На месте работают пожарные расчеты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 2 августа 2026 года вражеские беспилотники атаковали склад Wildberries в Самарской области. Жители сообщили о густом дыме и возгорании в Новосемейкино, а позднее информация подтвердилась официально. Рассказываем все, что известно об атаке БПЛА на склад Wildberries в Самарской области утром 2 августа 2026: пострадавшие, последние новости.

Атака БПЛА на Wildberries в Самарской области 2 августа 2026: что известно

Информация об атаке на БПЛА начала распространяться по социальным сетям утром 2 августа. Жители сообщали о серии хлопков, а затем заметили густой дым. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил: атака действительно была:

«Враг средствами БПЛА атаковал склад Wildberries на территории нашего региона. Информация по пострадавшим уточняется. На месте работают оперативные службы. Не помогайте врагу! Строго запрещено вести съемку, распространять фото и видео последствий атаки, а также работы ПВО».

Последствия атаки БПЛА на Wildberries в Самарской области 2 августа 2026

По информации пресс-службы Wildberries, на складе в Новосемейкино после атаки беспилотников началось возгорание:

«На месте работают пожарные расчеты. Предварительно, пострадавших нет. Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов ведутся на других объектах».

Прокуратура Самарской области контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА. Для оперативного приема обращений и оказания правовой помощи запущена горячая линия: 8(846) 340-61-78.

В Самарской области продолжает действовать режим беспилотной опасности. Небо закрыто для полетов. Аэропорт Курумоч временно не принимает и не выпускает самолеты. Телефон экстренных служб: 112.

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