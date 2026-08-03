Жара сохранится в регионе в течение всей недели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарскую область возвращается летняя погода. В течение следующих дней воздух прогреется до +30 градусов, дожди уйдут. Рассказываем, какая погода будет в Самаре на рабочей неделе 3-7 августа 2026 года.

По информации Приволжского УГМС, в понедельник, 3 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит +28…+30 градусов, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

Во вторник, 4 августа, за окном будет малооблачно, без дождей. Температурный фон понизится до +23…+28 градусов. Направление ветра изменится на западное, порывы составят 5-10 м/с. Такая же погода ожидается в среду, 5 августа.

В четверг, 6 августа, ветер станет слабым, неустойчивым. Дождей не будет, температура воздуха составит +24…+29 градусов.

В пятницу, 7 августа, воздух прогреется до +25…+30 градусов. Ожидается переменная облачность, порывы юго-западного ветра достигнут 7-12 м/с.

Метеорологи Яндекс Погоды обещают самарцам теплую неделю со средней температурой воздуха +27…+31 градус. Погода будет то пасмурной, то малооблачной, но без осадков. К концу рабочей недели в регион придет настоящая жара. Ночи тоже будут довольно теплыми – от +19 до +23 градусов.

Синоптики Gismeteo также прогнозируют солнечные деньки и жару до +29 градусов. Она стихнет во вторник, 4 августа. В этот день столбики термометров опустятся до +26 градусов. Однако уже в четверг, 6 августа, жаркая погода вернется, постепенно усиливаясь к выходным.