Малыши голодали и одни гуляли по подъезду голышом. В Чапаевске у матери-алкоголички и ее сожителя-наркомана забрали детей

Тревогу забили волонтеры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Квартира в одном из домов Чапаевска мало напоминает уютное жилище. Разбросанные вещи, на кухне грязные стаканы лежат рядом с не менее грязной детской бутылочкой, замызганный диван на полу с кучей грязного белья – ночлег для любителей маргинального отдыха. А посреди этого хаоса – мальчик и девочка. Совсем маленькие, голышом. Девочке на вид около двух лет, мальчик чуть старше. Совсем недавно соседи встретили ее в подъезде совсем одну. Малышка гуляла по лестничной площадке, пока пьяная мать безмятежно спала в квартире. Таковы реалии семьи из Чапаевска, в которой проживает пятеро детей. Волонтеры СРОО ЗИП ДИМ «Право на счастье» забили тревогу, умоляя спасти малышей. В ситуацию вмешались уполномоченный по правам ребенка в Самарской области и СК России. Подробности – в нашем материале.

«Мы не ели со вчерашнего дня»

У Алины (имя изменено – прим.ред.) пятеро детей, однако, по словам соседей, материнские обязанности ее интересует в последнюю очередь. На первом месте – алкоголь и сожитель-наркоман. Отец детей погиб на СВО, осталась только бабушка. Она временно приютила двоих средних детей. Старший сын Алины оказался предоставлен сам себе, а самым младшим пришлось еще хуже – они остались под присмотром мамы.

Волонтеры обнаружили в квартире ужасный беспорядок. Фото: СРОО ЗИП ДИМ "Право на счастье"

О том, что происходит в чапаевской семье, волонтеры узнали 2 августа. За день до этого соседка наблюдала страшную картину: по лестничной площадке в полном одиночестве гуляла маленькая голая девочка.

«Мать в это время лежала в квартире в тяжелом алкогольном опьянении. Ее растолкали. Вместо того чтобы заняться детьми, она ушла гулять. Ее нашли сотрудники ПДН и вернули обратно в квартиру - к голодным, раздетым и брошенным детям. Соседи рассказывают, что мать пьет, особенно сильно начала пить с начала этого года», - поделилась с журналистом «КП-Самара» волонтер организации «Право на счастье» Марина Королева.

В квартире волонтеров встретила полная антисанитария – грязь, бегающие насекомые. Но страшнее всего были слова малышей: «Мы кушать хотим, не ели со вчерашнего дня».

В таких условиях жили маленькие дети. Фото: СРОО ЗИП ДИМ "Право на счастье"

«Дети были голодные. У девочки заячья губа, ей требуется операция, которая была назначена еще на апрель. Но мать в пьяном угаре не нашла времени на собственного ребенка. Итог – операция отложена».

По словам соседей, мать детей неоднократно замечали за пьянством. Фото: СРОО ЗИП ДИМ "Право на счастье"

Дети под присмотром

Оказалось, что семья уже более двух лет стоит на учете в органах опеки. История получила масштабную огласку, в тот же день в квартиру приехали полиция, опека, ПДН, Росгвардия.

«Уполномоченный по правам ребенка Самарской области ответила нам сразу. Уже с утра она была в курсе и взяла семью под личный контроль. Это дает надежду на то, что история не замнется. Спасибо ей за оперативность и человеческое участие», - отметила Марина Королева.

Троих детей уже забрали от горе-матери, двое средних пока остаются у бабушки.

«Насколько известно, их забрали пока на три месяца. На наш взгляд, выход тут один: мать обязана пройти полный курс лечения от алкоголизма, закодироваться, устроиться на работу в государственное учреждение. Она должна выгнать из дома всех сомнительных мужчин и наркозависимых. Только после выполнения этих условий дети могут быть возвращены, но под жестким надзором всех органов», - подчеркнула Марина Королева.

ОФИЦИАЛЬНО

Ситуацию взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

«В СУ СК по Самарской области по указанным фактам возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», - рассказали в Следственном комитете.

В прокуратуре Самарской области сообщили, что дети находятся спецучреждениях. Чапаевская прокуратура проводит проверку.