«У хорошего плода мякоть розовая, а не красная»: сколько стоят арбузы в Самаре и откуда их везут

Настоящий самарский арбуз появится после 10 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

3 августа — Международный день арбуза. В Самарской области сезон бахчевых только набирает обороты: местные арбузы появятся на прилавках после 8–10 августа. Пока в магазинах и на рынках — привозные из Казахстана, Узбекистана, Дагестана и Краснодарского края. Корреспондент «КП-Самара» разобралась, сколько стоят арбузы, как их выбирать и кому они противопоказаны.

«Август — время арбузов»

Эксперты сходятся во мнении: настоящий сезон бахчевых стартует именно в августе. Ранние плоды часто выращивают с повышенными дозами удобрений и нитратов, а к середине лета арбузы успевают вызреть естественным путем и набрать сладость.

В Самарской области сезон местных арбузов только начинается. По словам бахчевода из Борского района Владимира Абрамова, первые плоды появятся на прилавках после 8 августа.

«Ориентир — после 10 августа. От погоды зависит. В этом году ожидаем примерно 8-го числа», — рассказал он «КП-Самара».

Собирают местные арбузы до середины октября.

Откуда везут арбузы в Самару

Пока местные арбузы не поспели, на прилавках лежат привозные. Специалисты Россельхознадзора отмечают, что в средней полосе России арбузы начинают созревать только с середины августа, поэтому сейчас их привозят из южных регионов.

В июле и начале августа основной поставщик — Казахстан, его доля достигает 48% рынка. Также везут из Узбекистана, Дагестана и Краснодарского края. По данным самарского Россельхознадзора, с начала 2026 года через склады временного хранения в Самарской области прошло уже 267 тонн арбузов из Узбекистана.

Астраханские и волгоградские арбузы, которые традиционно считаются одними из самых сладких и сочных, начнут массово поступать в продажу ближе к концу августа.

Сколько стоят арбузы в Самаре

Цены на арбузы в Самарской области варьируются. Корреспондент «КП-Самара» прошлась по магазинам и рынкам, чтобы узнать актуальные цены на 3 августа 2026 года.

В одной из крупных сетевых сетей Самары арбуз продают по 62 рубля за килограмм. На ценнике указано: «Россия» — без уточнения региона происхождения. Есть и подешевле — арбуз под названием «Отечественный» стоит 47 рублей за кило.

Выбрать хороший арбуз не так просто, главное - обращать внимание на цвет мякоти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На рынках города разброс цен выше. В Октябрьском и Промышленном районах Самары продавцы просят в среднем 70 рублей за килограмм. В некоторых торговых точках цена достигает 100 рублей.

На вопрос: «Откуда арбуз?» - продавцы чаще всего называют Соль-Илецк или Казахстан.

Напрямую у фермеров можно взять по 30–40 рублей за килограмм, но ехать придется в районы — Борский, Большеглушицкий. По словам фермера Владимира Абрамова, он открывает сезон с ценой около 40 рублей за килограмм, тогда как на рынке в Борском цена держится на уровне 55–60 рублей.

Совет от бахчевода: как выбрать хороший арбуз

Хозяйство фермера Владимира Абрамова находится на границе Самарской и Оренбургской областей, на песчаной земле, где миллионы лет назад было море. Арбузы он не поливает и не использует химию.

«Настоящий арбуз, он без нитратов, — говорит Владимир. — Те, которые выращивают на химии, дают 80–90 тонн с гектара. А я сажаю редко — 2 000 корней на гектар, площадь питания у каждого — 4–5 квадратных метров. Арбуз получается насыщенным, настоящим».

Владимир Абрамов из Борского района. На этом поле вырос арбуз весом 26,5 килограмма

Его главный совет при выборе арбуза:

«Смотрю в интернете про сухой хвостик, про белый бочок — и смеюсь. У каждого сорта свой бочок: белый, желтый, оранжевый. А стучать — вообще гадание. Самый верный способ — посмотреть на разрез. Если мякоть ярко-красная, аж фиолетовая — 100% химия. У хорошего арбуза мякоть естественного цвета, розовая или малиновая».

Он также советует не бояться крупных арбузов:

«Самый ядерный арбуз — это крупняк, 15–20 кг. Их в первую очередь разбирают. А 5–7 кг — не берут».

Кстати, рекорд Владимира Абрамова — арбуз весом 26,5 килограмма, выращенный без химии и полива.

Рекомендации Роспотребнадзора

В региональном Роспотребнадзоре тоже есть свои рекомендации.

По словам специалистов, покупать арбузы лучше всего в санкционированных местах: на рынках, в магазинах, на официальных развалах. Категорически не стоит брать их у дорог, так как арбузы легко впитывают тяжелые металлы из выхлопных газов. У продавца обязательно должны быть документы — сертификат или декларация соответствия. Торговая точка должна быть оборудована навесом, а арбузы должны лежать на стеллажах, а не прямо на земле.

При выборе спелого плода стоит обратить внимание на несколько признаков. Корка должна быть целой, блестящей, без трещин и вмятин, с контрастным рисунком.

Чего стоит опасаться: никогда не покупайте разрезанные арбузы и не просите надрезать плод на пробу — в месте разреза быстро размножаются бактерии. Если после разрезания появился кислый запах — это признак порчи. Насторожить должна и слишком яркая, неестественно красная мякоть с фиолетовым оттенком, желтоватые волокна вместо белых, а также гладкий, глянцевый срез — все это может указывать на избыток нитратов.

Чем полезен арбуз и кому нельзя

Арбуз — это не только вкусно, но и полезно. Диетологи и врачи отмечают, что он на 90–92% состоит из воды и помогает утолить жажду. При этом в нем всего 30 калорий на 100 граммов. Арбуз богат калием, магнием, фолиевой кислотой и ликопином — мощным антиоксидантом. Но передать тоже не стоит, рекомендуется съедать не более 300–400 граммов мякоти в день, максимум — 500 граммов.

Арбуз полезен, но не всем. Врачи советуют ограничить его или вовсе отказаться при сахарном диабете, болезнях почек, обострении гастрита и язвы.

Перед употреблением арбуз необходимо тщательно вымыть теплой водой с мылом. Разрезанный плод хранится только в холодильнике и не более суток.

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