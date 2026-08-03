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Общество3 августа 2026 12:00

«У хорошего плода мякоть розовая, а не красная»: сколько стоят арбузы в Самаре и откуда их везут

На рынки Самары завезли арбузы из Казахстана, Узбекистана и Краснодарского края
Анастасия ПРАВДИНА
Настоящий самарский арбуз появится после 10 августа

Настоящий самарский арбуз появится после 10 августа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

3 августа — Международный день арбуза. В Самарской области сезон бахчевых только набирает обороты: местные арбузы появятся на прилавках после 8–10 августа. Пока в магазинах и на рынках — привозные из Казахстана, Узбекистана, Дагестана и Краснодарского края. Корреспондент «КП-Самара» разобралась, сколько стоят арбузы, как их выбирать и кому они противопоказаны.

«Август — время арбузов»

Эксперты сходятся во мнении: настоящий сезон бахчевых стартует именно в августе. Ранние плоды часто выращивают с повышенными дозами удобрений и нитратов, а к середине лета арбузы успевают вызреть естественным путем и набрать сладость.

В Самарской области сезон местных арбузов только начинается. По словам бахчевода из Борского района Владимира Абрамова, первые плоды появятся на прилавках после 8 августа.

«Ориентир — после 10 августа. От погоды зависит. В этом году ожидаем примерно 8-го числа», — рассказал он «КП-Самара».

Собирают местные арбузы до середины октября.

Откуда везут арбузы в Самару

Пока местные арбузы не поспели, на прилавках лежат привозные. Специалисты Россельхознадзора отмечают, что в средней полосе России арбузы начинают созревать только с середины августа, поэтому сейчас их привозят из южных регионов.

В июле и начале августа основной поставщик — Казахстан, его доля достигает 48% рынка. Также везут из Узбекистана, Дагестана и Краснодарского края. По данным самарского Россельхознадзора, с начала 2026 года через склады временного хранения в Самарской области прошло уже 267 тонн арбузов из Узбекистана.

Астраханские и волгоградские арбузы, которые традиционно считаются одними из самых сладких и сочных, начнут массово поступать в продажу ближе к концу августа.

Сколько стоят арбузы в Самаре

Цены на арбузы в Самарской области варьируются. Корреспондент «КП-Самара» прошлась по магазинам и рынкам, чтобы узнать актуальные цены на 3 августа 2026 года.

В одной из крупных сетевых сетей Самары арбуз продают по 62 рубля за килограмм. На ценнике указано: «Россия» — без уточнения региона происхождения. Есть и подешевле — арбуз под названием «Отечественный» стоит 47 рублей за кило.

Выбрать хороший арбуз не так просто, главное - обращать внимание на цвет мякоти

Выбрать хороший арбуз не так просто, главное - обращать внимание на цвет мякоти

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На рынках города разброс цен выше. В Октябрьском и Промышленном районах Самары продавцы просят в среднем 70 рублей за килограмм. В некоторых торговых точках цена достигает 100 рублей.

На вопрос: «Откуда арбуз?» - продавцы чаще всего называют Соль-Илецк или Казахстан.

Напрямую у фермеров можно взять по 30–40 рублей за килограмм, но ехать придется в районы — Борский, Большеглушицкий. По словам фермера Владимира Абрамова, он открывает сезон с ценой около 40 рублей за килограмм, тогда как на рынке в Борском цена держится на уровне 55–60 рублей.

Совет от бахчевода: как выбрать хороший арбуз

Хозяйство фермера Владимира Абрамова находится на границе Самарской и Оренбургской областей, на песчаной земле, где миллионы лет назад было море. Арбузы он не поливает и не использует химию.

«Настоящий арбуз, он без нитратов, — говорит Владимир. — Те, которые выращивают на химии, дают 80–90 тонн с гектара. А я сажаю редко — 2 000 корней на гектар, площадь питания у каждого — 4–5 квадратных метров. Арбуз получается насыщенным, настоящим».

Владимир Абрамов из Борского района. На этом поле вырос арбуз весом 26,5 килограмма

Владимир Абрамов из Борского района. На этом поле вырос арбуз весом 26,5 килограмма

Его главный совет при выборе арбуза:

«Смотрю в интернете про сухой хвостик, про белый бочок — и смеюсь. У каждого сорта свой бочок: белый, желтый, оранжевый. А стучать — вообще гадание. Самый верный способ — посмотреть на разрез. Если мякоть ярко-красная, аж фиолетовая — 100% химия. У хорошего арбуза мякоть естественного цвета, розовая или малиновая».

Он также советует не бояться крупных арбузов:

«Самый ядерный арбуз — это крупняк, 15–20 кг. Их в первую очередь разбирают. А 5–7 кг — не берут».

Кстати, рекорд Владимира Абрамова — арбуз весом 26,5 килограмма, выращенный без химии и полива.

Рекомендации Роспотребнадзора

В региональном Роспотребнадзоре тоже есть свои рекомендации.

По словам специалистов, покупать арбузы лучше всего в санкционированных местах: на рынках, в магазинах, на официальных развалах. Категорически не стоит брать их у дорог, так как арбузы легко впитывают тяжелые металлы из выхлопных газов. У продавца обязательно должны быть документы — сертификат или декларация соответствия. Торговая точка должна быть оборудована навесом, а арбузы должны лежать на стеллажах, а не прямо на земле.

При выборе спелого плода стоит обратить внимание на несколько признаков. Корка должна быть целой, блестящей, без трещин и вмятин, с контрастным рисунком.

Чего стоит опасаться: никогда не покупайте разрезанные арбузы и не просите надрезать плод на пробу — в месте разреза быстро размножаются бактерии. Если после разрезания появился кислый запах — это признак порчи. Насторожить должна и слишком яркая, неестественно красная мякоть с фиолетовым оттенком, желтоватые волокна вместо белых, а также гладкий, глянцевый срез — все это может указывать на избыток нитратов.

Чем полезен арбуз и кому нельзя

Арбуз — это не только вкусно, но и полезно. Диетологи и врачи отмечают, что он на 90–92% состоит из воды и помогает утолить жажду. При этом в нем всего 30 калорий на 100 граммов. Арбуз богат калием, магнием, фолиевой кислотой и ликопином — мощным антиоксидантом. Но передать тоже не стоит, рекомендуется съедать не более 300–400 граммов мякоти в день, максимум — 500 граммов.

Арбуз полезен, но не всем. Врачи советуют ограничить его или вовсе отказаться при сахарном диабете, болезнях почек, обострении гастрита и язвы.

Перед употреблением арбуз необходимо тщательно вымыть теплой водой с мылом. Разрезанный плод хранится только в холодильнике и не более суток.

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