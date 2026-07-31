Фасад блестит, а потолок с лепниной рушится: что происходит внутри дома Шихобаловых в Самаре

Дом 1870 года постройки на углу улиц Венцека и Галактионовской. Фото: Дмитрий Гуренков/ ВКонтакте

На улице Венцека, 67 в Самаре стоит дом, построенный в 1870 году. Он признан памятником архитектуры — внутри сохранились парадная лестница, лепнина и уникальные оконные переплеты. Однако за обновленным фасадом скрываются обветшавшие общие помещения, в которых десятилетиями не было капитального ремонта. Кровля протекает, штукатурка осыпается, лепной декор на потолках трескается. «КП-Самара» выяснила, почему ремонт ограничился только наружными работами, а внутренние проблемы остались нерешенными.

Легендарные жильцы

Здание, расположенное на углу Венцека и Галактионовской, состоит под охраной как объект культурного наследия регионального значения. В официальных документах оно значится как «Дом, где находилось 6-е управление Военно-полевого строительства Восточного фронта под руководством Д.М. Карбышева. Городская усадьба Шихобаловых».

Лепной потолок над парадной лестницей. Именно здесь жильцы больше всего опасаются обрушения. Фото: Дмитрий Гуренков/ ВКонтакте

История этой постройки берет начало в 1862 году, когда самарская мещанка Евдокия Шихобалова подала прошение на возведение каменного дома. Позже владение перешло к представителям одной из самых влиятельных купеческих династий города — Шихобаловым.

С этим домом связаны судьбы известных личностей. Осенью 1906 года в одном из флигелей поселился Илья Шатров — автор вальса «На сопках Маньчжурии». Здесь он работал над произведением «Дачные грезы», посвященным Александре Шихобаловой, дочери владелицы усадьбы. Девушка умерла в 17 лет, не дожив до свадьбы полгода.

В 1910–1920-х годах в квартире № 8 на втором этаже жил Дмитрий Карбышев — будущий генерал-лейтенант, Герой Советского Союза. Сегодня его имя увековечено на единственной мемориальной табличке на здании.

Внутри сохранились уникальные элементы: парадная лестница с паркетной отделкой, лепнина, арочные окна с оригинальной расстекловкой. Однако их состояние оставляет желать лучшего.

Фасад отремонтировали, внутри — катастрофа

В июле 2026 года под одной из публикаций главы региона в соцсетях появился комментарий от представителя жильцов дома № 67 по улице Венцека. Они рассказали, что уже много лет пытаются добиться ремонта общего имущества, но все их обращения в различные инстанции остаются без результата.

Дело в том, что в 2024–2025 годах в здании провели работы в рамках программы капремонта: восстановили фасад, фундамент и подвальные помещения. Сейчас снаружи дом выглядит почти как на старых фотографиях. Однако внутренние проблемы остались. По словам жильцов, крыша протекает, вода разрушает стены, размывает штукатурку и повреждает деревянные перекрытия. Лепнина на потолках покрывается трещинами и может обрушиться в любой момент. Особенно в зоне парадной лестницы. Люди переживают за свою безопасность.

В Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (УГООКН) в комментариях под тем же постом подтвердили, что здание является охраняемым объектом. Инспекция выдала Фонду капитального ремонта задание на проведение работ, включая ремонт кровли, фасадов, инженерных сетей, подвала и фундамента. Однако фактически были выполнены только работы по фасаду и фундаменту.

При этом ремонт общего имущества, которое не относится к зоне ответственности Фонда капремонта, должна проводить управляющая компания или сами собственники. Но, как ранее уже сообщали жители, денег на это ни у кого нет.

А что с крышей?

Капитальный ремонт кровли до сих пор не начат. Фонд капремонта разработал проектно-сметную документацию, однако аукционы на поиск подрядчика дважды сорвались — желающих взяться за объект культурного наследия не нашлось.

Редакция «КП-Самара» направила запрос в Фонд капитального ремонта, чтобы узнать, когда планируется начать ремонт кровли. Мы продолжим следить за развитием ситуации.