Потерял лапу, но не веру в людей: в Тольятти особенный пес по кличке Малыш ищет новый дом и семью

Трехлапый черныш ищет нову семью. Фото: "Help TLT"

История пса Малыша – еще одно доказательство того, что счастливая жизнь возможна даже после тяжелых испытаний. Добрый черный пес с белой грудкой пережил немало: он лишился одной передней лапы, но не потерял любви к людям и интереса к жизни. Сегодня трехлапый хвостатый ничем не уступает своим сородичам, он с удовольствием гуляет, играет и радуется каждому новому дню. Единственное, чего ему по-прежнему не хватает, так это собственного дома и любящей семьи. Рассказываем историю Малыша, который очень ждет своих людей в Тольятти.

Попал в капкан и лишился лапы

Сейчас Малыш живет в приюте, куда он попал еще в 2018 году. Тогда это был совсем молодой пес небольшого роста, растерянный и никому не нужный. По словам волонтеров, вероятнее всего, его просто выбросили на улицу. С тех пор прошло уже несколько лет. Сегодня Малышу, по оценкам специалистов, около 7–10 лет, и все это время он продолжает ждать человека, который подарит ему настоящий дом, заботу и любовь.

«Он скитался, скитался, а потом мы с подругой-волонтером его просто нашли. Он был обмотан колючей проволокой, все лапы были в ней. Мы не знаем, специально ли кто-то его обмотал или так вышло случайно», – рассказывает директор фонда помощи бездомным животным «Зоология», руководитель приюта «HELP TLT» Тольятти Ирина Грибанова.

Тяжелое испытание ждало Малыша уже после того, как его нашли. Его левая передняя лапа попала в капкан и получила настолько серьезные повреждения, что ткани начали отмирать. Ветеринарные врачи сделали все возможное, однако после обследования пришли к выводу, что спасти конечность невозможно. Чтобы сохранить собаке жизнь, лапу пришлось ампутировать. Так Малыш стал трехлапым.

Стал осторожным

Несмотря на ампутацию, Малыш научился жить на трех лапах. Однако отсутствие именно передней конечности значительно усложняет жизнь собаке. Основная нагрузка при движении приходится именно на переднюю часть тела, поэтому таким животным тяжелее ходить и сохранять равновесие. Но сам Малыш давно приспособился к новым условиям. Сейчас он чувствует себя хорошо, каждое утро с радостью встречает волонтеров и с удовольствием выходит на прогулки. Правда, годы, проведенные в приюте, сделали его осторожным. Он доверяет тем, кого знает, а к незнакомым людям относится настороженно. Волонтеры уверены: Малышу понадобится время, чтобы привыкнуть к новой семье, но, когда он почувствует заботу и безопасность, обязательно ответит преданностью и любовью.

«Малыш очень спокойный и неконфликтный. Ему сложно привыкать к новой семье, но у него получится, если его по-настоящему полюбят. Малышу необходима жизнь в частном доме в будке. Ему категорически не нужна цепь, он должен быть на самовыгуле. Он очень любит играть, живет жизнь настоящей собаки. Любит есть каши и сухой корм».

Если вы чувствуете, что готовы подарить заботу, любовь и настоящий дом Малышу, не откладывайте этот важный шаг. Возможно, именно вас уже ждет тот, кто станет не просто домашним питомцем, а верным и преданным другом. Номер для связи: 8 902 337 16 57 Ирина.

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