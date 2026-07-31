Анна Кукушкина (вторая в ряду) тренируется в составе группы под руководством Анастасии Кукушкиной. Фото из семейного архива героев публикации

Дорожка из двадцати конусов на самарской набережной и девушка, несущаяся на роликах на бешеной скорости буквально сквозь них, не задевая ни один. От такого зрелища многие самарцы замирают на месте и, не отрываясь, смотрят на парящую над асфальтом. Удивляются еще больше, когда узнают, что 20-летняя Анна Кукушкина – чемпионка Европы и мира по роллер-спорту. Кажется почти невероятным, что такие достижения выросли из случайной тренировки, поставившей на ролики ее жизнь и судьбу ее мамы – вице-президента федерации роллер-спорта Самарской области Анастасии Кукушкиной.

С самарской набережной – на мировой пьедестал: звезда роллер-спорта Анна Кукушкина завоевала победу на этапе Кубка мира

Город как роллер-площадка

Прокаты на набережной, площадях, улицах, парковках, подземных пешеходных переходах, в домашнем коридоре – и так уже 13 лет. Для Анны, про которую говорят, что она передвигается на роликах лучше, чем на ногах, город давно стал площадкой для тренировок. И то, что это не только способ активно провести время на свежем воздухе, но и вид спорта, она поняла почти сразу, как встала на «колеса».

Анна за 13 лет занятий роллер-спортом стала титулованной спортсменкой, известной во многих странах мира. Фото из семейного архива героев публикации

«В 2013 году, когда мне было семь лет, нам с мамой предложили сходить на пробное занятие по роликам. До этого времени я примерно год занималась фигурным катанием и около полутора лет большим теннисом. Спортивная подготовка, конечно, пригодилась и помогла мне более уверенно начать тренироваться. Меньше чем через год я приняла участие в первых соревнованиях и сразу стала призером в слаломе и фристайле», – поделилась с «КП-Самара» Анна.

По ее словам, на роликах можно тренироваться где угодно, но желательно находить ровную поверхность – асфальт или плитку без изъянов.

«В Самаре много мест, где можно комфортно тренироваться. А вот, например, в Испании, где я была на соревнованиях, нет асфальтированных дорожек, там все из плитки, на которой ездить невозможно. В Китае тоже плитка на улице, хотя она широкая и плоская, кататься на ней не очень комфортно», – добавила Анна.

Удачный дебют вдохновил ее маму Анастасию освоить профессию тренера по роллер-спорту и заняться оттачиванием мастерства дочери. А ведь до этого она к спорту не имела никакого отношения и, будучи кандидатом экономических наук, работала педагогом в вузе.

«Когда я поняла, что мы попали с роликами в точку и нужно развиваться дальше, то решила кардинально поменять сферу деятельности, – рассказала «Комсомолке» Анастасия Кукушкина. – Овладела тренерским мастерством с нуля, методом проб и ошибок. Когда Анна начинала заниматься роллер-спортом, в Самаре было немного инструкторов, которые работали с детскими группами, поэтому и возникло желание взять дело в свои руки. Ролики подкупили тем, что большую часть времени мы тренировались на улице. Еще это очень высококоординационный спорт, что для развития ребенка я посчитала оптимальным».

Удачный дебют Анны вдохновил ее маму Анастасию освоить профессию тренера по роллер-спорту. Фото из семейного архива героев публикации

Победный тандем

Голова от первых побед не пошла кругом, но Анне понравилось получать медали и общаться с другими спортсменами. Понравилось разгоняться до свиста ветра в ушах и оказываться в центре внимания в любом месте, где она «переобувалась» в свои «скороходы». Ей нравилось и необычность роллер-спорта, ведь он всегда был немассовым в отличие, например, от футбола или лыж.

С легкой руки мамы-тренера достижения начали расти и стали выдающимися для Самары, что до Анны не удавалось никому. В удачном тандеме чемпионка и видит секрет своего успеха.

В удачном тандеме с мамой-тренером чемпионка и видит секрет своего успеха. Фото из семейного архива героев публикации

В 2017 году, когда Ане было 12 лет, бронза на чемпионате Европы в Италии в слайдах (выполнение артистических торможений на одной или двух ногах или колесах) дала ей аванс на будущие победы, которые не заставили себя долго ждать.

