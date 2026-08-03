В Самаре стартует конкурс «Клиника года – 2026. Перезагрузка»

Проект «Клиника года» ежегодно объединяет десятки медицинских центров и врачей / Фото: Екатерина ЖЕВАК

В Самаре в сентябре стартует 13-й сезон проекта «Клиника года – 2026. Перезагрузка». За минувшие годы конкурс стал знаковым событием для сферы здравоохранения региона и всей России. За это время в нем приняли участие десятки медицинских центров и сотни врачей, а тысячи пациентов получили возможность выбирать лучших из лучших и получать качественную медицинскую помощь. В новом сезоне пройдет голосование за лучшие клиники и лайк-конкурс «Врач года», а также будут действовать рубрики «Спасибо, Доктор!» и «Здоровые новости».

Известные бренды и новые имена

Народная медицинская премия «Клиника года» способствует развитию медицины Самарской области, поддерживая лучшие лечебно-оздоровительные учреждения.

Проект рассказывает широкой аудитории о передовых методах лечения, прорывных технологиях в борьбе с неизлечимыми заболеваниями, помощи самым маленьким пациентам и новых подходах к организации медицинской помощи. Премия позволяет заново открыть известные бренды и узнать новые имена.

За победу в конкурсе поборются как частные, так и государственные клиники, в том числе муниципальные и региональные, специализирующиеся на разных направлениях медицины.

В рамках проекта мы будем рассказывать об участниках, включая специалистов клиник – претендентов на звание «Врач года» – и номинантах раздела «Корпоративная медицина», делиться новостями из этой сферы и обсуждать темы медицины и здоровья на всех ресурсах медиахолдинга «Комсомольская правда», а затем наградим лучших – тех, кого выберут наши эксперты и читатели. В экспертное жюри конкурса «Клиника года» входят признанные специалисты сферы здравоохранения.

Голосование и номинации

Посетители сайта samara.kp.ru благодаря премии «Клиника года» получат уникальную возможность выразить свою благодарность и признание медицинским учреждениям, которые оказали им высококачественную помощь и заботу. Голосование пройдет в открытом формате с 1 сентября по 27 ноября, что позволяет каждому участнику внести свой вклад в определение лучших клиник Самары и области. Это прекрасный способ отметить профессионализм и добросовестный труд врачей и медперсонала.

В голосовании в 2026 году принимают участие самые разные медицинские учреждения – многопрофильные центры, стоматологические клиники, диагностические центры и многие другие. Определять лучших из лучших будут пациенты и посетители сайта samara.kp.ru, а также радиослушатели радио «Комсомольская правда».

По каким критериям – подскажут номинации в рубрике «ГОЛОСОВАНИЕ. Клиника года»:

1. Эталон сервиса: безупречное обслуживание и индивидуальный подход.

2. Признание мастерства: профессионализм и мастерство в лечении.

3. Будущее медицины: использование передовых научных разработок и технологий.

4. Мастерство исцеления: преданность делу и забота о пациентах.

5. Высокие стандарты: персональный подход и приверженность стандартам мировой медицины.

6. Идеальная точность: безошибочная диагностика и высококачественное лечение.

7. Единство экспертов: командная работа врачей и постоянный контроль качества услуг.

8. Постоянство прогресса: регулярный мониторинг и улучшение качества медицинских услуг.

9. Научный взгляд: интеллектуальный подход к выбору методов лечения и диагностики.

10. Открытость к инновациям: активное изучение и внедрение новаторских методов и технических решений.

«Комсомольская правда» оставляет за собой право внести в голосование дополнительные номинации. Например, будет вручена специальная премия «За вклад в медицину Самарского региона» (вне конкурсного голосования только для государственных и бюджетных учреждений Самарской области).

Сделать свой выбор можно также в номинациях в рубрике «ГОЛОСОВАНИЕ. Корпоративная медицина»:

1 Качество сервиса и индивидуальный подход к пациентам

2 Использование современных технологий в диагностике и лечении

3 Развитие культуры здорового образа жизни

4 Эффективность профилактических программ

5 Доступность медицинской помощи для сотрудников предприятия

6 Комплексный подход к медицинскому сопровождению предприятия

7 Уровень медицинского оснащения

8 Квалификация медицинского персонала и его постоянное повышение

С положением о проведении конкурса «Клиника года – 2026» можно ознакомиться по ССЫЛКЕ.

Лайк-конкурс «Врач года»

В рамках проекта «Клиника года» пройдет лайк-конкурс «Врач года» среди участников проекта. Медики расскажут о своей работе и поделятся интересными историями. Среди них посетители сайта выберут лучших. Тройка победителей, набравших самое большое число голосов, получат призы в финале премии.

Здоровые новости

В рубрике «Здоровые новости» для читателей сайта мы будем публиковать полезную информацию о лечении и профилактике различных заболеваний, интересные новости из сферы здравоохранения. Мы познакомим читателей с достижениями здравоохранения нашего региона, расскажем об особенностях работы врачей и медицинских сотрудников, обсудим новейшие технологии и методы лечения.

На протяжении конкурса будет работать дискуссионный клуб в пресс-центре «Комсомольская правда», где эксперты обсудят актуальные темы. Материалы по итогам будут опубликованы на всех ресурсах медиахолдинга.

«Спасибо, Доктор!»

Традиционно мы запускаем рубрику «Спасибо, Доктор!». Она призвана отметить выдающихся специалистов в области медицины, чьи профессиональные достижения и преданность своему делу заслуживают особого признания.

Врачи расскажут, как они выбрали свою профессию, как находят контакт с пациентами, что для них важно в медицинской практике и какой они видят медицину будущего. А также поделятся самыми интересными историями из своего опыта.

Итоги конкурса «Клиника года-2026» подведут с 30 ноября по 4 декабря. Торжественная церемония награждения состоится в декабре.

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