Мужчина решил отомстить за показания свидетеля против него. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области местный житель решил отомстить свидетелю, который давал показания против него. Для этого он придумал изощренный способ. Сначала вырыл яму, потом силой привез к ней жертву, заставил в нее лечь и предложил выбрать способ смерти. Мужчина помолился и получил девять выстрелов. Его мучителю уже вынесли приговор. Подробности – в материале «КП-Самара».

Жестокая месть

Все началось с суда в 2008 году. Тогда Смирнова признали виновным в разбойном нападении, совершенном в 2007 году, и осудили. Решающим моментом стала дача показаний против него одним из значимых свидетелей. После этого осужденный решил отомстить мужчине и разработал план.

В качестве пособника он привлек к преступлению своего приятеля Леонтьева. Смирнов подготовил яму для захоронения, приобрел пневматический пистолет и приехал на полевой стан в селе Владимировка Елховского района, где находилась его жертва. Сначала мужчина несколько раз выстрелил свидетелю в голову. Потом насильно засунул его в фургон автомобиля, выстрелил еще дважды и запер.

Жертву силой затолкали в автомобиль. Фото: Самарский областной суд

Но на этом все не закончилось. Вместе с подельником на угнанной машине несчастного привезли к той самой яме. Глумясь над жертвой, Смирнов заставил мужчину лечь в яму, помолиться и предложил ему самому выбрать, как он хочет умереть. Затем не меньше девяти раз выстрелил свидетелю в голову, шею и грудь. От ранений он скончался сразу на месте.

Пожизненный срок

После изощренного убийства Смирнов и Леонтьев угнали второй автомобиль, вернулись к яму, засыпали труп землей, оставили машину у его дома и скрылись. По информации прокуратуры Самарской области, организатора преступления признали виновным в убийстве с особой жестокостью и неправомерном завладении автомобилей без цели хищения.

Виновник получил пожизненный срок. Фото: Самарский областной суд

По совокупности преступлений Самарский областной суд приговорил Смирнова к пожизненному лишению свободы. Первые пять лет он будет отбывать в тюрьме, а остальной срок – в колонии особого режима. В пользу близкого убитого взыскали 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил. Леонтьев ранее был осужден на девять лет лишения свободы.

В Самарской области мужчину осудили за убийство свидетеля с особой жестокостью Видео: Самарский областной суд

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