В 2019-м она завоевала третье место уже на чемпионате мира, в 2021 году стала чемпионкой Европы, а в 2025-м повторила мировой триумф в Китае и этапе Кубка мира в Испании. Нынешний год тоже начался с пьедестала: Аня выиграла в Милане этап Кубка мира по фристайлу. Даже с помарками у нее была настолько сложная программа, что обойти ее соперникам оказалось не под силу.

На престижных соревнованиях Анна Кукушкина становилась победителем и призером в разных дисциплинах роллер-спорта. Фото из семейного архива героев публикации

На соревнованиях Анна катает обычно фристайл-слалом (исполнение логически завершенного набора элементов, синхронизированного с выбранной музыкой), слайды (выполнение артистических торможений на одной или двух ногах или колесах) и спид-слалом (проезд за минимальное время на одной ноге дорожки из 20 конусов). Своей коронной дисциплиной считает слайды (в мире она топ-1) и мечтает показать новые крутые трюки, а в скоростном слаломе – установить мировой рекорд (пока в этой дисциплине девушка входит в мировой топ-5).

Еще Анна специализируется на фристайл-батле (соревновании, в котором несколько спортсменов в произвольной форме демонстрируют поочередное исполнение элементов). В этой дисциплине спортсменка в топ-10 планеты.

«Участвую и в соревнованиях по спидскейтингу (преодоление дистанции на треке или шоссе на время). Катаю все: от стометровки до марафона. В этой дисциплине важен накат. За сезон мы можем прокатать до 200 километров. В Самаре зимой нет места, где можно накатывать длину, километраж. С мамой мы решили, что хорошей подготовкой к летнему сезону может быть конькобежка, поэтому конькобежным спортом я тоже активно занимаюсь», – отметила она.

В скоростном слаломе Аня разгоняется и проносится через дорожку из 20 конусов всего за 4,3 секунды. В парных стартах ее время – 5 секунд. Только представьте, как это молниеносно! А когда видишь это вживую, то такой стремительный пролет просто завораживает.

В составе группы Kukushkina Team тренируется и сестра Анны - 14-летняя Екатерина. Фото из семейного архива героев публикации

Новые вершины и «база» от чемпионки

Аня сегодня активно тренируется. Прохожие на набережной почти каждый день становятся зрителями ее чемпионских показательных выступлений. После тренировок занимается с детьми, дает им «базу». Кто знает, возможно, «база» такого уровня кому-нибудь из самарцев откроет двери в большой спорт.

Осенью Анна выступит в Парагвае на чемпионате мира в своих любимых слайдах, скоростном слаломе, классике (последовательность технико-артистических элементов – прыжки, вращения, скольжения) и фристайл-батле.

Этой осенью Анна выступит в Парагвае на чемпионате мира по роллер-спорту. Фото из семейного архива героев публикации

Анастасия Кукушкина – главный тренер сборной Самарской области по роллер-спорту – работает с ребятами в возрасте от 8 до 20 лет, которых нацеливает на участие в соревнованиях разного уровня. В составе группы Kukushkina Team тренируется и ее младшая дочь – 14-летняя Екатерина, которая имеет все шансы повторить успех старшей сестры.

Анна и Екатерина тренируются вместе, отрабатывая навыки в нескольких видах роллер-спорта. Фото из семейного архива героев публикации

Почти олимпийский вид спорта

Официальному роллер-спорту больше 100 лет. Международная федерация роллер-спорта (FIRS) была основана в 1924 году в швейцарском городке Монтрё. Международный Олимпийский Комитет дважды рассматривал заявки от World Skate на включение в Олимпийские игры роллер спорта. В итоге некоторые дисциплины включили в программу Юношеских Олимпийских Игр, например, спидскейтинг.

Роллер-спорт объединяет 27 официальных и ряд неофициальных дисциплин, в которых спортсмены используют различные виды роликовых коньков: фристайл, фигурное катание, спидскейтинг, самокат, хоккей, кросс.

Российская федерация работает с 2004 года. Федерация роллер-спорта Самарской области существует с 2013 года. Сейчас в Самаре действуют несколько частных школ по катанию на роликах. В нашей стране число спортсменов, представляющих региональные федерации, превысило тысячи человек. Создаются новые сборные, опытные спортсмены совершенствуют свои навыки, ставят новые рекорды. Каждый год только во фристайле появляется около 200 новых участников.