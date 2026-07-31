Ситуация со спонсорами, трансферами и новым стадионом: как прошла встреча «Акрона» со СМИ

Константин Клюшев рассказал СМИ о работе со спонсорами, трансферах и стадиона в Тольятти

30 июля тольяттинский «Акрон» провел открытую тренировку для представителей СМИ. Журналисты и блогеры смогли воочию увидеть тренировочный процесс, а также пообщаться с игроками, тренерским штабом и представителями клуба.

Кроме этого, представителям СМИ показали место будущей новой клубной базы «Акрона». На данный момент готово одно тренировочное поле, которое представляет из себя гибрид натурального и искусственного газона. Основная команда перейдет на это поле уже в текущем году. Всего на базе планируется открыть пять тренировочных полей. По словам представителей «Акрона», база будет построена на уровне лучших мировых клубов.

Помимо этого, в «Акроне» заявили, что команда планирует провести две встречи с болельщиками- одну в Тольятти и одну в Самаре.

Новый спонсор, трансферы и стадион в Тольятти

Одной из важных и актуальных тем остаются трансферы. Первый тур чемпионата показал, что у «Акрона» остаются слабые места, которые можно и нужно усилить. Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев рассказал, что трансферная кампания еще не закончена:

«Трансферная кампания всегда нелинейна. В переговорах могут возникнуть моменты, которые не позволяют завершить сделку. Кроме того, кто-то может уйти, и мы должны быть готовы к любому сценарию. Мы знаем свои слабые места. Надеюсь, что всё сложится, и мы завершим трансферную кампанию так, как хотим».

Этим летом «Акрон» прекратил сотрудничество с букмекерской компанией. Сейчас клуб ищет новых спонсоров. Клюшев поделился, какая работа ведется в этом направлении:

«По спонсорам тяжело. Спонсорский рынок очень непростой. Мы видим, что происходит с букмекерами, общаемся с другими командами. У букмекеров усилилась налоговая нагрузка. Со всеми букмекерами мы на очень короткой ноге, даже в какой-то степени дружеские отношения. У нас честный, достаточно открытый диалог. Пока мы не пришли к той точке, которая позволит нам ударить по рукам и увидеть партнера на майке».

Также актуальным остается вопрос о домашней арене «Акрона» в Тольятти и судьбе стадионе «Торпедо». Константин Клюшев заявил, что руководство сходится во мнении, что стадион «Акрона» в Тольятти должен быть на месте «Торпедо»:

«Мы думаем о реконструкции. У нас есть проработанные проекты, есть сметы, которые им соответствуют. Сегодня мы занимаемся созданием фундамента для дальнейшего развития клуба. Осмысление будущего именно самого стадиона «Торпедо» – это следующий шаг. Будем принимать решение совместно с Павлом Морозовым. Мы сходимся во мнении: сто процентов стадион Акрона должен быть здесь на месте нынешнего «Торпедо».

«Никогда не оставляю своих принципов»

С журналистами пообщался и главный тренер «Акрона» Срджан Благоевич. Серб поделился, как проходит его адаптация в России:

«Очень спокойно. Я человек, который легко адаптируется. Я работал три года в Казахстане, так что, есть что-то похожее. Тольятти даже напоминает мне Новый Белград, где я прожил почти всю жизнь».

Несмотря на неудачу в первом туре, Благоевич заявил, что не собирается менять стиль работы:

«Никогда не оставляю своих принципов. Моя футбольная идентичность и вся моя карьера не позволяют мне менять стиль. Можно менять детали, но не принципы».