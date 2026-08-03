В День физкультурника жители Самарской области смогут сдать нормы ГТО. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

День физкультурника отметят в Самарской области в субботу, 8 августа. Мероприятия в честь праздника запланированы в большинстве городов и районов региона. Рассказываем, как пройдет День физкультурника в Самаре в 2026 году.

День физкультурника в Самаре 2026: когда и где пройдет, как попасть

День физкультурника в Самаре отметят 8 августа 2026 года. Праздник пройдет на стадионе парка им. Юрия Гагарина. Программа мероприятий стартует в 10:00. Попасть туда сможет любой желающий. Вход будет свободным.

Программа мероприятий на День физкультурника в Самаре 8 августа 2026

Главный спортивный праздник страны в Самаре стартует с массовой зарядки под руководством чемпиона. Сразу после нее состоится награждение самых креативных участников видеоконкурса «Формула энергии 63».

На 11:00 намечена торжественная церемония открытия праздника. На ней зрителей познакомят со спортивной жизнью Самарской области. Следом запланирован флешмоб «Сила России», приуроченный к Году единства народов России. Принять в нем участие смогут все желающие.

В течение дня в парке будут работать интерактивные зоны. Гости смогут освоить керлинг, авиамодельный спорт, дриблинг в хоккее, а также испытать свою меткость в стрельбе из лазерного оружия. Также самарцам будут доступны скалодром, гигантская дженга и надувной волейбол.

Предусмотрят и площадку для юных гостей праздника. Там ребят будут ждать настольные игры и надувные аттракционы.

Кроме того, в День физкультурника состоятся соревнования «Гонка ГТО». В рамках них каждый желающий сможет пройти мини-полосу препятствий. Также сильнейшие атлеты 8 августа сразятся в финале турнира «Иду на рекорд». Они поборются за главные призы дня.

В День физкультурника в парке Гагарина также будут работать стритбольные площадки. На них пройдет всероссийский этап соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч». Его участниками станут спортсмены из разных возрастных групп.

В рамках праздника запланированы и другие соревнования: турнир по воздушной гимнастике, турнир по гиревому спорту и армрестлингу, фестиваль спортивной борьбы «Выбор сильных», турнир по настольным играм, турнир по настольному теннису и шашкам для лиц с ОВЗ.

Будет работать в парке Гагарина 8 августа и площадка следж-хоккея. Там гостей ждет мастер-класс от ветеранов СВО. Также самарцам расскажут о возможностях этого вида спорта.

Кульминацией праздника станет прямая трансляция матча 3 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Балтика». В кинотеатр под открытым небом превратят футбольное поле стадиона в парке Гагарина. Начало – в 16:30.

Как отметят День физкультурника в Тольятти и Сызрани 2026: программа мероприятий

В Тольятти День физкультурника отметят на территории парка истории техники им. К.Г. Сахарова. В программе: мастер-классы, показательные выступления, сдача норм ГТО, фиджитал-танцы. В Сызрани состоится городская спартакиада для людей с ОВЗ.

В районах запланированы турниры по футболу, баскетболу, волейболу, шахматам. В Алексеевском и Кошкинском районах состоятся соревнования, в которых примут участие ветераны СВО и их семьи.

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