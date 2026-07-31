«Ресторан для голубей» просуществовал четыре дня: в Самаре убрали детский арт-объект

Ресторан "Крошки" открылся на улице Некрасовcкой, 33. Фото: Театр годяев ЛЕС/ ВКонтакте

24 июля дети из творческого объединения «Театр годяев «Лес» превратили заброшенный дом на улице Некрасовской в арт-объект — «Ресторан для голубей». Жители фотографировались, птицы радовались, но уже 28 июля городские службы всё демонтировали. В администрации Самарского района объяснили: пшено и птицы - это антисанитария и риск инфекций. Корреспондент «КП-Самара» разобралась в ситуации и узнала у орнитологов, как кормить птиц без вреда для города.

«Ресторан для голубей» с меню и галереей знаменитостей

24 июля театр годяев «Лес» открыл в Самаре «Ресторан для голубей» под названием «Крошки» по адресу Некрасовская, 33. Забавно, но у проекта были не только авторы, но и целый список участников с творческими псевдонимами — от Гнома и Полианны до Южного Медведя и Золотой Рыбки. Проект даже удостоен премии Андрея Сяйлева, самарского художника.

Местные жители успели сделать фото и полюбоваться детским творчеством. Фото: Театр годяев ЛЕС/ ВКонтакте

Внутри появилась доска объявлений с «Голубиными новостями», галерея портретов знаменитостей — например, Гугулуля Николая Васильевича, чем-то напоминающего Гоголя. И, конечно, меню с угощениями: пшено, крошки и «птенческое».

Раньше на месте арт-объекта была просто «заброшка» с неприличными рисунками и надписями на стенах, которую годами никто не трогал.

Жители в соцсетях восхищались:

«Потрясающе! Хочется скорее зайти в "Крошки", почитать голубиных новостей», — написала Елена Д.

«Это же ВАУ! Очень крутая идея, ребята», — добавила Мария Б.

На стене появились "голубиные новости" и галерея портретов. Фото: Театр годяев ЛЕС/ ВКонтакте

Но уже через четыре дня, 28 июля, городские службы демонтировали арт-объект. В администрации Самарского района объяснили причину демонтажа:

«Арт-объект с пшеном подкармливает голубей, это приводит к антисанитарии, появлению грызунов и риску распространения инфекций, что вызвало негативную реакцию жителей близлежащих домов и противоречит правилам благоустройства. Детское творчество безусловно ценно, но оно не должно осуществляться в формате самовольного изменения облика фасада без согласования с собственником и учета санитарных и эстетических требований».

«Добро зарубили на корню»

В соцсетях мнения разделились. Одни возмущены демонтажом:

«А такую хорошую инициативу "зарубили на корню". Дети старались, делали…», — пишет Ирина А.

«Задумка интересная была, многие моменты вызывают улыбку. Надо было помочь в реализации, обговорить, продумать, подсказать, определить разрешенное место», — комментирует Евгения С.

Другие поддерживают чиновников:

«Нельзя кормить голубей и вообще бродячих животных. Права администрация», — считает Денис Р.

«Голуби — разносчики болезней», — вторит Ольга А.

«Голуби — крысы с крыльями, переносят заразу… Мне, например, неприятно видеть места, покрытые голубиными отходами», — добавляет Дмитрий Г.

А Людмила В. призывает к диалогу: «Если организаторы обратятся в администрацию с просьбой найти место подальше от жилых домов, думаю, отказа не будет».

«Детский порыв — это ценно. Но подходить надо с умом»

Самарский орнитолог, создатель центра реабилитации птиц «Крылья небес» Галина Шевлякова считает, что инициатива детей заслуживает уважения:

«Арт-объект — яркий пример человечности, воспитания сочувствия к братьям меньшим у молодежи. Сейчас с состраданием очень тяжело, воспитательной работы в этом направлении нет. Поэтому этот порыв очень порадовал».

В меню - пшено и крошки. Правда, именно из-за угощения администрация назвала объект антисанитарией. Фото: Театр годяев ЛЕС/ ВКонтакте

При этом она отмечает, что есть правила, которые стоит соблюдать, чтобы не создавать проблем:

«Голуби — синантропный вид, они всю жизнь живут рядом с человеком. Их можно подкармливать, но делать это надо грамотно. Я категорически против кормления хлебом, особенно черным и с плесенью. Вот от этого — антисанитария и болезни у птиц. А если сыпать крупы, семечки, то их подчистую склевывают, и кругом чисто».

Арт-объект просуществовал четыре дня. Фото: Театр годяев ЛЕС/ ВКонтакте

По ее мнению, проблема не в кормлении как таковом, а в том, что люди не знают, как это делать правильно:

«Надо доносить до людей, чем можно кормить и где. Выбрать определенные места — птицы к ним привыкают. И тогда никакой антисанитарии не будет».

Она также напоминает, что голубей не стоит бояться, как «разносчиков заразы»:

«Чтобы заразиться от птицы, надо постараться. Голуби — не крысы с крыльями, это просто крупные птицы, у которых видно, когда они болеют».

А что говорит закон?

В последнее время в Самарской области действительно ходили разговоры о штрафах за кормление птиц. В соцсетях и СМИ обсуждали возможные ограничения. Но что на самом деле есть в законе?

В Самарской области с 1 марта 2026 года действует закон, который запрещает прикорм бездомных животных на детских площадках, у подъездов, в скверах, парках и других общественных местах. Штраф за нарушение — от 3 до 5 тысяч рублей для граждан.

Прямого запрета на кормление голубей в федеральном законодательстве нет. Однако после угощения птиц остается мусор — крошки, шелуха и помет. Это нарушает санитарные нормы. Теоретически такие действия подпадают под статью 8.2 КоАП РФ, по которой штраф для граждан составляет от 2 до 3 тысяч рублей. Но на практике к ответственности за кормление голубей привлекают редко.

Если же птицы облюбуют чей-то подоконник или балкон, а стены дома покроются следами их жизнедеятельности, управляющая компания может обратиться в суд.

«Штрафы не помогут. Нужно организовывать процесс»

Ранее в интервью «КП-Самара» тему штрафов за кормление птиц комментировал Иван Павлов — старший преподаватель кафедры экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета, заместитель председателя Самарского отделения Союза охраны птиц России. Он считает, что запреты и штрафы — неэффективная мера.

«Есть три основных фактора, которые привлекают птиц: еда, вода и место обитания. Если исключить хотя бы один из них, численность сократится сама. Существенно повлиять на численность голубей в Самаре запретом на кормление в парках мне кажется недостижимым. Потому что у нас есть площадки сбора ТБО, где голуби прекрасно себя чувствуют. И половина чердаков со слуховыми окнами открыта — голуби туда залетают и размножаются».

По его словам, голуби — одни из лучших летунов среди птиц и могут улетать кормиться на расстояние до 40 километров:

«Нормальные здоровые особи спокойно улетают в поля и вечером прилетают обратно. Поэтому запрет в одном парке проблему не решит».

Павлов выступает против ограничительных мер:

«Я эти штрафы не поддерживаю. Мы все хотим воспитать в детях ответственное отношение к природе. Сейчас молодое поколение — это цифровые товарищи. Им, наоборот, нужно прививать опыт общения с природой. Есть смысл организовать процесс, как в парке Гагарина: информационные таблички, подготовленные упаковки с кормом, чтобы человек мог взять готовое, а не тащить из дома плесневелый хлеб».