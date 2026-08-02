«Мы не купаемся в фонтанах, у нас есть Волга»: самарские десантники – о традициях, помощи бойцам и тихом празднике

Самарские десантники отметили День ВДВ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 2 августа 2026 года, десантники Самарской области отметили День ВДВ. Виновники торжества встретились у памятника погибшим воинам на улице Осипенко. Праздник прошел в тихой обстановке. Десантники пообщались, получили награды и рассказали, как отмечают День ВДВ из года в год.

В Самаре День ВДВ проходит в тихой, мирной обстановке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

От службы в армии до помощи бойцам СВО

Десантник Илья служил в армии с 1988 по 1990 год, а теперь помогает ребятам на СВО – возит гуманитарный груз.

«Помогаем с 2023 года и по настоящее время. Наша ветеранская организация отправила уже 160 конвоев. Лично я участвовал в 25. Возим в основном нашим самарским ребятам. За это сегодня получил награду - медаль «За содействие вооруженным силам» третьей степени от губернатора», - рассказал Илья журналисту «КП-Самара».

Илья получил награду за помощь бойцам СВО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Фонтаны – это не наше»

День ВДВ у самарских десантников проходит в тихой, почти семейной обстановке. Они общаются с товарищами, вспоминают былое и обязательно участвуют в церемонии возложения цветов к памятнику, затем едут на кладбище. А вот фонтаны, вопреки всеобщему мнению, их не интересуют.

Традиционно торжество начинается с возложения цветов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«У нас есть Волга, и мы купаемся в Волге. В фонтанах мы никогда не купаемся. Если только приезжие из Москвы иногда лезут. А самарские всегда идут на набережную - там обычно концерт, жарко, мы спокойно купаемся в Волге. А где зародилась традиция с фонтанами, я не знаю», - отметил Илья.

На мероприятия виновники торжества приходят целыми семьями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Для десантников Самары это праздник почти семейный. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Такого же мнения придерживается десантник Сергей:

«За мою бытность таких ситуаций не было, чтобы кто-то купался в фонтане. У нас так не принято, мы отмечаем спокойно, тихо, мирно. С ребятами просто поболтаем, вспомним, а потом домой».

«Мы радуемся сегодняшнему дню, нам это купание в фонтанах ни к чему», - подхватывает товарища десантник Анатолий.

Для десантников это праздник - еще один повод встретиться и пообщаться с товарищами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером у десантников будет продолжение праздника – их ждет концертная программа.