно теплыми: в Самаре ожидается +15…+18 градусов.