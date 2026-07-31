Мошкара кусает до крови: самарцы жалуются на агрессивных насекомых

Самарцам рассказали об агрессивной мошкаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре и области все больше жителей жалуются на агрессивное поведение насекомых. Недавно они сообщали о полчищах древесных клопов, сегодня о целых тучах агрессивной мошкары. Небольшие мошки облепляют автомобили, кусаются до крови, вызывая раздражение и зуд. Биолог объяснила «КП-Самара» поведение насекомых летом 2026 года.

Мошка выгрызает кожу

Многие самарцы изначально принимали мошкару за безобидную тлю, но на людей нападает совершенно другой вид. Мошка, оставляющая укус, не прокалывает, а выгрызает кожу.

«Ротовой аппарат мошки устроен по типу «ножниц-микротома», которые срезают микроучасток кожи, из-за чего появляются боль, кровь и зуд. Нападения на людей в июле - классическая симулидотоксикозная ситуация», - объясняет биолог.

Первая волна мошкары вылетала в мае и июне, пережив зимовку. Вторая волна считается самой агрессивной, эксперт назвала ее июльской генерацией. Именно сейчас самки насекомых ищут кровь для ускорения созревания яиц.

«Активация также связана с гидрологическим режимом. Реки входят в летнюю межень, вода прогревается, а скорость течения упала ровно до тех значений, которые идеально подходят для массового выплода личинок мошки в ручьях и протоках».

Зуд из-за слюны мошки

Областная столица стоит на слиянии рек Волги и Самары, любые водохранилища, затоны, ручьи — идеальные инкубаторы для мошки. В отличие от тли, которая летит с полей, этот вид атакует именно у воды, но способен мигрировать по ветру.

«В слюне мошки содержатся токсины и антикоагулянты. Организм человека реагирует на чужеродный белок выбросом гистамина, из-за чего многие жалуются на отек и повышение температуры. Более опасны укусы в слизистые».

Агрессия насекомых снизится в ближайшие две недели. К началу августа, по мнению эксперта, численность мошкары резко упадет — как только самки насытятся, начав цикл развития личинок до следующего года.

Как защититься от мошки

Народные средства, которые распространяют жители в социальных сетях, практически бесполезны против агрессивных мошек. Обычно насекомые ориентируются на запах пота и выдыхаемый углекислый газ, они летят на темные цвета.

«От насекомых помогут только репелленты (20–30%) с содержанием ДЭТА (диэтилтолуамид). Средство лучше наносить на одежду и открытые участки. Мошка может забиться под одежду, в манжеты на резинке, под сетку на голове. Коляски обязательно закрывать мелкосетчатым пологом. При укусе лучше принять антигистаминные препараты, местно нанести мазь или охладить. Лучше воздержаться от расчесывания места укуса - человек может занести в небольшую рану вторичную инфекцию».

Напомним, мошкара добралась и до Сибири. Там жителям приходится отбиваться от насекомых импровизированными вениками.

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