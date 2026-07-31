В Самаре первый Медиа ЭкспоФорум объединил предпринимателей и экспертов по продвижению бизнеса региона

Участники МЭФ представили свои идеи и проекты для развития и продвижения бизнеса. Фото предоставлено ГТРК «Самара».

Первый Медиа ЭкспоФорум, прошедший 30 июля на площадке ГТРК «Самара», стал событием в предпринимательском сообществе региона, местом встречи людей, которые создают проекты и развивают бизнес. Формат МЭФ объединил тех, кто только планирует начать свое дело, и тех, кто уже готов поделиться успешным опытом.

В студии крупного медиахолдинга гости обсудили эффективные инструменты продвижения в современных реалиях и поговорили о новых технологиях, которые приходят на помощь предпринимателям.

Форум для обмена опытом

Автором и идейным организатором МЭФ выступил медиапродюсер, основатель коммуникационного агентства «Стеблев Медиа» Виктор Стеблев. По его замыслу, форум создан как площадка, где предприниматели, эксперты и представители медиа могут находить партнеров, обмениваться опытом и получать практические советы для развития своего дела.

«МЭФ – не конференция, где люди выходят к микрофону ради выступления. Здесь важен живой опыт. Не теории из учебника, а решения, ошибки и мысли, которые уже завтра можно применить в жизни», – подчеркнул Виктор Стеблев.

Гости по достоинству оценили необычный формат, который позволяет познакомиться, обсудить проекты и свое позиционирование. Презентации, голосование за лучшие выступления, пленарная сессия и блиц – все это станет большой телевизионной программой. Партнерами мероприятия выступили самарские компании, которые представляют разные индустрии.

Инструменты для проявления и создания бренда

Эксперты форума поделились с участниками опытом, который каждый сможет применить в своем бизнесе. Выразили мнения, почему человек боится проявлять себя, как создать себе имя, почему перемены не начинаются сами, как управлять собой и объединять тысячи людей, как замечать технологии, которые меняют нашу жизнь. В финале своего выступления спикеры говорили фразу, которую гости студии и зрители могли взять себе на заметку.

Например, сертифицированный практик таппинга Яна Абдуллина, работающая со страхом оценки, внутренним напряжением и привычкой откладывать себя на потом, выступила с посылом «Проявленность не через силу, а через лёгкость». Она представила инструмент, который помогает преодолеть внутренние барьеры, тормозящие проявленность сильнее, чем внешние обстоятельства.

Яна Абдуллина представила инструмент, который помогает преодолеть внутренние барьеры. Фото предоставлено ГТРК «Самара».

«Ко мне часто обращаются люди, боящиеся оценки других. Этот страх парализует больше, чем реальная конкуренция, – сказала Яна Абдуллина. – Человек может быть гениальным специалистом, создавать уникальный продукт, но молчать о себе. Приходят и те, кто страдает синдромом «я недостаточно хорош». Моя задача, как практика техники эмоциональной свободы, помочь человеку снизить внутренний шум, чтобы он услышал необходимые ответы».

Призыв стратега позиционирования бизнеса, эксперта в медиапространстве Натальи Осьмаковой звучал так: «У тебя классный бизнес, давай расскажем о нём». Она дала советы, как внутреннюю готовность превратить в понятное имя и как перестать быть одним из многих, чтобы имя открывало двери раньше, чем вы успели постучать.

Наталья Осьмакова дала советы, как с помощью имени открывать закрытые двери. Фото предоставлено ГТРК «Самара».

«Я помогаю экспертам бизнеса найти сильные стороны, начать проявляться, создавать себе самопрезентацию и новые возможности, – поделилась Наталья. – Работа над личным брендом – системная и требует самодисциплины».

Не финишировать – не вариант

«Условия не изменятся. Изменись ты», – уверен предприниматель Евгений Усманов.

Евгений Усманов поделился опытом ведения бизнеса и отметил важность постоянного самообразования. Фото предоставлено ГТРК «Самара».

Он поделился своим опытом ведения бизнеса и отметил важность постоянного самообразования и работы в партнерстве.

Руководитель ESTEL Самара Владимир Фирсаков считает: фундамент любого успеха начинается с умения управлять собой. Его посыл – «Кто не умеет управлять собой, тот не сможет управлять другими».

«Я считаю, что навык управления собой является самым важным, фундаментальным для того, чтобы быть счастливым, успешным – и мне, и моим детям, и моей компании, которой я руковожу», – заверил Владимир.

Владимир Фирсаков считает, что фундамент любого успеха начинается с умения управлять собой. Фото предоставлено ГТРК «Самара».

О том, как сильная идея способна объединить тысячи людей и превратить инициативу в городское событие, рассказал спортивный предприниматель, директор VOLGAMAN Антон Сирота.

«Когда в 2015 году мы начали проводить в Самаре легкоатлетический марафон, участвовали несколько десятков человек. В 2025 году на старт вышли уже 35 тысяч бегунов. За это время мы прошли долгий путь, преодолели множество препятствий и смогли привлечь к нашему делу тысячу людей разного уровня подготовки», – отметил Антон Сирота. Его фраза «Будь первым, вторых не помнят» подчеркнула, что не финишировать – не вариант. Если ты вышел на старт, то нужно завершить дистанцию.

Антон Сирота рассказал, как превратить инициативу в масштабное мероприятие. Фото предоставлено ГТРК «Самара».

Основатель холдинга «Элемент» Максим Конобеев объяснил, как инженерные решения превращаются в востребованные рыночные продукты, и почему сегодня предпринимателям особенно важно не бояться воплощать свои идеи. По его мнению, если ты не знаешь, как это работает, это не значит, что этого не может быть. Российские инженеры способны создавать технологии мирового уровня.

Максим Конобеев объяснил, как разпознать перспективные инженерные решения и не бояться быть новатором. Фото предоставлено ГТРК «Самара».

«В наше непростое время я хочу дать поддержку предпринимателям или тем, у кого есть классные идеи, но они боятся их реализовать. Чтобы они поверили в себя, встали и пошли делать свой классный бизнес или свой проект», – сказал он.

Шесть личных историй и сильных идей вылились в живой разговор о продвижении, саморазвитии, технологиях и партнерстве. Первый Медиа ЭкспоФорум стал для многих участников не только площадкой для новых знакомств, но и стимулом к развитию собственного дела.